ΠΑΣΟΚ: Δέσμευση για μείωση του κόστους ρεύματος κατά 20% έως το 2027 – «Αποτυχία της κυβέρνησης στην ενέργεια»

Σε μετωπική επίθεση κατά της κυβέρνησης για την ενέργεια προχώρησε την Τρίτη (21.07.2026) ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας μαζί με τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ το προγραμματικό σχέδιο του κόμματος για τη μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος και την αναδιάρθρωση της ενεργειακής αγοράς. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για μια πολιτική που «απέτυχε» να μεταφέρει στους καταναλωτές τα οφέλη από την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αφήνει νοικοκυριά και παραγωγικούς κλάδους εκτεθειμένους στις υψηλές τιμές.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει την ενέργεια όχι ως πεδίο κερδοφορίας για περιορισμένο αριθμό επιχειρηματικών ομίλων, αλλά ως βασικό συντελεστή της παραγωγής και της κοινωνικής συνοχής. «Κάποιοι κερδίζουν και το σύνολο της πραγματικής οικονομίας χάνει», ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επιμένοντας ότι η αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής αποτυπώνεται καθημερινά στους λογαριασμούς ρεύματος, στο κόστος ζωής και στις τιμές των προϊόντων.

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Η παρουσίαση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (21.07.2026) με τη συμμετοχή του ευρωβουλευτή και αντιπροέδρου της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Γιάννη Μανιάτη, του υπεύθυνου ΚΤΕ Ενέργειας Φραγκίσκου Παρασύρη, του γραμματέα του Τομέα Ενέργειας Κώστα Μαθιουδάκη και του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά.

«Την αποτυχία πληρώνει ολόκληρη η πραγματική οικονομία»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέδεσε ευθέως την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης με την επιμονή της ακρίβειας, υποστηρίζοντας ότι το υψηλό κόστος του ρεύματος επιβαρύνει ταυτόχρονα τον οικογενειακό προϋπολογισμό και την παραγωγή.

«Η αποτυχία της στην ενεργειακή πολιτική αποτυπώνεται καθημερινά στο κόστος ζωής και στο κόστος παραγωγής», ανέφερε. «Την αποτυχία τους την πληρώνει ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο μεταποιητής, το νοικοκυριό, καθημερινά».

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αμφισβήτησε την κυβερνητική επιχειρηματολογία περί συγκριτικά χαμηλών τιμολογίων, σημειώνοντας ότι η πραγματική εικόνα προκύπτει όταν το κόστος της ενέργειας συσχετιστεί με την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

«Ακούμε ότι έχουμε από τα πιο φθηνά τιμολόγια και φθηνή ενέργεια στην Ευρώπη. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ενέργεια είναι πάρα πολύ ακριβή στην Ελλάδα και γίνεται ακόμη ακριβότερη όταν συνδέσουμε το κόστος της με την αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού, που έχει καταρρεύσει τα τελευταία χρόνια», τόνισε.

Καταγγελία για «σκάνδαλο» στον ηλεκτρικό χώρο

Στο επίκεντρο της επίθεσης του κ. Ανδρουλάκη βρέθηκε η κατανομή του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου για την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι το κυβερνητικό μοντέλο ευνόησε συγκεκριμένα συμφέροντα, αφήνοντας εκτός παραγωγούς, συνεταιρισμούς, δήμους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

«Εμείς από την πρώτη στιγμή παρουσιάσαμε ένα εντελώς διαφορετικό σχέδιο για την ενεργειακή μετάβαση. Ενα σχέδιο πράσινο, δίκαιο και ανθεκτικό», είπε, εξηγώντας ότι η πρόταση του κόμματός του προέβλεπε προτεραιότητα στους πραγματικούς παραγωγούς, στις ενεργειακές κοινότητες και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο ίδιος ανέβασε περαιτέρω τους τόνους, χαρακτηρίζοντας τον τρόπο κατανομής του ηλεκτρικού χώρου «ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής της Νέας Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού».

Κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη, η δυνατότητα των παραγωγών και των συνεταιρισμών να καταναλώνουν την ενέργεια που οι ίδιοι παράγουν θα τους εξασφάλιζε μακροπρόθεσμα χαμηλό και σταθερό κόστος. Αντί αυτού, υποστήριξε, «οι πραγματικοί παραγωγοί και η ελληνική περιφέρεια έμειναν στο περιθώριο».

