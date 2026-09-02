Απάντηση της ΕΛ.Α.Σ για την κοστολόγηση του προγράμματος: Ο λογαριασμός βγαίνει, η κυβερνητική αριθμητική όχι

Σε υψηλούς τόνους απαντά η ΕΛ.Α.Σ στην κυβερνητική κοστολόγηση του προγράμματος που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας το βράδυ της Τετάρτης (02.09.2026) στη Θεσσαλονίκη. Από την Αμαλίας αμφισβητούν ευθέως τον υπολογισμό των 13 δισ. ευρώ, που έκαναν στην κυβέρνηση.

Απαντώντας στις κυβερνητικές βολές για την κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε στη συμπρωτεύουσα ο Αλέξης Τσίπρας, η ΕΛ.Α.Σ κάνει λόγο για «μπακάλικη αριθμητική» και υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση αθροίζει διαφορετικού τύπου δαπάνες, επενδύσεις, δάνεια και ανακατανομές πόρων, παρουσιάζοντάς τα ως «ετήσιο κόστος».

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Ιδιαίτερη αιχμή αποτελεί η κοστολόγηση των 50.000 προσιτών κατοικιών, την οποία χαρακτηρίζει αυθαίρετη, καθώς – όπως υποστηρίζει – δεν λαμβάνει υπόψη την αξιοποίηση κενών και δημόσιων ακινήτων και τη μόχλευση ιδιωτικών και ευρωπαϊκών κεφαλαίων.

Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αγνοεί τον τετραετή ορίζοντα του προγράμματος και «αποσιωπά πλήρως» τα μόνιμα έσοδα που προβλέπονται για τη χρηματοδότηση των μέτρων.

Η ΕΛ.Α.Σ αποδέχεται την πρόταση για ανεξάρτητη κοστολόγηση, ζητώντας από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο να αξιολογήσει και τα δύο προγράμματα με «ενιαία μεθοδολογία» και «δημοσιευμένες παραδοχές».

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«Το πρόβλημά της δεν είναι ότι δεν βγαίνουν οι αριθμοί μας», καταλήγει, «είναι ότι βγαίνει η πολιτική διαφορά ανάμεσα στις προτεραιότητές μας».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ:

«Η κυβέρνηση κοστολόγησε το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ πριν καλά καλά τελειώσει η ομιλία του. Πρόκειται για νέο ρεκόρ στην μπακάλικη αριθμητική της. (Να σημειώσουμε πάντως, πως τα 13 δισ. που αναφέρει είναι πιο συντηρητικά από τον κ. Κοντογεώργη που δυο μήνες πριν είχε κοστολογήσει ένα μέρος μόνο των ίδιων μέτρων στα 18 δισ).

Φαίνεται πως αυτοί που έχασαν τον λογαριασμό είναι οι συντάκτες της κυβερνητικής “άτυπης ενημέρωσης”. Για να κατασκευάσουν το ποσό των 13 δισ. ευρώ, προσθέτουν μόνιμες δαπάνες, επενδύσεις τετραετίας, δάνεια, ανακατανομές ήδη διαθέσιμων πόρων και μέτρα που θα εφαρμοστούν σταδιακά. Στη συνέχεια βαφτίζουν το άθροισμα “ετήσιο κόστος”.

Η κυβερνητική κατασκευή αποκαλύπτεται από τα ίδια της τα στοιχεία:

Κοστολογεί τις 50.000 προσιτές στεγαστικές επιλογές σαν να επρόκειτο το Δημόσιο να χτίσει από την αρχή και να πληρώσει τοις μετρητοίς 50.000 καινούργια διαμερί-σματα των 80 τετραγωνικών. Αγνοεί την αξιοποίηση κενών κατοικιών και δημόσιων ακινήτων, τις ανακαινίσεις, τις συμπράξεις και τη μόχλευση ιδιωτικών και ευρωπαϊ-κών κεφαλαίων.

Παρουσιάζει πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Πράσινου Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του τέλους ανθεκτικότητας σαν να ήταν όλοι πρόσθετες καταναλωτικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού. Αγνοεί ανακατανομές, συγχρηματοδοτήσεις, μεταφορά αρμοδιοτήτων και σταδιακή ε-κτέλεση έργων.

Υποθέτει ότι κάθε παρέμβαση εφαρμόζεται πλήρως από την πρώτη ημέρα, ενώ γνωρίζει ότι το πρόγραμμα έχει τετραετή ορίζοντα.

Αποσιωπά πλήρως τα μόνιμα έσοδα και τις παρεμβάσεις φορολογικής δικαιοσύνης που χρηματοδοτούν τις μόνιμες δαπάνες.

Η πρόσκληση για ανεξάρτητη κοστολόγηση είναι ευπρόσδεκτη. Να αξιολογηθούν από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο τόσο το δικό μας πρόγραμμα όσο και οι κυβερνητικές εξαγγελίες, με ενιαία μεθοδολογία, δημοσιευμένες παραδοχές και πλήρη στοιχεία. Όχι με ανώνυμα σημειώματα και αυθαίρετους πολλαπλασιασμούς.

Η κυβέρνηση μπορεί να συνεχίσει να κατασκευάζει φόβο. Εμείς παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα εφαρμόσιμο, χρηματοδοτημένο και συμβατό με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Το πρόβλημά της δεν είναι ότι δεν βγαίνουν οι αριθμοί μας. Είναι ότι βγαίνει η πολιτική διαφορά ανάμεσα στις προτεραιότητές μας».