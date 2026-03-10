ΟΠΕΚΕΠΕ: Live η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το πόρισμα της εξεταστικής

Υπόψιν της Ολομέλειας της Βουλής τίθεται σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συζήτηση θα διεξαχθεί με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 137 του Κανονισμού της Βουλής, δηλαδή με τη διαδικασία γενίκευσης της συζήτησης για τις επερωτήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πριν τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, συνεδρίασε 49 φορές από τις 15 Σεπτεμβρίου 2025 έως και τις 26 Φεβρουαρίου 2026, δηλαδή για πεντέμισι μήνες. Εξέτασε 76 μάρτυρες σε πολύωρες συνεδριάσεις, διάρκειας περίπου 350 ωρών συνολικά. Επίσης, παρήγαγε πρακτικά συνεδριάσεων, που αριθμούν περί τις 19.000 σελίδες.

Λαζαρίδης: Το ΠΑΣΟΚ πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένο

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πλειοψηφίας, Μακάριο Λαζαρίδη, η αξιολόγηση του συνόλου του αποδεικτικού υλικού δεν ανέδειξε ποινικές ευθύνες για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη. Όπως είχε επισημάνει και μετά την υπερψήφιση του πορίσματος της Νέας Δημοκρατίας την προηγούμενη εβδομάδα, η υπόθεση των αγροτικών αποζημιώσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτυπώνει, κατά την κυβερνητική ανάγνωση, ένα διαχρονικό και διακομματικό πρόβλημα.

Σε δήλωσή του από το Περιστύλιο της Βουλής, με αφορμή τη συζήτηση στην Ολομέλεια των πορισμάτων των κομμάτων για την Εξεταστική Επιτροπή, ο Μακάριος Λαζαρίδης υποστήριξε ότι από τη διαδικασία προέκυψε, αφενός, η απουσία αποδεικτικού υλικού για ποινικές ευθύνες των δύο πρώην υπουργών και, αφετέρου, η ύπαρξη «διαχρονικών και διακομματικών προβλημάτων». Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για «πράσινες ακρίδες», από τον πρόεδρο της Νομαρχιακής Ηρακλείου του κόμματος έως «τον προφυλακισμένο κουμπάρο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη», για να καταλήξει με τη φράση ότι το ΠΑΣΟΚ «πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένο».

Τι λέει η αντιπολίτευση

Το πόρισμα που τίθεται προς συζήτηση περιλαμβάνει επίσης τις θέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι προκύπτουν πολιτικές ευθύνες για τη σημερινή κυβέρνηση.

Η εισηγήτρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης Μιλένα Αποστολάκη είχε πει ότι η εξεταστική εξελίχθηκε σε «πλυντήριο ευθυνών» αντί για μέσο διαλεύκανσης. Ο αγορητής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος είχε σημειώσει ότι επιδίωξη της κυβέρνησης ήταν η πάση θυσία συγκάλυψη και προστασία του κομματικού μηχανισμού. Τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, καθώς προέκυψαν βαρύτατες ευθύνες στους κκ Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη πρότειναν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Τη συνέχιση των εργασιών της επιτροπής, σύσταση προανακριτικής και πλήρη διερεύνηση είχε προτείνει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ενστάσεις από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, όπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ του newsit.gr, ξεκίνησε με ενστάσεις επί της διαδικασίας από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Με παρέμβασή της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε προσωπικά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το υπουργικό του επιτελείο στο Μαξίμου και την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ «για ένα ακόμα μπάζωμα της αλήθειας» στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο ίδιο μήκος νωρίτερα και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, εξέφρασε ενστάσεις για το κλείσιμο των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής, μίλησε για μεθοδεύσεις της ΝΔ αναφορικά με τις εργασίες της Επιτροπής και για τον αποκλεισμό μαρτύρων και ζήτησε να μην προχωρήσει η σημερινή διαδικασία.