Οι καθυστερήσεις σε δίκτυα και αποθήκευση

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε ακόμη την κυβέρνηση ότι δεν συνόδευσε την ταχεία ανάπτυξη των ΑΠΕ με τις απαραίτητες επενδύσεις στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής, αλλά ούτε και με την έγκαιρη δημιουργία επαρκών συστημάτων αποθήκευσης.

«Θα μπορούσαμε να έχουμε επενδύσει στα δίκτυα, να έχουμε επενδύσει νωρίτερα στην αποθήκευση, ώστε η πράσινη μετάβαση να έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, να είναι πιο δίκαιη και να δίνει δυνατότητες στην παραγωγική Ελλάδα να αποκτήσει ανθεκτικότητα», σημείωσε.

Η έλλειψη αποθηκευτικής ικανότητας έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές ποσότητες φθηνής πράσινης ενέργειας να μην αξιοποιούνται, ενώ το σύστημα εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ακριβότερες και εισαγόμενες πηγές.

Το «παράδοξο» της απολιγνιτοποίησης

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη στην απολιγνιτοποίηση και στην απόφαση για την Πτολεμαΐδα 5. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του στηρίζει την έξοδο από τον λιγνίτη, υποστήριξε όμως ότι ο ρυθμός της μετάβασης θα έπρεπε να εξαρτάται από την πρόοδο των επενδύσεων σε δίκτυα και αποθήκευση.

«Οσο καθυστερούσαν αυτές οι επενδύσεις, τόσο θα έπρεπε να κερδίσουμε χρόνο για να κάνουμε πιο ομαλή απολιγνιτοποίηση. Ούτε αυτό έγινε», ανέφερε.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αντίφαση, καθώς, όπως είπε, από τη μία αποδίδει τον πληθωρισμό στην εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και από την άλλη επιλέγει τη μετατροπή της Πτολεμαΐδας 5 σε μονάδα φυσικού αερίου.

«Από τη μία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι βασικός συντελεστής του επίμονου πληθωρισμού είναι η εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και από την άλλη ο πρωθυπουργός οδήγησε σε ξαφνικό θάνατο την υπερσύγχρονη μονάδα Πτολεμαΐδα 5, μετατρέποντάς τη σε μονάδα φυσικού αερίου», είπε.

Και διερωτήθηκε: «Τελικά υπάρχει σχέδιο; Ή όλα γίνονται και προτεραιοποιούνται βάσει των εξυπηρετήσεων που κάνει η κυβέρνηση σε οικονομικά συμφέροντα;».

«Ερασιτέχνες και επικίνδυνοι» για τη διασύνδεση με την Κύπρο

Σφοδρή κριτική άσκησε ο κ. Ανδρουλάκης και στους κυβερνητικούς χειρισμούς για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, έργο το οποίο χαρακτήρισε συνδεδεμένο με τα κυριαρχικά δικαιώματα και τη γεωπολιτική θέση της χώρας.

Αναφερόμενος στην απουσία σαφούς χρονοδιαγράμματος για την υλοποίησή του, είπε για την κυβέρνηση: «Δεν είναι μόνο ερασιτέχνες, είναι και επικίνδυνοι».

Το ΠΑΣΟΚ εντάσσει τις διεθνείς διασυνδέσεις στον στόχο αναβάθμισης της Ελλάδας σε ενεργειακή πύλη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με υποδομές ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, δεδομένων και, μελλοντικά, καθαρών καυσίμων.

Χρηματιστήριο Ενέργειας και διμερή συμβόλαια

Από την κριτική του προέδρου του ΠΑΣΟΚ δεν έλειψε το μοντέλο λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Ο κ. Ανδρουλάκης επέρριψε ευθύνες τόσο στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύθηκε το πλαίσιο όσο και στη σημερινή κυβέρνηση για την άρνησή της να προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές.

Υπενθύμισε ότι κατά την κορύφωση της ενεργειακής κρίσης η Ισπανία και η Πορτογαλία εξασφάλισαν ειδική εξαίρεση από τους ευρωπαϊκούς κανόνες τιμολόγησης, ενώ η Ελλάδα δεν διεκδίκησε αντίστοιχη παρέμβαση.

Παράλληλα, πρότεινε τη διεύρυνση των διμερών συμβολαίων σταθερής τιμής, ώστε μικρότερο ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας να τιμολογείται μέσω της ημερήσιας αγοράς.

