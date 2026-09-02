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Πολιτική

Κυβέλη Μάρδα: Η νεαρή γιατρός που προλόγισε τον Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και η δυναμική παρέμβασή της

Είναι κόρη του Δημήτρη Μάρδα, ο οποίος είχε διατελέσει αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και σύζυγος του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ Δημήτρη Πέλκα
Κυβέλη Μάρδα
Η Κυβέλη Μάρδα / (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)
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Η Κυβέλη Μάρδα, μια άγνωστη στο ευρύ κοινό παρουσία, ήταν εκείνη που προλόγισε τον Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη Θεσσαλονίκη.

Η γιατρός Κυβέλη Μάρδα και ένα από τα 400 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ δεν περιορίστηκε σε έναν τυπικό πρόλογο, αλλά έκανε και πολιτικά σχόλια, κλέβοντας τις εντυπώσεις με την παρέμβασή της ενώ έδωσε δυναμική πάσα στον Αλέξη Τσίπρα.

Όπως ανέφερε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η αδημονία των πολιτών για το «τι θα ανακοινώσει ο Τσίπρας» και από την άλλη η κυβέρνηση, η οποία επικρίνει τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης επειδή μιλά πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

«Θα τους αφήσουμε να δώσουν μόνοι τους τη μάχη της ημερομηνίας», σχολίασε χαρακτηριστικά η Κυβέλη Μάρδα, καλώντας στη συνέχεια τον Αλέξη Τσίπρα στο βήμα.

Ο κ. Τσίπρας πήρε τη σκυτάλη από το σχόλιό της, απαντώντας με αιχμηρό τρόπο:

«Δεν ξέρω αν θα πρέπει να παίρνω την άδεια από τον κ. Μητσοτάκη κάθε φορά που θα ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη».

Η Κυβέλη Μάρδα και ο Αλέξης Τσίπρας
Η Κυβέλη Μάρδα και ο Αλέξης Τσίπρας / (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)

Ποια είναι η Κυβέλη Μάρδα

Η Κυβέλη Μάρδα είναι γιατρός και κόρη του Δημήτρη Μάρδα, ο οποίος είχε διατελέσει αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Είναι σύζυγος του διεθνούς μεσοεπιθετικού του ΠΑΟΚ Δημήτρη Πέλκα. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2022 στην Κωνσταντινούπολη, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, την περίοδο που ο Πέλκας αγωνιζόταν στη Φενέρμπαχτσε.

Πέρυσι απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι.

Στο παρελθόν, η Κυβέλη Μάρδα είχε αποφοιτήσει από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με κατεύθυνση τον Τουρισμό, του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, ενώ είχε εργαστεί και ως ραδιοφωνική παραγωγός.

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