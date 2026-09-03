Τα μηνύματα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και η τριπλή στόχευση: Προτείνει «Νέα Συμφωνία Αλήθειας» και «ζητά τον λογαριασμό» από Ανδρουλάκη και Τσίπρα

Εκτός από το «καλάθι των μέτρων» που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, φέτος, εν όψει εκλογών, το ενδιαφέρον στρέφεται και στα πολιτικά μηνύματα που θα εκπέμψει ο πρωθυπουργός.

Με στόχο τη μέγιστη συσπείρωση και την αποδυνάμωση των πολιτικών του αντιπάλων, η στρατηγική για την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ έχει «υφανθεί» προσεκτικά και σε λεπτομέρεια και κινείται σε τρεις άξονες.

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Η «Νέα Συμφωνία Αλήθειας» και το διακύβευμα της κάλπης

Σε πολιτικό επίπεδο, ο τίτλος της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ είναι «η νέα Συμφωνία Αλήθειας ως το 2030».

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει έμφαση στο κυβερνητικό έργο στα 7 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ, σημειώνοντας ότι η «γαλάζια» παράταξη πέτυχε να αναστρέψει την πορεία της χώρας, θέτοντας βάσεις δημοσιονομικής σταθερότητας, που επιτρέπει, όπως θα τονίσει, τώρα, να συνάψει μία «νέα Συμφωνία Αλήθειας» με τους πολίτες για την επόμενη τετραετία.

Παρουσιάζοντας τον οδικό χάρτη έως το 2030 -που ουσιαστικά συνιστά το κυβερνητικό πρόγραμμα με το οποίο η ΝΔ θα διεκδικήσει μία νέα, την τρίτη κατά σειρά, κυβερνητική θητεία- ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να μιλήσει συγκεκριμένα και με αριθμούς για κάθε δέσμευση που θα ανακοινώσει.

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Θα είναι η «πρώτη φορά», δηλώνουν στενοί του συνεργάτες στο newsit.gr, που σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, θα ειπωθούν συγκεκριμένα πράγματα με ακρίβεια και αριθμούς. Από το πόσο θα είναι ο βασικός μισθός το 2030 και η ανάπτυξη της χώρας έως και η στόχευση για επενδύσεις και μείωση της ανεργίας.

Στον πυρήνα των προγραμματικών δεσμεύσεων βρίσκεται η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, ως ανάχωμα στην ακρίβεια.

Και όλα αυτά, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, θα συνδέονται με το διακύβευμα της κάλπης για τη ΝΔ.

Διπλή επίθεση σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ

Το σύνθημα παραμένει σταθερό: «Το είπαμε, το κάναμε και θα κάνουμε ακόμη περισσότερα».

Το Μέγαρο Μαξίμου «επενδύει» στην αξιοπιστία δεσμεύσεων και έργων του κυβερνώντος κόμματος, επιχειρώντας να αναδείξει «λαϊκισμό» και ψηφοθηρία στις προγραμματικές προτάσεις της αντιπολίτευσης, και δη του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Ο στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη, στις παρεμβάσεις του στη συμπρωτεύουσα, είναι η προσέλκυση του κεντρώου ακροατηρίου, για το οποίο «κονταροχτυπιούνται» και οι κύριοι Ανδρουλάκης και Τσίπρας, και το οποίο στις εθνικές εκλογές του 2023 στήριξε την εκλογή της ΝΔ.

Η ταύτιση του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ –μόνο τυχαίος δεν είναι ο χαρακτηρισμός «πράσινος ΣΥΡΙΖΑ» για το κόμμα του Ν. Ανδρουλάκη- ουσιαστικά στοχεύει στο να εκθέσει ως μη σοβαρό και αξιόπιστο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, και να του καταλογίσει ότι υπόσχεται «ανέξοδες» παροχές και μειώσεις φόρων χωρίς κοστολογημένο πρόγραμμα, «θυμίζοντας τη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλ. Τσίπρα της περασμένης δεκαετίας».

Στην ίδια γραμμή και η απάντηση στο πρόγραμμα Τσίπρα για την επόμενη τετραετία, το οποίο παρουσίασε χθες στη Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση, δια του εκπροσώπου της Παύλου Μαρινάκη αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς του ΕΛΑΣ ότι κοστίζει 7,4 δισ. και μίλησε για παροχολογία που «τινάζει την μπάνκα στον αέρα», χωρίς καμία κοστολόγηση, «κάλπικες υποσχέσεις», και «πατριωτικούς φόρους», οι οποίοι ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στη μεσαία τάξη.

Επίθεση Χατζηδάκη σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα με τραγούδι της Κ. Λιόλιου.

Είναι χαρακτηριστικότατος και ο τρόπος με τον οποίο επετέθη ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Επέλεξε γνωστό τραγούδι της Κατερίνας Λόλιου για τους προσάψει αλόγιστη παροχολογία χωρίς κοστολόγηση.

«Τους είπαμε με το δικό μας τρόπο κάτι που λέει ένα λαϊκό άσμα: “μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό;” Δεν μας τον δίνουν τον λογαριασμό και αρνούνται να κάνουν διασταυρώσεις με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο που βάσει νόμου είναι το αρμόδιο όργανο να κοστολογεί τις προτάσεις των κομμάτων» τόνισε, κατηγορώντας τους ότι και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί «ακολουθούν την πεπατημένη του «λεφτά υπάρχουν»».

Τα δεξιότερα κόμματα και ο παράγοντας Σαμαράς

Παράλληλα, με το βλέμμα και στο υπό ίδρυση κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά αλλά και στα κόμματα δεξιότερα της ΝΔ, που έχουν ισχυρά ερείσματα στη Βόρεια Ελλάδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να υπερασπιστεί τον πατριωτικό χαρακτήρα της «γαλάζιας» παράταξης αλλά και τον ιδεολογικό της προσανατολισμό, σημειώνοντας ότι παραμένει πιστός στην ιδρυτική διακήρυξη του εθνάρχη και ιδρυτή του κόμματος, Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Είναι χαρακτηριστική δε, η αντίδραση κυβερνητικών στελεχών στη μομφή από την πλευρά Σαμαρά, ότι «η ΝΔ έχει γίνει ΠΑΣΟΚ με ολίγον ΛΑΟΣ», θυμίζοντας με έμφαση ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Θάνος Πλεύρης και ο Μάκης Βορίδης μετακινήθηκαν στη ΝΔ επί προεδρίας Σαμαρά.

«Αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ»

Τα πακέτο παροχών για το 2026 και το 2027 –που δίνει έμφαση στις φοροελαφρύνσεις και στις αυξήσεις των εισοδημάτων- μαζί με το κυβερνητικό πρόγραμμα, με συγκεκριμένα μέτρα, συνολικά για την επόμενη τετραετία έως το 2030, εκτιμάται στην Πειραιώς ότι είναι το «διαβατήριο» για «υψηλές πτήσεις» της ΝΔ στις εκλογές.

«Η φετινή ΔΕΘ είναι ορόσημο για τη ΝΔ» παραδέχονται κομματικά στελέχη.

Ταυτόχρονα δε, «ποντάρουν» και στο πρόταγμα που αναμένεται να αναδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη για την ανάγκη σταθερής, αυτοδύναμης κυβέρνησης ως προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη στη χώρα εν μέσω πολλαπλών γεωπολιτικών προκλήσεων στην περιοχή μας.