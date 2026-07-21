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Πολιτική

Κουτσούμπας απαντά στον Μητσοτάκη μέσω ChatGPT για την Τεχνητή Νοημοσύνη: «Το AI βρήκε σε 5 δευτερόλεπτα αυτά που δεν άκουσε»

Ο γγ του ΚΚΕ αντέδρασε στην αναφορά του πρωθυπουργού ότι η αντιπολίτευση δεν μιλά για το AI, θέτοντας το ερώτημα αν η τεχνολογία θα υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες ή «τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων»
Κουτσούμπας, ΚΚΕ
Ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας ( ΓΤ ΚΚΕ / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/ EUROKINISSI)
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Με έναν σκωπτικό τρόπο απάντησε το ΚΚΕ στην αναφορά του πρωθυπουργού για την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς ο Δημήτρης Κουτσούμπας χρησιμοποίησε το ChatGPT για να αντικρούσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι δεν έχει ακούσει κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης να μιλά για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάλεσε τον πρωθυπουργό να αναζητήσει ο ίδιος ποιο κόμμα στην Ελλάδα αναφέρεται εδώ και χρόνια στην Τεχνητή Νοημοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η απάντηση οδηγεί στο ΚΚΕ. «Κύριε Μητσοτάκη, αφού δεν θυμάστε, ανοίξτε το ChatGPT ή το Gemini», ανέφερε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, προσθέτοντας με αιχμηρή διάθεση: «Γιατί αν σας πούμε το DeepSeek, θα έχετε πρόβλημα με τους φίλους σας στην Πρεσβεία».

Στη συνέχεια, πρότεινε στον πρωθυπουργό να πληκτρολογήσει την ερώτηση: «Ποιο κόμμα στην Ελλάδα μιλάει εδώ και χρόνια για την Τεχνητή Νοημοσύνη;», σημειώνοντας ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη βρήκε σε πέντε δευτερόλεπτα αυτά που ο Μητσοτάκης “δεν άκουσε” εδώ και κάποια χρόνια».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επιχείρησε, πάντως, να μεταφέρει τη συζήτηση από την πολιτική αντιπαράθεση στην ουσία του ζητήματος. «Το πρόβλημα, κ. Μητσοτάκη, δεν είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη. Είναι το κέρδος των λίγων που την κατευθύνει», τόνισε.

«Δεν υπάρχουν ουδέτεροι αλγόριθμοι σε μια κοινωνία με ταξικά συμφέροντα», συνέχισε, θέτοντας το δίλημμα: «Το AI θα υπηρετήσει τις κοινωνικές ανάγκες ή τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων; Εκεί βρίσκεται η πραγματική συζήτηση».

Καταλήγοντας, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ υποστήριξε ότι «η νέα εποχή στην τεχνολογία απαιτεί και μια νέα εποχή στην κοινωνία» και «ριζικές ανατροπές», ενώ παρέπεμψε και σε έκδοση από ημερίδα της ΚΝΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στις 30 Μαρτίου 2024.

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