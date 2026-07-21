Τάσος Χατζηβασιλείου: Η Ελλάδα έτοιμη να συμμετάσχει σε ειρηνευτική δύναμη για την ασφάλεια στο Ορμούζ

Την ετοιμότητα της Ελλάδας να συζητήσει τη συμμετοχή της σε δύναμη που θα εγγυάται την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ, μετά τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Μιλώντας την Τρίτη (21.07.2026) στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής, ο υφυπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Αθήνα προετοιμάζεται για την «επόμενη μέρα», υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει διαμορφωθεί ένα σταθερό περιβάλλον ασφαλείας.

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου συνέδεσε την πιθανή ελληνική παρουσία στο Ορμούζ με τον ευρύτερο ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει η χώρα στη θαλάσσια ασφάλεια, εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. «Ο πρωθυπουργός έχει διαμηνύσει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συζητήσει την παρουσία της σε μια ειρηνευτική δύναμη που θα διασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ, όταν θα έχει ολοκληρωθεί αυτός ο πόλεμος», δήλωσε.

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«Αν οδηγηθούμε σε ένα περιβάλλον σταθερότητας, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία θα ενδιαφερόταν να συμμετέχει στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή», πρόσθεσε, καθιστώντας σαφές ότι οποιαδήποτε απόφαση θα αφορά τη μεταπολεμική περίοδο και όχι την ενεργό φάση των συγκρούσεων.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών επιχείρησε, παράλληλα, να αναδείξει την επιχειρησιακή παρουσία της Ελλάδας στις αποστολές θαλάσσιας ασφάλειας, παραπέμποντας στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι πρωταγωνιστούμε σε συζητήσεις για τη θαλάσσια ασφάλεια», σημείωσε και διερωτήθηκε: «Ποιος συμμετέχει στις “Ασπίδες” σήμερα; Ουσιαστικά οι Έλληνες και οι Ιταλοί είναι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στην επιχείρηση για τη θαλάσσια ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα».

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Αναφέρθηκε, μάλιστα, στην ανάληψη της διοίκησης της δύναμης από Έλληνα αξιωματικό. «Πριν από λίγες ημέρες ανέλαβε διοικητής της δύναμης ο αρχιπλοίαρχος Πιτυκάκης. Υπάρχει ελληνική διοίκηση σήμερα στις “Ασπίδες”», είπε.

Κλείνοντας τη σχετική αναφορά με αιχμηρό τόνο, πρόσθεσε: «Η χώρα η οποία έχει ξεκάθαρο ενδιαφέρον και αναλαμβάνει δράση για τη θαλάσσια ασφάλεια είναι η Ελλάδα, αρέσει δεν αρέσει σε ορισμένους».

Μέση Ανατολή: Ο φόβος της παρατεταμένης κρίσης

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο υφυπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε για τον κίνδυνο η σύγκρουση να εξελιχθεί σε μια παρατεταμένη κρίση με ευρύτερες γεωπολιτικές και οικονομικές συνέπειες. «Εμείς δεν θέλουμε να γίνει αυτό κανονικότητα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα επιμένει στην ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για την αποκλιμάκωση.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις οικονομικές επιπτώσεις και ειδικότερα στην ενέργεια. «Δυστυχώς, οποιαδήποτε κρίση στη Μέση Ανατολή συμπαρασύρει τα ενεργειακά κόστη, άρα και όλες τις τιμές των αγαθών προς τα πάνω», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο συζητείται ένα σχέδιο δράσης για προσιτή ενέργεια, με συνδυασμό βραχυπρόθεσμων μέτρων στήριξης και μακροπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων.

«Χρειάζεται ένας συνδυασμός για την αντιμετώπιση των τιμών που ανεβαίνουν λόγω κρίσεων: βραχυπρόθεσμα μέτρα ανακούφισης των πολιτών και των καταναλωτών, αλλά και μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις», είπε.

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη επιτάχυνσης του εξηλεκτρισμού και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας της Ευρώπης. «Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα: η ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημείωσε.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η ΕΕ δεν διαθέτει μηχανισμό για την επιβολή πλαφόν στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. «Οι τιμές καθορίζονται, καλώς ή κακώς, από τις διεθνείς αγορές», είπε.

«Η στρατηγική μας είναι να μετριάσουμε, στο μέτρο του δυνατού, τις επιπτώσεις των αυξήσεων και να μειώσουμε τις εξαρτήσεις μας από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή πέρα από αυτό», πρόσθεσε.

«Καμία συζήτηση για λύση δύο κρατών»

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναφέρθηκε και στη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, χαρακτηρίζοντάς την «μαύρη επέτειο» και επαναλαμβάνοντας την πάγια ελληνική θέση για εισβολή και κατοχή.

«Είναι μία πραγματικότητα την οποία αναγνωρίζει η διεθνής κοινότητα ως εισβολή και κατοχή. Την αρνείται μόνο η Τουρκία και το καθεστώς στα κατεχόμενα, το ψευδοκράτος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η πραγματικότητα αυτή αλλάζει», ανέφερε.

Ο υφυπουργός πρόσθεσε ότι η διαφορετική ανάγνωση της Άγκυρας δεν μεταβάλλει τα δεδομένα. «Αν η Τουρκία επιθυμεί να διαβάσει την πραγματικότητα αυτή με τη δική της λογική, είναι δικό της ζήτημα. Όλη η υπόλοιπη διεθνής κοινότητα έχει μια άλλη προσέγγιση, μαζί με εμάς», είπε.

Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι η Αθήνα θα συνεχίσει να εργάζεται σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, με βάση το συμφωνημένο πλαίσιο.

«Η εθνική μας θέση, απαράλλαχτη και σταθερή, είναι η επανένωση της Κύπρου μέσω της ομοσπονδίας», υπογράμμισε, αποκλείοντας οποιαδήποτε μετατόπιση: «Καμία συζήτηση για λύση δύο κρατών, καμία συζήτηση για de facto ή de jure διχοτόμηση της Μεγαλονήσου».

Κυρώσεις στη Ρωσία και ρωσικό LNG

Στο μέτωπο των κυρώσεων στη Μόσχα και του ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, ο υφυπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι οι διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Επανέλαβε ότι η Ελλάδα έχει παράσχει «πολύπλευρη υποστήριξη» στην Ουκρανία, ώστε να συνεχίσει να αντιστέκεται στη ρωσική εισβολή, και τάχθηκε υπέρ της διατήρησης των ευρωπαϊκών κυρώσεων.

«Υποστηρίζουμε τη συνέχιση της άσκησης νομικά τεκμηριωμένων και, κυρίως, στοχευμένων κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Ρωσική Ομοσπονδία», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να περιοριστεί η δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

Ταυτόχρονα, έθεσε το ζήτημα των επιπτώσεων στις οικονομίες των κρατών-μελών. «Είμαστε εδώ για να επισημαίνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο την ανάγκη αποφυγής τυχόν υπέρμετρων επιβαρύνσεων των εθνικών οικονομιών από αυτές τις κυρώσεις», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, το ζητούμενο είναι «να μην πλήττονται οι ευρωπαϊκές οικονομίες περισσότερο από όσο πλήττεται η ρωσική οικονομία», υπογραμμίζοντας την ανάγκη στενού συντονισμού με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και τα κράτη της G7.

«Εμείς ακολουθούμε εξωτερική πολιτική αρχών και θέσεων και προτεραιότητά μας είναι να προασπίσουμε το εθνικό συμφέρον στο σύνολό του, προς όφελος πολιτών, καταναλωτών και επιχειρήσεων», κατέληξε ο υφυπουργός Εξωτερικών.