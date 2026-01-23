Αντώνης Σαμαράς για Σήφη Βαλυράκη: Ήταν ένας άδολος πατριώτης, είμασταν φίλοι σε μια εποχή πολιτικού πάθους

Με λόγια βαθιάς συγκίνησης μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για τον αείμνηστο Σήφη Βαλυράκη, ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και αγωνιστή της αντιδικτατορικής πάλης, στην τιμητική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (23.01.2026) στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ, πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία του στην Ερέτρια. «Η διαδρομή του είχε ήθος, σταθερότητα ιδεών, εντιμότητα και βαθιά πίστη στις δυνάμεις της πατρίδας μας. Γιατί ήταν Δημοκράτης και Πατριώτης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε στη μακρόχρονη φιλία τους, που –όπως τόνισε– αναπτύχθηκε κόντρα στο κλίμα έντονης πολιτικής πόλωσης της εποχής, «τότε που πράσινα και γαλάζια καφενεία δεν μιλούσαν μεταξύ τους». Παρά τις διαφορετικές πολιτικές τους αφετηρίες, τους ένωνε, όπως είπε, η ειλικρινής αγάπη για την Ελλάδα και η κοινή αγωνία για τη Δημοκρατία. Χαρακτήρισε τον Σήφη Βαλυράκη «άδολο πατριώτη» και «άφθαρτο τέκνο της Κρήτης», έναν άνθρωπο που αγωνίστηκε και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στη χώρα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις κοινές τους μνήμες από την αντιδικτατορική περίοδο, μέσα από πρόσωπα και διαδρομές που σημάδεψαν εκείνη την εποχή, επισημαίνοντας ότι η γνωριμία και η πολιτική τους εκτίμηση θεμελιώθηκαν πάνω σε αυτές τις εμπειρίες. Συγκίνηση προκάλεσε και η αποκάλυψη ότι η τελευταία συνομιλία του Σήφη Βαλυράκη πριν από τη δολοφονία του ήταν με τον ίδιο: αντάλλαξαν σκέψεις και κείμενα για τα εθνικά ζητήματα και έδωσαν υπόσχεση να συναντηθούν ξανά – μια υπόσχεση που, όπως είπε, δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί.

Ο Σήφης Βαλυράκης, πρώην υπουργός και επί 33 χρόνια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τιμήθηκε από την οικογένεια και τους φίλους του ως πολιτικό με έντονο αποτύπωμα και διαδρομή που, όπως υπογραμμίστηκε κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, ξεπέρασε κομματικές γραμμές. Εκτός από τον Αντώνη Σαμαρά, χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου.

Στην εκδήλωση, το «παρών» έδωσε πλήθος πολιτικών, κυρίως από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα, στην εκδήλωση παρεβρέθηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, ο νυν πρόεδρος του Κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Κώστας Λαλιώτης, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο Χρήστος Παπουτσής, ο Νίκος Σηφουνάκης, η Λούκα Κατσέλη, η Νάντια Γιαννακοπούλου, καθώς και πολλοί δημοσιογράφοι και φίλοι της οικογένεια.

Η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά για τον Σήφη Βαλυράκη

«Με τον Σήφη ήμασταν φίλοι. Και ας γεννήθηκε αυτή η φιλία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που πολιτεύτηκαν σε μια εποχή πολιτικού πάθους και σφοδρών συγκρούσεων. Στην εποχή των πράσινων και των γαλάζιων καφενείων, όταν ο ένας σχεδόν δεν μίλαγε με τον άλλον. Ομως, όπως είπε και ο Ελύτης, είναι όμορφη και παράξενη αυτή η χώρα. Κι έτσι, ο Σήφης κι εγώ πάντα συμφωνούσαμε σε αυτά που μας ένωναν! Κι ήταν πολλά. Πάνω απ’ όλα η ειλικρινής αγάπη και ανησυχία για την πατρίδα, για την Ελλάδα μας. Γιατί ο Σήφης ήταν ένας άδολος πατριώτης, τέκνο άφθαρτο της Κρήτης, που για την Πατρίδα αγωνίστηκε αγνά, πόνεσε ηρωικά και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά. Η μοίρα το έφερε να γνωριστούμε μέσω κοινών φίλων από την εποχή της δικτατορίας. Λόγω του θείου μου, του αδελφού της μητέρας μου, του Παύλου Ζάννα, ενός σημαντικού ανθρώπου και διανοούμενου, αγωνιστή και εκείνου, στον αντι-δικτατορικό αγώνα.

