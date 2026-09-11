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Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας: «Λαγός της κρυφής ατζέντας της ΝΔ»

Σκληρή απάντηση στην προσωπική θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι το βοήθημα δεν πρέπει να χορηγείται για περισσότερο από δύο μήνες - «Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει εργασιακό μεσαίωνα»
Παύλος Μαρινάκης
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
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Σφοδρή επίθεση στον Παύλο Μαρινάκη εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ για το επίδομα ανεργίας, μετά την προσωπική θέση που διατύπωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι δεν θα πρέπει να χορηγείται για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών. Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για «κρυφή ατζέντα» της Νέας Δημοκρατίας και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προετοιμάζει το «ξήλωμα» του επιδόματος, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Το ΠΑΣΟΚ, διά του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά, χαρακτηρίζει τον Παύλο Μαρινάκη «λαγό» των κυβερνητικών σχεδιασμών για το επίδομα ανεργίας, υποστηρίζοντας ότι η τοποθέτησή του προϊδεάζει για όσα θα ακολουθήσουν σε περίπτωση νέας εκλογικής νίκης της ΝΔ. «Οι πολίτες πλέον ξέρουν τι ετοιμάζει ο κ. Μητσοτάκης: εργασιακό μεσαίωνα για τους εργαζόμενους», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Εμφανίστηκε ως λαγός»

Αφορμή για τη μετωπική αντιπαράθεση αποτέσαν οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ΕΡΤ, όπου υποστήριξε ότι το υφιστάμενο καθεστώς του επιδόματος ανεργίας πρέπει να επανεξεταστεί «από μηδενική βάση».

Ο Κώστας Τσουκαλάς επιχείρησε να προσδώσει στην τοποθέτηση αυτή ευρύτερη πολιτική διάσταση, συνδέοντάς την ευθέως με την ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας.

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε ως λαγός και μας προϊδέασε για την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση επανεκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη», ανέφερε.

Υπενθύμισε, μάλιστα, τις δύο χαρακτηριστικές αποστροφές του Παύλου Μαρινάκη: ότι «δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες» και ότι «το επίδομα ανεργίας πρέπει να αξιολογηθεί από μηδενική βάση».

ΠΑΣΟΚ: «Τώρα σχεδιάζουν το ξήλωμα του επιδόματος ανεργίας»

Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη κινήθηκε σε ιδιαίτερα οξύ τόνο, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ να μιλά για «νεοφιλελεύθερες εμμονές» της κυβέρνησης.

«Αρκετά πλήρωσε η κοινωνία τις νεοφιλελεύθερες εμμονές της Νέας Δημοκρατίας», σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, για να προσθέσει: «Τώρα σχεδιάζουν το ξήλωμα του επιδόματος ανεργίας».

Κλιμακώνοντας την επίθεση, συνέδεσε την τοποθέτηση Μαρινάκη με τον ίδιο τον πρωθυπουργό: «Οι πολίτες πλέον ξέρουν τι ετοιμάζει ο κ. Μητσοτάκης: εργασιακό μεσαίωνα για τους εργαζόμενους».

Επίδομα ανεργίας: Τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης για τους δύο μήνες

Ο Παύλος Μαρινάκης είχε διατυπώσει το βράδυ της Τετάρτης στην ΕΡΤ την άποψη ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να επανεξεταστεί συνολικά, επικαλούμενος την υποχώρηση της ανεργίας και τις ανάγκες που, όπως υποστήριξε, υπάρχουν πλέον στην αγορά εργασίας.

«Το επίδομα ανεργίας πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι με τα σημερινά δεδομένα της αγοράς εργασίας δεν θεωρεί εύλογη τη χορήγησή του για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχώρησε, ωστόσο, ένα βήμα παραπέρα: «Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μη βρίσκει. Η προσωπική μου θέση είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες».

Ο ίδιος έσπευσε να διευκρινίσει ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, εξηγώντας παράλληλα πού θεωρεί ότι θα μπορούσαν να διοχετευθούν οι πόροι που θα εξοικονομούνταν από μια τέτοια αλλαγή.

«Τα λεφτά που θα γλιτώσουμε πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών, για να επιδοτηθεί η εργασία», είπε, διαφοροποιώντας ταυτόχρονα την προσέγγισή του για άλλα κοινωνικά επιδόματα, όπως τα αναπηρικά και της μητρότητας, τα οποία, όπως τόνισε, «πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν».

Η Χαριλάου Τρικούπη αντιπαραθέτει το δικό της εργασιακό σχέδιο

Απέναντι στη θέση αυτή, το ΠΑΣΟΚ προβάλλει τη δική του πρόταση για την αγορά εργασίας, με έμφαση στις συλλογικές συμβάσεις και στον τρόπο καθορισμού του κατώτατου μισθού.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει έτοιμο σχέδιο στήριξης των συλλογικών συμβάσεων και επαναφοράς του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Με καλύτερες αποδοχές και αξιοπρεπείς όρους εργασίας», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς.

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