«Οταν το 85% με 90% της ενέργειας που καταναλώνεται στη χώρα καθορίζεται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας, ενώ σε άλλες χώρες το ποσοστό είναι 40% ή 50% και υπάρχουν πολλά διμερή συμβόλαια σταθερού κόστους, γιατί δεν προχωρούμε και εμείς σε αυτή την πολιτική;», διερωτήθηκε.

«Το κράτος να μην είναι τροχονόμος μιας ασύδοτης αγοράς»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι καταφεύγει σε επικοινωνιακές κινήσεις, χωρίς να αντιμετωπίζει τις στρεβλώσεις της αγοράς. Εκανε ειδική αναφορά στις επιστολές του πρωθυπουργού προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Κάθε τρεις και λίγο, η ακρίβεια είναι πίσω και γράφουμε στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», σχολίασε, θέτοντας το ζήτημα των αρμοδιοτήτων και της ευθύνης της εθνικής κυβέρνησης.

«Θα μπουν κανόνες στην αγορά; Θα επιτηρηθεί επιτέλους από το κράτος η αγορά; Ή το κράτος, με αυτή την κυβέρνηση, θα είναι τροχονόμος μιας ασύδοτης αγοράς, όπου πάντα κάποιοι κερδίζουν, οι πολύ λίγοι και πάρα πολύ πλούσιοι, εις βάρος της κοινωνίας και της παραγωγής;», ανέφερε.

Ενεργειακή φτώχεια και «Εξοικονομώ»

Η Χαριλάου Τρικούπη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή φτώχεια, υποστηρίζοντας ότι περίπου το 18% των ελληνικών νοικοκυριών αδυνατεί να θερμάνει επαρκώς την κατοικία του. Πρόκειται, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, για ποσοστό διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου και από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι το κόστος της πράσινης μετάβασης δεν μπορεί να μεταφερθεί στους οικονομικά ασθενέστερους. «Αυτές τις πολιτικές δεν μπορεί να τις πληρώσει ο φτωχότερος Ελληνας, ο πιο αδύναμος Ελληνας», είπε.

Ασκησε επίσης κριτική για τις επιδόσεις των προγραμμάτων «Εξοικονομώ», υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις είναι περιορισμένες σε σχέση με τις ανάγκες, ιδιαίτερα για τα ευάλωτα νοικοκυριά και τα κτίρια με υψηλό ενεργειακό αποτύπωμα.

Δείτε εδώ την παρουσίαση για το προγραμματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ στην ενέργεια.

Οι πέντε στόχοι έως το 2035

Ο Γιάννης Μανιάτης παρουσίασε πέντε βασικούς στόχους του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ έως το 2035: ενεργειακή ανεξαρτησία, μόνιμα χαμηλότερο κόστος, σύνδεση της ενέργειας με την εγχώρια παραγωγή, δίκαιη μετάβαση και αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας.

Βασικός στόχος είναι η Ελλάδα να μπορεί σε ετήσια βάση να παράγει σχεδόν το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει και να περιορίσει δραστικά την εξάρτησή της από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Παράλληλα, το κόμμα προτείνει κάθε μεγάλη ενεργειακή επένδυση να συνδέεται με ελληνικές βιομηχανικές παραγγελίες, νέες θέσεις εργασίας, έρευνα, τεχνολογία και εγχώρια προστιθέμενη αξία.

Δέσμευση για μείωση του ρεύματος

Ο Φραγκίσκος Παρασύρης παρουσίασε τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 20% έως το 2027 και κατά 30% μακροπρόθεσμα.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται η επέκταση των διμερών συμβολαίων, η ενίσχυση της αποθήκευσης, η επιτάχυνση της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών, η αντιμετώπιση της ρευματοκλοπής και η αναμόρφωση του κοινωνικού τιμολογίου.

Προβλέπεται ακόμη η ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων, με στόχο έως το 2030 κάθε δήμος με περισσότερους από 10.000 κατοίκους να διαθέτει τουλάχιστον μία, καθώς και η υποχρεωτική διάθεση μέρους του νέου ηλεκτρικού χώρου σε δήμους, συνεταιρισμούς και κοινότητες πολιτών.

Το βασικό πολιτικό μήνυμα της παρουσίασης συμπύκνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αντιπαραβάλλοντας το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με το σημερινό μοντέλο της αγοράς: «Η ενέργεια θα υπηρετεί την κοινωνία και την παραγωγή ή θα συνεχίσει να διασφαλίζει υπερκέρδη για τους λίγους;».