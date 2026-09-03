Δημοσκόπηση Interview: Σταθερά πρώτη η ΝΔ, «βαρίδι» η ακρίβεια – Το 12% βλέπει θετικά ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά

Η ακρίβεια παραμένει το μεγάλο πρόβλημα για τους πολίτες σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview με τη Νέα Δημοκρατία να παραμένει σταθερά πρώτη και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να έχει παγιωθεί στη δεύτερη. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political αλλά και την απόστασή της από το δεύτερο κόμμα. Παραμένει πρώτη με ποσοστό 26,3%, και ακολουθούν η ΕΛΑΣ με 13,7%, το ΠΑΣΟΚ με 11,9%, η Ελληνική Λύση με 9,2%, το ΚΚΕ με 6,3%, η Ελπίδα με 4%, η Φωνή Λογικής με 3,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, το ΜέΡΑ25 με 2,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%, οι Δημοκράτες με 1,5%, η Νίκη με 0,6%, η Νέα Αριστερά με 0,4%, άλλο απαντά το 4,1%, ενώ οι αναποφάσιστοι καταγράφονται στο 11%. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ έχει ποσοστό 29,1%, η ΕΛΑΣ 15,5%, το ΠΑΣΟΚ 13,2%, η Ελληνική Λύση 9,4%, το ΚΚΕ 7%, η Ελπίδα 4,8%, η Φωνή Λογικής 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,1%, το ΜέΡΑ25 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,8%, οι Δημοκράτες 1,8%, η Νίκη 0,7%, η Νέα Αριστερά 0,5% και 5,2% «άλλο».

Στην ερώτηση εξάλλου «ποιο από τα παρακάτω ζητήματα σας προκαλεί μεγαλύτερη δυσαρέσκεια απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που απευθύνεται μόνο σε ψηφοφόρους της ΝΔ που δηλώνουν αναποφάσιστοι ή επιλέγουν άλλο κόμμα, στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η ακρίβεια, με ποσοστό 27%. Το δεύτερο ζήτημα που αξιολογούν ψηλά οι πολίτες είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με ποσοστό 20% και ακολουθεί η διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών με 19%.

Στην ερώτηση «αν η επόμενη κυβέρνηση μπορούσε να λύσει μέχρι τρία προβλήματα στην πρώτη διετία, ποια θα θέλατε να είναι αυτά;», στην προτεραιότητα των πολιτών βρίσκεται η αντιμετώπιση της ακρίβειας με 23%, η αντιμετώπιση της διαφθοράς με 12% και η αύξηση μισθών και συντάξεων και η απονομή της Δικαιοσύνης με 11%. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολουθούν η δημόσια υγεία με 10%, η μείωση της φορολογίας με 8%, το Δημογραφικό με 8%, το στεγαστικό πρόβλημα με 7%, η Παιδεία με 5%, η δημόσια ασφάλεια με 4% και 1% απαντά άλλο. Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά;», το 5% απαντά «πολύ», το 7% «αρκετά», το 9% «λίγο», το 78% «καθόλου» και το 1% ΔΞ/ΔΑ.