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Πολιτική

ΕΛΑΣ κατά Μητσοτάκη για τα μέτρα της ΔΕΘ: «Υποσχετικές αλαζονείας και παραπλάνησης»

Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποδομεί τις εξαγγελίες για μισθούς, συντάξεις και Δημόσιο και αντιπαραβάλλει το δικό του πρόγραμμα - «Στασιμότητα και διαφθορά ή εντιμότητα και πρόοδος»
Μητσοτάκης, ΔΕΘ
Στιγμιότυπο από τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» (Πηγή φωτογραφίας: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ / EUROKINISSI)
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Μετωπική επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ εξαπολύει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να εμφανίσει ως νέες παροχές μέτρα που έχουν ήδη ψηφιστεί και ότι αφήνει αναπάντητο το βασικό πρόβλημα της ακρίβειας. Η ΕΛΑΣ αντιπαραβάλλει, μάλιστα, σημείο προς σημείο τις κυβερνητικές εξαγγελίες με το δικό της οικονομικό πρόγραμμα, ανεβάζοντας τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης μετά τη Θεσσαλονίκη.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα επιχειρεί ουσιαστικά να αποδομήσει το κοινωνικό πακέτο που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, βάζοντας στο στόχαστρο τις παρεμβάσεις για κατώτατο μισθό, συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους και άτομα με αναπηρία. Με την ανακοίνωση του Τομέα Εργασίας, το νέο κόμμα περνά από την κριτική στη σύγκριση δύο διαφορετικών οικονομικών προτάσεων και καταλήγει σε ένα ευθέως εκλογικό δίλημμα: «Στασιμότητα και διαφθορά ή εντιμότητα και πρόοδος».

«Υποσχετικές πολιτικής αλαζονείας και παραπλάνησης» τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Η ΕΛΑΣ ξεκινά την επίθεσή της από την ακρίβεια, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι δεν παρουσίασε ουσιαστική απάντηση στις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά από το κόστος ζωής.

«Αφού ο κ. Μητσοτάκης αγνόησε για όγδοη συνεχή χρονιά την ακρίβεια, την αισχροκέρδεια και τα καρτέλ σε ενέργεια, σούπερ μάρκετ, τράπεζες, έδωσε “υποσχετικές” πολιτικής αλαζονείας και παραπλάνησης για το μέλλον», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η διατύπωση δίνει και το στίγμα της αντιπολιτευτικής γραμμής που επιλέγει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μετά τη ΔΕΘ: αμφισβήτηση όχι μόνο της επάρκειας των μέτρων, αλλά και της εικόνας που επιχειρεί, κατά την ΕΛΑΣ, να διαμορφώσει η κυβέρνηση γύρω από αυτά.

Η μάχη για τα 1.000 ευρώ στον κατώτατο μισθό

Πρώτο πεδίο αντιπαράθεσης είναι ο κατώτατος μισθός. Η ΕΛΑΣ χαρακτηρίζει «αδύναμη» την κυβερνητική δέσμευση για αύξησή του στα 1.000 ευρώ από το 2028 και αντιπαραβάλλει τη δική της πρόταση για εφαρμογή του μέτρου έναν χρόνο νωρίτερα, από το 2027.

Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν ανοίγει συζήτηση για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των ελεγκτικών μηχανισμών.

Στον αντίποδα, η ΕΛΑΣ προτείνει, εκτός από κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ από το 2027, «ισχυρές φοροελαφρύνσεις, κυρίως στους εργαζόμενους με παιδιά», καθώς και «αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και παρεμβάσεις-ενισχύσεις στους ελεγκτικούς μηχανισμούς».

«Επιτομή της κοροϊδίας» για τους συνταξιούχους

Ακόμη υψηλότερους τόνους χρησιμοποιεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για τις εξαγγελίες που αφορούν τους συνταξιούχους.

