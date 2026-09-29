Τσίπρας από την Ολυμπία: «Να φύγει ο Φλωρίδης» – Μετωπική επίθεση σε Μητσοτάκη για Τέμπη, ακρίβεια και διαφθορά

Από την υπόθεση των Τεμπών ξεκίνησε την Τρίτη (29.09.2026) η πιο αιχμηρή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στη συζήτησή του με τη δημοσιογράφο Λουκία Γκάτσου στο Olympia Forum. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) ζήτησε την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, με αφορμή τη σημερινή δικαστική εξέλιξη για τις παρεμβάσεις στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

«Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί», είπε ο Αλέξης Τσίπρας, επιμένοντας όμως ότι υπάρχει ήδη ζήτημα πολιτικής ευθύνης στην υπόθεση των Τεμπών. Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υπενθύμισε την παλαιότερη φράση που απέδωσε στον υπουργό Δικαιοσύνης, «όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα», και υποστήριξε πως, μετά τη δικαστική εξέλιξη, ο Γιώργος Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί «αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθιξία». Στο ίδιο πλαίσιο έθεσε και την ευθύνη του πρωθυπουργού για την παραμονή του υπουργού στην κυβέρνηση.

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Η αναφορά στα Τέμπη δεν περιορίστηκε στο πρόσωπο του υπουργού. Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ ενέταξε την υπόθεση σε μια συνολικότερη κριτική για τη λειτουργία των θεσμών, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι έχει πλήξει τη διεθνή εικόνα της χώρας. «Αν κάποιος τραυματίζει την εικόνα της χώρας, είναι αυτός που την έχει μετατρέψει στον καλύτερο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», ανέφερε. Πρόκειται για πολιτική καταγγελία του κ. Τσίπρα, την οποία συνέδεσε με υποθέσεις που, κατά την άποψή του, τροφοδοτούν στην Ευρώπη την εντύπωση ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα διαφθοράς και κράτους δικαίου.

Τέσσερις παρεμβάσεις για τα καύσιμα

Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο της συνέντευξης ήταν η ακρίβεια. Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η κυβέρνηση είχε χρόνο να προετοιμαστεί για την άνοδο του ενεργειακού κόστους και ότι εξακολουθεί να διαθέτει εργαλεία για να συγκρατήσει τις τιμές. Επικαλέστηκε την οικονομική δυσκολία των νοικοκυριών, λέγοντας ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία στα οποία αναφέρθηκε, σχεδόν ένας στους πέντε πολίτες δεν μπορούσε την προηγούμενη χρονιά να θερμάνει επαρκώς το σπίτι του.

Παρουσίασε τέσσερις επιλογές πολιτικής. Οι δύο αφορούν τη φορολογία: μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα έως το κατώτατο επιτρεπόμενο ευρωπαϊκό όριο και μείωση του ΦΠΑ. Οι άλλες δύο αφορούν την αγορά: έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών και επέκταση του ορίου στο περιθώριο κέρδους σε ολόκληρη την αλυσίδα καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των διυλιστηρίων. Στην παρέμβασή του υποστήριξε ότι η φορολόγηση έκτακτων κερδών θα μπορούσε να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης, ενώ το όριο κέρδους θα επενεργούσε στις τιμές χωρίς άμεση δημοσιονομική δαπάνη.

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Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ έθεσε ως πολιτικό πήχη τα 1,40 ευρώ ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα 1,80 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης, λέγοντας ότι, βάσει μελέτης της παράταξής του, υψηλότερες τιμές δεν δικαιολογούνται εάν εφαρμοστεί ένα από τα προτεινόμενα μέτρα ή συνδυασμός τους.

Πίσω από τη συζήτηση για την τιμή ανά λίτρο, επιχείρησε να τοποθετήσει το ευρύτερο ζήτημα της αγοραστικής δύναμης. Η ακρίβεια, είπε, είναι συνάρτηση όχι μόνο των τιμών αλλά και του εισοδήματος. Με τη διατύπωση ότι η Ελλάδα έχει «μισθούς Βουλγαρίας» και τιμές σούπερ μάρκετ που συγκρίνονται με εκείνες πλουσιότερων ευρωπαϊκών χωρών, περιέγραψε την πίεση που, κατά την άποψή του, εξαντλεί το διαθέσιμο εισόδημα πολλών οικογενειών πριν από το τέλος του μήνα.

Κατηγόρησε ακόμη την κυβέρνηση ότι ωφελείται από την αύξηση των ονομαστικών φορολογικών εσόδων όταν ακριβαίνουν τα προϊόντα, ενώ απαντά στις κοινωνικές ανάγκες κυρίως με επιδόματα. Με αυτό το επιχείρημα επιδίωξε να μεταφέρει τη συζήτηση από τις έκτακτες ενισχύσεις σε μόνιμες παρεμβάσεις στις τιμές και στα εισοδήματα.

Αγροτικές επιδοτήσεις και «πελατειακό κράτος»

Ιδιαίτερα οξεία ήταν η γλώσσα του για τις αγροτικές ενισχύσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η αποσύνδεση των επιδοτήσεων από την πραγματική παραγωγή αφήνει περιθώριο καταχρήσεων. Ανέφερε ότι 82.000 πρόσωπα εμφανίζονται ως δικαιούχοι που δηλώνουν κτηνοτροφική δραστηριότητα, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, περίπου 40.000 μπορούν να τεκμηριώσουν παραγωγή γάλακτος ή κρέατος.

