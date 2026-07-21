Νίκη Κεραμέως για κατάργηση περικοπών συντάξεων χηρείας: Αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία

Την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας μετά την παρέλευση της τριετίας ανακοίνωσε την Τρίτη (21.07.2026) από το βήμα της Βουλής η Νίκη Κεραμέως, παρουσιάζοντας τη σχετική τροπολογία ως το τέλος μιας δεκαετούς εκκρεμότητας που, όπως είπε, επιβάρυνε χιλιάδες οικογένειες. Η υπουργός Εργασίας χαρακτήρισε τη ρύθμιση «αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας», επισημαίνοντας ότι καταργείται οριστικά η πρόβλεψη του νόμου Τσίπρα – Κατρούγκαλου για μείωση της σύνταξης από το 70% στο 35%.

Σύμφωνα με τη Νίκη Κεραμέως, η παρέμβαση για τις συντάξεις χηρείας αποτελεί μια μόνιμη λύση που αποκαθιστά την ασφάλεια δικαίου και αίρει την αβεβαιότητα που αντιμετώπιζαν οι δικαιούχοι επί σειρά ετών. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ρύθμιση δεν χρηματοδοτείται από νέο δανεισμό, αλλά από τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργήθηκε μέσω της αύξησης των εσόδων του ασφαλιστικού συστήματος και της επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπουργός ανέλυσε τις τέσσερις βασικές αλλαγές που προβλέπει η τροπολογία. Πρώτον, καταργείται η περικοπή της κύριας σύνταξης χηρείας για περίπου 8.500 συνταξιούχους του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση μετά την τριετία. Από τα τέλη Αυγούστου, οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι θα λαμβάνουν εκ νέου το 70% της σύνταξης εφ’ όρου ζωής.

Δεύτερον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι που απέκτησαν δικαίωμα σύνταξης χηρείας μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου δεν θα υποστούν ποτέ την προβλεπόμενη περικοπή, ενώ παράλληλα διαγράφονται τυχόν αναδρομικές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ που είχαν δημιουργηθεί λόγω της μη εφαρμογής της διάταξης.

Η ρύθμιση προβλέπει ακόμη ότι 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις –μία από δικό τους ασφαλιστικό δικαίωμα και μία λόγω χηρείας– θα συνεχίσουν να εισπράττουν και τις δύο, χωρίς να περικόπτεται η μία, όπως προέβλεπε το ισχύον πλαίσιο. Παράλληλα, διαγράφονται οι σχετικές οφειλές που είχαν δημιουργηθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους. Με τη νέα διάταξη θα λαμβάνουν πλέον ολόκληρη την εθνική σύνταξη αντί για το 50%, γεγονός που οδηγεί στον διπλασιασμό του συγκεκριμένου τμήματος της παροχής.

Η Νίκη Κεραμέως υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επέλεξε να προχωρήσει στη νομοθετική παρέμβαση μόνο όταν εξασφάλισε τη δημοσιονομική δυνατότητα να τη χρηματοδοτήσει. Όπως ανέφερε, κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026 τα έσοδα του υπουργείου Εργασίας υπερέβησαν τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου κατά 517 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που απέδωσε κυρίως στην επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας και στη βελτίωση της συμμόρφωσης με την ασφαλιστική νομοθεσία.

«Πρώτα πήγαμε και κερδίσαμε τον δημοσιονομικό χώρο και μετά διορθώνουμε μία μεγάλη κοινωνική αδικία», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η παρέμβαση δεν χρηματοδοτείται «με δανεικά ούτε με πρόσκαιρες παροχές», αλλά από την υπεραπόδοση του ασφαλιστικού συστήματος.

ΠΑΣΟΚ: «Καλώς ήρθατε και ας αργήσατε»

Η τροπολογία προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Χρηστίδης δήλωσε ότι το κόμμα θα υπερψηφίσει τη διάταξη, σημειώνοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση υιοθετεί με μεγάλη καθυστέρηση ένα αίτημα που, όπως είπε, η Χαριλάου Τρικούπη είχε καταθέσει εδώ και καιρό.

«Καλώς ήρθατε και ας αργήσατε», σχολίασε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι όταν το ΠΑΣΟΚ είχε εισηγηθεί αντίστοιχη παρέμβαση, η κυβέρνηση επικαλούνταν τους δημοσιονομικούς περιορισμούς και κατηγορούσε την αντιπολίτευση για «πράσινα λεφτόδενδρα». Παράλληλα, έθεσε ζήτημα επαναφοράς της 13ης σύνταξης, εφόσον, όπως είπε, δημιουργείται πλέον δημοσιονομικός χώρος.

Στο στόχαστρο του ΚΚΕ η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο νόμος Κατρούγκαλου

Θετική ψήφο στην τροπολογία προανήγγειλε και το ΚΚΕ, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Θανάση Παφίλη να υποστηρίζει, ωστόσο, ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ έχουν ευθύνη για τις περικοπές που επιβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

«ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, εσείς τσακίσατε τους μισθούς, εσείς κόψατε τις συντάξεις, εσείς καταργήσατε τη 13η και τη 14η σύνταξη. Και μετά ήρθε το τρίτο μνημόνιο του Τσίπρα με τον νόμο Κατρούγκαλου», ανέφερε, προτείνοντας όλες οι συντάξεις χηρείας να ανέρχονται στο 70% της συνολικής σύνταξης χωρίς χρονικούς περιορισμούς και να δίνεται στον δικαιούχο η δυνατότητα επιλογής ποια σύνταξη θα λαμβάνει στο 100%.

Κλείνοντας τη συζήτηση, η υπουργός Εργασίας απάντησε ότι η κυβέρνηση προχωρά σταδιακά στην άρση χρόνιων στρεβλώσεων του ασφαλιστικού συστήματος, επιμένοντας ότι κάθε παρέμβαση γίνεται μόνο αφού προηγηθεί η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων. Υποστήριξε, τέλος, ότι η κατάθεση της ρύθμισης με τη μορφή τροπολογίας κρίθηκε αναγκαία, ώστε οι αυξημένες συντάξεις να καταβληθούν ήδη από τις πληρωμές του τέλους Αυγούστου.