Η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι «η αύξηση των συντάξεων από την 1.1.2027 που εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης είναι ήδη ψηφισμένη και δεν μπορεί να παρουσιάζεται σαν νέα παροχή», ενώ εκτιμά ότι η αύξηση «υπολείπεται σαφώς του πληθωρισμού».

Βάζει επίσης στο στόχαστρο το επίδομα των 400 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι τα ηλικιακά και οικογενειακά κριτήρια αφήνουν εκτός περισσότερους από 300.000 συνταξιούχους.

Για το συγκεκριμένο σκέλος η κριτική είναι ιδιαίτερα αιχμηρή, καθώς η ΕΛΑΣ κάνει λόγο για «επιτομή της κοροϊδίας απέναντι στους συνταξιούχους», υποστηρίζοντας ότι η παρέμβαση μεταφράζεται σε αύξηση μόλις 8 ευρώ τον μήνα.

Απέναντι στις κυβερνητικές εξαγγελίες, το κόμμα προτάσσει την κατάργηση της συμμετοχής ασφαλισμένων και συνταξιούχων στα φάρμακα, υπολογίζοντας το ετήσιο όφελος έως και στα 720 ευρώ, μαζί με πολιτικές μέριμνας και φροντίδας για τους ηλικιωμένους.

Η κόντρα για τους δημοσίους υπαλλήλους

Στο στόχαστρο μπαίνουν και οι εξαγγελίες για τους εργαζομένους στο Δημόσιο, με την ΕΛΑΣ να υποστηρίζει ότι μέρος των αυξήσεων έχει ήδη ψηφιστεί.

Για το επίδομα των 500 ευρώ, το κόμμα υπολογίζει ότι αντιστοιχεί σε «αύξηση μόλις 41,6 ευρώ μικτά ανά μήνα για τον νεοδιόριστο δάσκαλο, νοσηλευτή, γιατρό κ.λπ.».

Αντιπαραβάλλει σε αυτό τη δική του πρόταση για «ετήσιες αυξήσεις έως και 6.000 ευρώ σε δασκάλους, νοσηλευτές και γιατρούς μέσω ειδικού μισθολογίου», καθώς και σημαντικές φοροελαφρύνσεις για δημοσίους υπαλλήλους με παιδιά.

«Έστω και καθυστερημένα» η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων

Πιο σύνθετη είναι η θέση της ΕΛΑΣ για την τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, καθώς αναγνωρίζει την παρέμβαση, αλλά ταυτόχρονα εγκαλεί την κυβέρνηση για καθυστέρηση και για σειρά προβλημάτων που, όπως υποστηρίζει, παραμένουν άλυτα.

«Έστω και καθυστερημένα η κυβέρνηση προχωρά στην τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων», αναφέρει.

Σπεύδει, ωστόσο, να προσθέσει ότι «καμία πρωτοβουλία» δεν λαμβάνεται για τα τεχνικά λάθη στις πληρωμές του ΟΠΕΚΑ, τις καθυστερήσεις στις εγκρίσεις μέσω ΚΕΠΑ, τα μειωμένα ποσά λόγω λανθασμένων υπολογισμών και τις δυσκολίες στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.

Το εκλογικό δίλημμα της ΕΛΑΣ

Η ανακοίνωση καταλήγει με μια σαφώς πολιτική και προεκλογική αιχμή, καθώς η ΕΛΑΣ επιχειρεί να αντιπαραθέσει συνολικά το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη με τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ.

«Η ΕΛΑΣ και ο Αλέξης Τσίπρας, στις 2.9.2026, παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη ένα ολοκληρωμένο συνεκτικό σχέδιο “υπεράσπισης και προοπτικής” για την κοινωνία, έναντι μίας ήδη αποτυχημένης συνταγής ακρίβειας, διαφθοράς και λεηλασίας που εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης», αναφέρει.

Και κλείνει μεταφέροντας πλέον ευθέως τη σύγκρουση στις επόμενες κάλπες: «Καλούμε τους πολίτες στις επόμενες εκλογές να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αποφασίσουν: στασιμότητα και διαφθορά ή εντιμότητα και πρόοδος…».

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