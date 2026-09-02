Πολιτική

Υπουργείο Οικονομικών για Τσίπρα: Χάσαμε τον λογαριασμό – Μέτρα με ετήσιο κόστος 13 δισεκατομμύρια

«Τα μέτρα Τσίπρα παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό δημοσιονομικό κανόνα και παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της δικής του περιόδου με τα μέτρα λιτότητας του αχρείαστου τρίτου μνημονίου»
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Άποψη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Με αιχμηρό τρόπο σχολιάζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, το οποίο παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης (02.09.2026).

Όπως σχολίαζαν πηγές του υπουργείου Οικονομικών μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ στη Θεσσαλονίκη, τα μέτρα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών και παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της δικής του περιόδου με τα μέτρα λιτότητας του αχρείαστου τρίτου μνημονίου, την υπερφορολόγηση και εξόντωση τόσο της μεσαίας τάξης όσο και των οικονομικά αδύναμων.

«Από όσα ασαφή υποσχέθηκε», αναφέρουν οι ίδιες πηγές, προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία:

– Αύξηση της τάξης των 500 ευρώ κατά μέσο όρο, για τους ιατρούς και τους νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,63 δισ. ευρώ για 86.881 ιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό.

– Απαλλαγή από το κόστος εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τους κατοίκους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, πλην των τουριστών. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,2 δισ. ευρώ.

– Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,2 δισ. ευρώ.

– Ενάμισι δισεκατομμύριο τον χρόνο από το εθνικό σκέλος των δημοσίων επενδύσεων για το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1,5 δισ. ευρώ, καθώς Θα απαιτηθεί επιπλέον αύξηση των ορίων του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

– Διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1 δισ. ευρώ.

– Κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις. Εκτιμώμενο εφάπαξ κόστος 0,8 δισ. ευρώ.

– Μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Εκτιμώμενο εφάπαξ κόστος 2,1 δισ. ευρώ για μείωση από το 80% στο 50%.

– Αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών 300 ευρώ το μήνα. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,8 δισ. ευρώ για 182.340 εκπαιδευτικούς. Σημειώνεται ότι στον δείκτη πρωτογενών δαπανών με τον οποίο αξιολογείται η χώρα προσμετράται η μικτή συνολική δαπάνη.

– Πρόσληψη 30.000 νέων εκπαιδευτικών. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,57 δισ. ευρώ.

– Κάθε φοιτητής περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ τον μήνα, για δέκα μήνες τον χρόνο για 80.000 φοιτητές. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,4 δισ. ευρώ.

– Μείωση ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1,8 δισ. ευρώ για μείωση στο 6% των τροφίμων (εκτός από μη αλκοολούχα ποτά) και ειδών υγιεινής-απορρυπαντικά.

– Χτίζουμε 50.000 νέες προσιτές στεγαστικές επιλογές μέσα σε τέσσερα χρόνια. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1,5 δισ. ευρώ. Υπολογισμός με 1.500 ευρώ το τ.μ. για 50.000 κατοικίες των 80 τ.μ. Συνολικό κόστος στην τετραετία 6 δισ. ευρώ.

– Απόδοση του συνόλου του τέλους ανθεκτικότητας στους Δήμους. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,59 δισ. ευρώ. Το ποσό έχει ήδη δεσμευτεί με εγκεκριμένα έργα και αποζημιώσεις που πρέπει να πληρωθούν μέσω του Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών εντός της επόμενης τριετίας, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων γίνεται μέσω χρηματοδότησης Δήμων και Περιφερειών. Συνεπώς η απόδοση επιπλέον ποσού στους δήμους από ήδη ενταγμένα έργα αποτελεί πρόσθετη δαπάνη.

– Αύξηση των επενδυτικών πόρων που διαθέτει το Πράσινο Ταμείο στους Δήμους. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,16 δισ. ευρώ.

– Νέος Φιλόδημος με χρήση 250 εκατ. από το Εθνικό ΠΔΕ και 450 εκατ. από δάνεια της ΕΤΕΠ ετησίως, σύνολο 700 εκατ. το έτος και 3,5 δισ. ευρώ την πενταετία. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,7 δισ. ευρώ. Το Εθνικό ΠΔΕ έχει ήδη προκαθορισμένα όρια κατανομής για Περιφέρειες, Δήμους και έργα υποδομών μέσω των Υπουργείων. Επιπλέον 250 εκατ. σημαίνει αύξηση των ορίων του ΠΔΕ και άρα επιπλέον δαπάνη. Επίσης ο δανεισμός από την ΕΤΕΠ δεν αποτελεί δημοσιονομικό έσοδο (είναι χρηματοοικονομικό), ενώ η δαπάνη του Δήμου μετρά στον στόχο πρωτογενών δαπανών και στο πρωτογενές αποτέλεσμα.

Επιπλέον στα ανωτέρω δεν περιλαμβάνονται πολλά άλλα ασαφή που ανακοίνωσε όπως το κόστος της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητα ενέργειας σε σταθερή προσιτή τιμή για κάθε νοικοκυριό, του μεταφορικού ισοδύναμου για τη νησιωτικότητα, την εγγύηση φροντίδας για 140.000 ανθρώπους με άνοια, την απαλλαγή από τέλος συμμετοχής στα φάρμακα για συνταξιούχους, το ψηφιακό πορτοφόλι πολιτισμού κ.α.

Η εκτίμηση προέρχεται από το Οικονομικό Επιτελείο. Αν την αμφισβητεί τον καλούμε να καταθέσει τα μέτρα του προς ποσοτικοποίηση στο ανεξάρτητο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο όπως προβλέπεται από τον νόμο.

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