Από τη διαφορά αυτή προχώρησε σε βαρύτατους χαρακτηρισμούς για όσους, όπως ισχυρίστηκε, καρπώνονται χρήματα που θα έπρεπε να κατευθύνονται στους πραγματικούς παραγωγούς.

Στο ίδιο πεδίο ενέταξε και τις προτάσεις του για την περιφέρεια. Όπως είπε, το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης που έχει παρουσιάσει η ΕΛΑΣ αποσκοπεί στη δημιουργία υποδομών έξω από το κέντρο της χώρας. Αναφέρθηκε επίσης σε σχέδιο διοικητικής αποκέντρωσης με πέντε υπουργεία εκτός Αθηνών, καθώς και σε οικονομική ενίσχυση, με εισοδηματικά κριτήρια, για ανθρώπους που ζουν ή αποφασίζουν να εγκατασταθούν σε δυσπρόσιτους οικισμούς κάτω των 1.000 κατοίκων.

Για τις νησιωτικές περιοχές πρότεινε ενίσχυση του μεταφορικού ισοδύναμου, του μέτρου που αποσκοπεί στον περιορισμό της διαφοράς κόστους μετακίνησης προσώπων και εμπορευμάτων ανάμεσα στα νησιά και την ηπειρωτική χώρα. Η ανάπτυξη της περιφέρειας, σύμφωνα με τη συλλογιστική που παρουσίασε, απαιτεί ταυτόχρονα υποδομές, δημόσιες υπηρεσίες και κίνητρα παραμονής των κατοίκων.

Το κοινωνικό ακροατήριο που διεκδικεί

Απαντώντας σε δήλωση του Χάρη Θεοχάρη, την οποία χαρακτήρισε προκλητική, ο Αλέξη Τσίπρας επιχείρησε να περιγράψει ποιους θέλει να εκπροσωπήσει η παράταξή του. «Σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχουν κακομοίρηδες», είπε. Μίλησε για μισθωτούς, ανθρώπους της παραγωγής και οικογένειες που εργάζονται σκληρά για να ζήσουν με αξιοπρέπεια, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και να φροντίσουν τους ηλικιωμένους γονείς τους.

Η αναφορά αυτή λειτούργησε ως γέφυρα ανάμεσα στην κριτική για τις τιμές και στο εκλογικό μήνυμα της ΕΛΑΣ. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε την παράταξή του ως πολιτικό εκπρόσωπο των εργαζομένων και όσων επιδιώκουν να μείνουν στον τόπο τους με καλύτερη προοπτική. Συνέδεσε μάλιστα αυτό το ακροατήριο με τους πολίτες που, όπως είπε, στήριξαν τις προσπάθειές του κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Χωρίς συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία

Στο ζήτημα της επόμενης ημέρας των εκλογών, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ ήταν κατηγορηματικός ως προς τη Νέα Δημοκρατία. Απέκλεισε συγκυβέρνηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η παράταξή του συγκροτήθηκε για να αποτελέσει εναλλακτικό πόλο απέναντι στη Δεξιά. Κατά την άποψή του, η ύπαρξη διακριτών επιλογών αριστεράς και δεξιάς είναι αναγκαία και απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη.

Για το σενάριο στο οποίο η ΕΛΑΣ θα λάβει την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, είπε ότι θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για κυβέρνηση στη βάση του δικού της σχεδίου πολιτικής αλλαγής. Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, δήλωσε ότι η προσφυγή σε δεύτερες εκλογές δεν θα είναι καταστροφική και ότι ο τελικός λόγος ανήκει στους ψηφοφόρους.

Ο Αλέξης Τσίπρας αμφισβήτησε παράλληλα τη δυνατότητα του σημερινού πρωθυπουργού να συγκεντρώσει συναινέσεις για μετεκλογική συνεργασία. Εκτίμησε ότι δεν προκύπτει εύκολα αυτοδυναμία στην πρώτη κάλπη και αναφέρθηκε στις πολιτικές δυσκολίες που, κατά την άποψή του, θα αντιμετώπιζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις συζητήσεις με άλλους αρχηγούς. Με αυτή τη συλλογιστική υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός μετατρέπεται «από σημείο σταθερότητας σε σημείο αποσταθεροποίησης».

Απέναντι στη συζήτηση περί «ακυβερνησίας», ο Αλέξης Τσίπρας αντιπρότεινε ότι μεγαλύτερος κίνδυνος είναι, όπως είπε, να συνεχιστεί μια πολιτική που διευρύνει τις ανισότητες και δεν αντιμετωπίζει τη διαφθορά. Χαρακτήρισε το πολιτικό σκηνικό ρευστό, κάνοντας αναφορά στην περίοδο του 2012, και απέφυγε να παρουσιάσει το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών ως προδιαγεγραμμένο.

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε στους πολίτες που απείχαν συνειδητά από προηγούμενες αναμετρήσεις. Η προσπάθεια της ΕΛΑΣ τους επόμενους μήνες, είπε, θα είναι να συνομιλήσει με όσους έχουν χαμηλές προσδοκίες από την πολιτική και να τους πείσει ότι η συμμετοχή τους μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο το ποιος θα κυβερνήσει αλλά και με ποιο πρόγραμμα. Σε αυτή τη διεκδίκηση συμπύκνωσε και το δίλημμα που θέλει να θέσει στην κάλπη. Μια ακόμη θητεία Μητσοτάκη ή μια διαφορετική κυβέρνηση με προοπτική αλλαγής της εφαρμοζόμενης πολιτικής.