Ο Ζάννας στη Δημοκρατική Αμυνα, ο Σήφης στο ΠΑΚ, φυλακισμένοι και οι δύο.Κι όπως γνωριστήκαμε με αγωνίες για την πατρίδα, έτσι κι αποχαιρετιστήκαμε. Γιατί ειναι για μένα μια παράδοξα μεγάλη τιμή, η τελευταία του συνομιλία πριν δολοφονηθεί, να ήταν μαζί μου. Εποχή κόβιντ…Μου είχε στείλει λίγες μέρες πριν μια μελέτη του για τα εθνικά θέματα, ενώ εγώ είχα γράψει εκείνη την Κυριακή ένα άρθρο στην Καθημερινή γύρω από τα ίδια ζητήματα. Μου τηλεφώνησε μόλις το διάβασε, είπαμε πολλά, ηταν κεφάτος, δώσαμε υπόσχεση να ξαναβρεθούμε σύντομα, πού να ήξερα….

Η φιλία μας ήταν και είναι οικογενειακή. Όπως ήμουν φίλος εγώ με τον Σήφη, ήταν και είναι οι γυναίκες μας. Η Μίνα και η Γεωργία. Και την ευχαριστούμε ειλικρινά την μοναδική Μίνα μας και τα σπουδαία παιδιά τους, γι αυτή την ολόκαρδη σχέση ζωής. Που σφυρηλατήθηκε και σε ευτυχισμένες στιγμές αλλά και πάνω στην απίστευτη απώλεια. Κάπου θυμάμαι, στη Λυκαβηττού, πριν πάνε στην Πειραιώς, ήταν τα πρώτα γραφεία του Ιδρύματος Μεσογειακών Μελετών, όπου Πρόεδρος ήταν ο Κάρολος Παπούλιας και αντιπρόεδρος ο Σήφης. Καλούσαν συχνά όλα τα τότε κόμματα της Βουλής για να εκφράσουν τις απόψεις τους, πάνω σε κείμενα που είχαν οι ίδιοι ετοιμάσει από πριν. Από προτάσεις για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας ή της «επαναφοράς του αμιγούς θεσμού των ενόρκων», μέχρι

και τους « μόνιμους κύκλους των συναρμοδίων υπουργών»,που και σήμερα θα ήταν μια απάντηση στο δήθεν επιτελικό κράτος των 60-65 υπουργών και υφυπουργών.

Δεν θα μιλήσω εγώ για την πολιτική δράση του Σήφη Βαλυράκη στο ΠΑΣΟΚ. Θα πω μόνον πώς η διαδρομή του είχε ήθος, σταθερότητα ιδεών , αγωνιστικότητα, εντιμότητα και πίστη βαθιά στις δυνάμεις της πατρίδας μας. Γιατί ήταν ανυστερόβουλος, θαρραλέος, Δημοκράτης και Πατριώτης. Μιλάω για το είδος του ευπατρίδη πολιτικού που δυστυχώς σπανίζει σήμερα, την ώρα που η Ελλάδα το έχει περισσότερο ανάγκη από ποτέ. Γιατί, ο πατριωτισμός, φίλες και φίλοι, ενώνει και δεν διαιρεί. Ας μην το ξεχάσουμε ποτέ!»