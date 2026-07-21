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Πολιτική

Δούρου στην πρώτη συνάντησή της ως πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ με τον Κακλαμάνη: «Θα δώσουμε μάχη απέναντι στην απαξίωση της πολιτικής» 

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η υπεράσπιση των κοινοβουλευτικών θεσμών και η τουρκική κατοχή στην Κύπρο
Κακλαμάνης και Δούρου
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου (Πηγή φωτογραφίας: ΓΤ ΣΥΡΙΖΑ)
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Την πρώτη της θεσμική συνάντηση μετά την ανάληψη της προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ είχε την Τρίτη (21.07.2026) η Ρένα Δούρου με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στην υπεράσπιση των κοινοβουλευτικών θεσμών και στο Κυπριακό.

Η Ρένα Δούρου διαβεβαίωσε τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει «μάχη απέναντι στην απαξίωση της πολιτικής και των κοινοβουλευτικών θεσμών», ενώ οι δύο πλευρές συνέδεσαν την επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας με τη συνεχιζόμενη παρουσία τουρκικού στρατού κατοχής στην Κύπρο.

«Συναντιόμαστε 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην πατρίδα μας», ανέφερε η νέα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι για την Αριστερά «είναι πάντα επίκαιρος ο αγώνας της υπεράσπισης των κοινοβουλευτικών θεσμών».

Η ίδια υπογράμμισε ότι «δεν ξεχνάμε πόσο εύκολο είναι να διολισθήσει η δημοκρατία σε μια εθνική καταστροφή», κάνοντας παράλληλα αναφορά στο πραξικόπημα που οδήγησε στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Από την πλευρά του, ο Νικήτας Κακλαμάνης ευχήθηκε στη Ρένα Δούρου καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα και σημείωσε ότι στο ζήτημα της Κύπρου «όλα τα δημοκρατικά κόμματα του Κοινοβουλίου συμπίπτουν».

Ο πρόεδρος της Βουλής άσκησε κριτική στη στάση της Ευρώπης και του δυτικού κόσμου, επισημαίνοντας ότι, ενώ καταδίκασαν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, «52 χρόνια μετά την εισβολή του Αττίλα, λέξη δεν λέγεται για τον στρατό κατοχής στην Κύπρο».

«Καμία λύση, όποια και να βρεθεί, δεν θα μπορεί να είναι δίκαιη με στρατό κατοχής στο νησί», κατέληξε ο Νικήτας Κακλαμάνης, με τη Ρένα Δούρου να δηλώνει ότι προσυπογράφει τη θέση του.

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