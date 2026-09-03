Από το Ψυχρό Λασιθίου το εναρκτήριο λάκτισμα του ΠΑΣΟΚ: Η «πρόβα τζενεράλε» για τη ΔΕΘ και το δείπνο Ανδρουλάκη με στελέχη του κόμματος

Με πλούσιο μενού από την κρητική κουζίνα και άφθονη ρακή έγινε το… Ξεκίνημα Νίκης, για το ΠΑΣΟΚ, ήδη από την Τετάρτη (02.09.2026). Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρέθεσε και δείπνο στους βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος που έχουν κάνει «απόβαση» στο νησί, στο χωριό καταγωγής του από την πλευρά της μητέρας του, το Ψυχρό Λασιθίου.

Οι κρητικοί μεζέδες έδιναν και έπαιρναν, με τα πιάτα με τα σκαλτσούνια, τα κρητικά χόρτα, τους χοχλιούς και τα σκαλτσούνια να πηγαίνουν και να έρχονται, λίγο πριν αρχίσει η πιο …υψηλή γαστρονομία του νησιού, με τηγανιτά τυροπιτάκια, οφτό και αντικρυστό να συνοδεύουν τη ρακή που δεν σταματούσε να γεμίζει τα ποτήρια των συνδαιτυμόνων. Στο δε τραπέζι του Νίκου Ανδρουλάκη που ξεκίνησε με κάποια καθυστέρηση, το «παρών» έδωσαν πέραν των βουλευτών και των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, από τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη και τους «πράσινους» δημάρχους της Κρήτης, ως άλλα κομματικά στελέχη του κόμματος στο νησί και γνωστούς λυράρηδες, όπως ο Γιώργος Ξυλούρης.

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Στο πολιτικό μενού… τα πάντα. Από την πολυαναμενόμενη ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο απόψε, στο πλαίσιο του εορτασμού της 3ης Σεπτέμβρη, ως τη σύνδεση του ιδρυτή του κόμματος Ανδρέα Παπανδρέου με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, όπως την προέβαλε με ειδικό βίντεο στα social media του ο Παύλος Χρηστίδης.

Από τα πηγαδάκια δεν έλειψαν και οι αναφορές στην παρουσία την ίδια ώρα του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να παρουσιάσει πρώτος, πριν και από τον πρωθυπουργό, αλλά σε κάθε περίπτωση πριν από τη σημερινή ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, το πρόγραμμά του για την Οικονομία της χώρας.

Οι περισσότεροι από τους παρευρισκόμενους να φτάνουν στο συμπέρασμα ότι η ΕΛΑΣ κάνει «μονομέτωπο» κατά του ΠΑΣΟΚ. Εκεί κατέληγαν κυρίως, εξαιτίας της επιλογής του να ανέβει ξανά στη συμπρωτεύουσα για να προλάβει και πάλι, με τη συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει, την εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη.

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Αντιστοίχως, πολλοί σχολίασαν τις τελευταίες εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και όσα ακούγονται και γράφονται γύρω από όσα θα πει από το βήμα της ΔΕΘ, το βράδυ του Σαββάτου και στη συνέντευξη Τύπου της Κυριακής.

Βασικό θέμα συζήτησης, πάντως, ήταν και η κινητοποίηση που έγινε όλο το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, αλλά και η δουλειά των τελευταίων εικοσιτετραώρων, όταν πολλά κλιμάκια του κόμματος βρέθηκαν σε όλους τους νομούς του νησιού, δίνοντας απαντήσεις για πραγματικά προβλήματα των πολιτών, από τα εργασιακά και την επιχειρηματικότητα, ως τον πρωτογενή τομέα και την ακρίβεια.

Η σημερινή ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη πάντως, πέραν από το ιδεολογικοπολιτικό στίγμα που θα δώσει για το κόμμα το επόμενο διάστημα, θεωρείται και μία «πρόβα τζενεράλε» για τη ΔΕΘ, αφού ένα μεγάλο κομμάτι του προγράμματος του κόμματος, θα αναλυθεί περαιτέρω στην ομιλία, κυρίως όμως στη συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει το άλλο Σαββατοκύριακο από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Δεν είναι τυχαίο ότι μιλώντας στους παρευρισκόμενους στο δείπνο στο Ψυχρό, ο Νίκος Ανδρουλάκης περιέγραψε τη σημερινή επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, ως το «εναρκτήριο λάκτισμα» για τη ΔΕΘ.

«Από το “πράσινο” Λασίθι και το “πράσινο” Ηράκλειο κάνουμε ξεκίνημα νίκης, για να έχουμε πολιτική αλλαγή και καλύτερες μέρες για όλους τους Έλληνες. Γι’ αυτό φέτος επιλέξαμε να ξεκινήσουμε από εδώ, από την Κρήτη, που παραδοσιακά έχει τιμήσει ιστορικά την παράταξή μας», είπε μεταξύ άλλων, στον σύντομο χαιρετισμό του.