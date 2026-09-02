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Πολιτική

Παύλος Μαρινάκης: Ο Αλέξης Τσίπρας πρόσθεσε 13 δισεκατομμύρια ευρώ στον λογαριασμό τινάζοντας την μπάνκα στον αέρα

«Κάλπικες υποσχέσεις, χωρίς καμία κοστολόγηση και ''πατριωτικοί φόροι'', οι οποίοι ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στη μεσαία τάξη», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Παύλος Μαρινάκης
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Σταύρος Δημητρόπουλος
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«Όσο και αν προσπαθεί ο κ. Αλέξης Τσίπρας να επανασυστηθεί ως κάτι ”νέο”, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Σχολιάζοντας την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης το βράδυ της Τετάρτης (02.09.2026) από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε:

«Σήμερα, προσέθεσε στον λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια και μάλιστα μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγγειλε, τινάζοντας την ”μπάνκα στον αέρα”. Κάλπικες υποσχέσεις, χωρίς καμία κοστολόγηση και «πατριωτικοί φόροι», οι οποίοι ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στην μεσαία τάξη. Άρχισε και πάλι να τάζει ανεξέλεγκτα νέες παροχές, αγνοώντας κάθε ευρωπαϊκό κανόνα οροφής δαπανών, ακριβώς με την ίδια συνταγή του αξέχαστου προγράμματος Θεσσαλονίκης του 2014.

Και όσο περίσσευαν οι ακοστολόγητες υποσχέσεις, τόσο δεν ακούστηκε από τον πρώην πρωθυπουργό μια λέξη αυτοκριτικής για όσα προκάλεσε στη χώρα και στους πολίτες. Αμετανόητος, προσπαθεί να πείσει ότι με 600.000 θέσεις εργασίας λιγότερες, διπλάσια ανεργία, χαμηλότερα εισοδήματα και δεκάδες υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές, οι Έλληνες το 2019 ζούσαν καλύτερα από σήμερα.

Ο κ. Τσίπρας σερβίρει ξανά ”εύκολες” λύσεις για δύσκολα προβλήματα, σε μια απόπειρα να διαγράψει το παρελθόν. Με νέες λέξεις και παλιές αυταπάτες. Μπορεί να αλλάζει η συσκευασία, το περιεχόμενο παραμένει το ίδιο.

Όμως, όλοι πλέον γνωρίζουν ότι όσο πιο πολλά υπόσχεται ο κ. Τσίπρας, τόσο μεγαλύτερος είναι ο λογαριασμός που θέλει να φορτώσει στους φορολογούμενους», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κ. Μαρινάκης.

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