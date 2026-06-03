Από τη Βουλγαρία στο Μαυροβούνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει της Συνόδου ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων

Στη Σόφια θα μεταβεί αύριο, Πέμπτη (04.06.2026), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου στις 11:00 θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ.

Θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών Ελλάδας – Βουλγαρίας, ενώ στη συνέχεια οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρούμεν Ράντεφ θα πραγματοποιήσουν δηλώσεις στον Τύπο.

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Ακολούθως, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθήσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου Γιάκοβ Μιλάτοβιτς σε ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

Το δείπνο πραγματοποιείται με αφορμή τους εορτασμούς για την εθνική επέτειο του Μαυροβουνίου, την παραμονή της Συνόδου Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων.