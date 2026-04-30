Βουλή: Καβγάς Ζωής Κωνσταντοπούλου – ΠΑΣΟΚ για την πρόεδρο της ΑΠΔΠ – «Μας κοροϊδεύετε, δεν ντρέπεστε», «υπηρετείτε σχέδιο»

Οξεία αντιπαράθεση και με δόσεις μεταξύ της πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του ΠΑΣΟΚ πυροδότησε η υποψηφιότητα της Κατερίνας Συγγούνα για τη θέση της προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού.

Η κόντρα ξεκίνησε από την Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, συνεχίστηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και έχει δώσει την σκυτάλη στη συζήτηση που διεξάγεται στην Ολομέλεια. Αιτία, ότι το ΠΑΣΟΚ εξέφρασε την συναίνεσή του στην πρόταση του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνης (άρα της ΝΔ) στην υποψηφιότητα της Κατερίνας Συγγούνα για τη θέση της Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού.

Η κόντρα άρχισε να ξεδιπλώνεται στην ΔτΠ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συμπράττετε με την ΝΔ. Μας κοροϊδεύετε κυριε Δουδωνή. Είστε σοβαρός; Ξέρει ο πρόεδρος σας τι σημαίνει αυτό; Καταγγέλλουμε τη στάση του κυρίου Δουδωνή. Πρόκειται για μείζον σκάνδαλο και μείζονα λαθροχειρία. Την ώρα που εκτυλίσσεται το μείζον σκάνδαλο με τις υποκλοπές!

Παναγιώτης Δουδωνής: Εμείς προτείναμε τη διαδικασία με ανοιχτή πρόσκληση και συμμετοχή με βιογραφικά των υποψήφιων. Δεν θέλουμε να γίνει η Ελλάδα ένα χάος!

Φωνές Κωνσταντοπουλου

Νικήτας Κακλαμάνης σε Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σας άκουσε κυρία Πρόεδρε να του επιτίθεστε τόση ώρα και δεν έβγαλε τσιμουδιά!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά!

Παναγιώτης Δουδωνής: Θέλει να είναι ακέφαλη η Αρχή, ( εν. την κ. Κωνσταντοπούλου) υπηρετεί πονηρά σχέδια! Δεν δέχομαι μομφή, έχω ακαδημαϊκή διαδρομή παρά το νεαρό της ηλικίας μου!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Να μην χτυπάτε τα χέρια σας! Δεν ντρέπεστε!

Παναγιώτης Δουδωνής: Υπηρετείτε σχέδιο!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Χθες δεν είπατε στο τηλέφωνο πως δεν θα συναινέσετε;

Νικήτας Κακλαμάνης: Είστε αγενής, μη διακόπτετε το συνάδελφο!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εγώ είμαι αγενής, εκείνος χτυπάει το χέρι!

Παναγιώτης Δουδωνής: Κάνουμε μία διαδικασία αξιοκρατίας που χρειάζεται για να φύγουμε από το βούρκο!



Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης διαπιστώνοντας ότι δεν εξασφαλίζεται η απαιτούμενη πλειοψηφία για τον προτεινόμενο καθηγητή Αντώνη Μακροδημήτρη για την θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, αλλά και το κλίμα που διαμορφώθηκε για την προτεινόμενη επικεφαλής στην Αρχή Προσωπικών Δεδομένων ανέβαλε τη ψηφοφορία και για τις δύο Ανεξάρτητες Αρχές.

Και δεύτερος γύρος

Η κόντρα της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με το ΠΑΣΟΚ δεν «έκλεισε» στην ΔτΠ αλλά την συνέχισε λίγο μετά και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που συνεδρίαζε σχεδόν ταυτόχρονα.

Αυτή την φορά τα πυρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου τα δέχθηκε ο παριστάμενος στην Επιτροπή γραμματέας της ΚΟ Δημήτρης Μπιάγκης.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε στον βουλευτή ότι θα ενημερώσει και ήδη το έχει κάνει τηλεφωνικά τον Νίκο Ανδρουλάκη για αυτή την θέση που πήρε ο κ. Δουδωνής στην ΔτΠ. Και καταφέρθηκε με σφοδρότητα στο ΠΑΣΟΚ

Ο τρίτος γύρος αναμένεται στην Ολομέλεια όπου στο απόγευμα έχει ανακοινώσει ότι θα μιλήσει ο κ. Ανδρουλάκης

Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ εκτός τα πυρά της Ζωής Κωνστατοπούλου δέχεται επικρίσεις και από τον ΣΥΡΙΖΑ που μιλάεςι για ανίαρες συμμαχίες.