Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη: Επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες – Ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πυξίδα

«Προπαγάνδιζε πως έρχεται να καλύψει το ''κενό αντιπολίτευσης'' και έκανε copy paste το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο επιτίθεται με μανία»
Τα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη
Τα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Δανάη Δαυλοπούλου
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Ολομέτωπη επίθεση από το ΠΑΣΟΚ στον Αλέξη Τσίπρα μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ από τον πρώην πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης (02.09.2026). «Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη για μία άλλη πολιτική με μοναδική εξάρτηση τα συμφέροντα του λαού και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πυξίδα», επισημαίνει η Χαριλάου Τρικούπη σε ανακοίνωσή της.

«Τάζει φοροελαφρύνσεις, εκείνος που αφαίμαξε φορολογικά τα μεσαία στρώματα και τους ελεύθερους επαγγελματίες», τονίζει το ΠΑΣΟΚ για την ομιλία που πραγματοποίησε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας και προσθέτει:

«Υπόσχεται ένα νέο όραμα για τη χώρα, εκείνος που υποθήκευσε για 99 χρόνια τη δημόσια περιουσία στους δανειστές».

Η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη

«Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες: ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον.

Οι πολίτες, όμως, δεν ξεχνούν τον ωμό εμπαιγμό και την αναξιοπιστία.

Υπόσχεται καλύτερες μέρες στους συνταξιούχους, ο πολιτικός αρχηγός που κατάργησε το ΕΚΑΣ, θέσπισε τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου, αφαίρεσε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερε τα funds στη χώρα μας για να λεηλατήσουν την περιουσία των Ελλήνων.

Τάζει φοροελαφρύνσεις, εκείνος που αφαίμαξε φορολογικά τα μεσαία στρώματα και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Υπόσχεται ένα νέο όραμα για τη χώρα, εκείνος που υποθήκευσε για 99 χρόνια τη δημόσια περιουσία στους δανειστές.

Δεσμεύεται για ένα άλλο ύφος και ήθος εξουσίας, εκείνος που χειραγώγησε με ακραίο τρόπο τη δικαιοσύνη και επιτέθηκε στις ανεξάρτητες αρχές.

Τώρα καταλάβαμε γιατί βιαζόταν ο κ. Τσίπρας να μιλήσει στη ΔΕΘ πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μπας και πείσει έστω και έναν που δεν παρακολουθεί συχνά τις εξελίξεις, πως έχει δικό του σχέδιο.

Προπαγάνδιζε πως έρχεται να καλύψει το ”κενό αντιπολίτευσης” και σήμερα έκανε copy paste το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο επιτίθεται με μανία.

Αντέγραψε πλήρως την περυσινή ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ κάνοντας λόγο για τη νέα ευρωπαϊκή σύγκλιση που ήταν ο πυρήνας της τοποθέτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Το Ταμείο Εθνικού Πλούτου που έχουμε εξαγγείλει, το βάφτισε Ταμείο Εθνικής Σύγκλισης.

Το μόνο καινούργιο που μάθαμε, είναι ότι δεν σκοπεύει να επαναφέρει τη 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό, το ΕΚΑΣ και τη δικαστική προστασία της πρώτης κατοικίας που ο ίδιος κατάργησε.

Ο κ. Τσίπρας όπως και ο κ. Μητσοτάκης, μετρήθηκαν και κρίθηκαν.

Η Ελλάδα δεν έχει άλλο χρόνο για χάσιμο.

12 χρόνια πισωγυρίσματος είναι πολλά.

Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος κάνει πραγματική αντιπολίτευση και ποιος βάζει πλάτη στον Μητσοτάκη.

Γνωρίζει ποιος έχει την πολιτική αυτονομία για να κάνεις ρήξεις με τα συμφέροντα και ποιον κρατά χειροπόδαρα η εγχώρια ολιγαρχία.

Γνωρίζει ποιος έχει το πρόγραμμα, τα στελέχη για μια άλλη πολιτική με μοναδική εξάρτηση τα συμφέροντα του λαού και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πυξίδα».

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