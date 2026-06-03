Πολιτική

Από τη Βουλγαρία στο Μαυροβούνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει της Συνόδου ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων

Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Ρούμεν Ράντεφ στη Σόφια και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Τίβατ για δείπνο ηγετών που παραθέτει ο Γιάκοβ Μιλάτοβιτς
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης (Φωτογραφία αρχείου: POOL PHOTO / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στη Σόφια θα μεταβεί αύριο, Πέμπτη (04.06.2026), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου στις 11:00 θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. 

Θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών Ελλάδας – Βουλγαρίας, ενώ στη συνέχεια οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρούμεν Ράντεφ θα πραγματοποιήσουν δηλώσεις στον Τύπο.

Ακολούθως, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθήσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου Γιάκοβ Μιλάτοβιτς σε ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

Το δείπνο πραγματοποιείται με αφορμή τους εορτασμούς για την εθνική επέτειο του Μαυροβουνίου, την παραμονή της Συνόδου Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
155
131
96
85
66
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Η ΕΛΑΣ κλείνει την πόρτα σε συνεργασίες: «Αυτόνομη πορεία και στόχος η πρώτη θέση»
Ο Νίκος Νυφούδης ξεκαθαρίζει ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν συζητά συμπράξεις με ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ, απευθύνει κάλεσμα σε προοδευτικούς πολίτες και προαναγγέλλει πρόγραμμα διακυβέρνησης
Αλέξης Τσίπρας
Email gate: Απολογήθηκαν η Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου, ο πρώην ΓΓ Εσωτερικών και δυο «γαλάζια» στελέχη με αλληλοκαρφώματα  
Όπως υποστήριξε η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, η λίστα που έλαβε από τον συγκατηγορούμενο της, Νίκο Θεοδωρόπουλο, θεωρούσε ότι είναι εγκεκριμένη και σεβόμενη το νόμο για τα προσωπικά δεδομένα
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αιχμηρή απάντηση Κασσελάκη για τα περί μεταγραφής στο ΠΑΣΟΚ: «Οι Δημοκράτες δεν μετακινούνται, προχωρούν μπροστά»
Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «φαντασιώσεις και ευσεβείς πόθους» και «μυθοπλασία» - «Όσοι επενδύουν σε φήμες και πολιτικά κουτσομπολιά θα απογοητευτούν»
Ανδρουλάκης και Κασσελάκης 5
Η Καρυστιανού προκαλεί Μητσοτάκη: «Θέλω ντιμπέιτ μαζί του, έχω πολλά να ρωτήσω – Πόσα κοστίζει το Μαξίμου κάθε μήνα;»
Η επικεφαλής της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» ασκεί κριτική για οικονομία, εθνικά θέματα και διαχείριση της εξουσίας, ενώ επιχειρεί να διευρύνει την ατζέντα του νέου της κόμματος πέρα από τα Τέμπη
Μαρία Καρυστιανού
96
Newsit logo
Newsit logo