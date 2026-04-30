ΠΑΣΟΚ κατά Κακλαμάνη για την αναβολή της συνεδρίασης για τις ανεξάρτητες αρχές: «Οι μάσκες έπεσαν»

Σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, αλλά και στην κυβέρνηση, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, μετά την αναβολή της ψηφοφορίας στη Διάσκεψη των Προέδρων για την πλήρωση θέσεων σε Ανεξάρτητες Αρχές.

Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για «άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση» και υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενήργησε «προφανώς σε ευθεία συνεννόηση με το Μέγαρο Μαξίμου». Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η αναβολή της συνεδρίασης για τις Ανεξάρτητες Αρχές, χωρίς -όπως καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ- να διεξαχθεί η απαιτούμενη από το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής ψηφοφορία.

Σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στη σημερινή συνεδρίαση θα μπορούσε να πληρωθεί τουλάχιστον η θέση του επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία παραμένει ακέφαλη από την άνοιξη του 2025, μετά την παραίτηση του Κωνσταντίνου Μενουδάκου. Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι συναίνεσε στο πρόσωπο που προτάθηκε για την ΑΠΔΠΧ, ωστόσο, όπως υποστηρίζει, «ο πρόεδρος της Βουλής και η κυβερνητική πλειοψηφία το απέτρεψαν χωρίς καμία αιτιολόγηση».

Η ανοιχτή πρόσκληση και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε ζητήσει, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, να προκηρυχθεί ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των επικεφαλής τριών Ανεξάρτητων Αρχών: του Συνηγόρου του Πολίτη, της ΑΠΔΠΧ και της ΑΔΑΕ.

Όπως αναφέρει, υποβλήθηκαν δεκάδες βιογραφικά, όμως έπειτα από «κωλυσιεργία μηνών» ο πρόεδρος της Βουλής έφερε προς συζήτηση μόνο τις δύο από τις τρεις Αρχές, την ΑΠΔΠΧ και τον Συνήγορο του Πολίτη. Η Χαριλάου Τρικούπη σημειώνει ότι αξιολόγησε τα βιογραφικά και κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις, σε αντίθεση -όπως υποστηρίζει- με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Συγκεκριμένα, πρότεινε τον καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Άλκη Δερβιτσιώτη για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη και την επίτιμη αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Αικατερίνη Συγγούνα για τη θέση της επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

«Οι μάσκες έπεσαν ξανά»

Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι ενώ επί μήνες της επέρριπτε την ευθύνη για την καθυστέρηση στην πλήρωση των θέσεων, σήμερα, όταν υπήρχε -όπως λέει- δυνατότητα συμφωνίας για την ΑΠΔΠΧ, επέλεξε την αναβολή.

«Οι μάσκες έπεσαν ξανά», αναφέρει χαρακτηριστικά η Χαριλάου Τρικούπη, κάνοντας λόγο για «φαυλότητα» και «αντιθεσμική συμπεριφορά». Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μάθει να λειτουργεί με υπόγειες διαδρομές», ενώ το ΠΑΣΟΚ προειδοποιεί: «Δεν θα το επιτρέψουμε».

Κλείνοντας, η Χαριλάου Τρικούπη συνδέει την υπόθεση με τη συνολική κριτική της προς την κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, υποστηρίζοντας ότι «το γαϊτανάκι των μεθοδεύσεων για να είναι ανεξέλεγκτη η εξουσία του κ. Μητσοτάκη θα λάβει σύντομα τέλος».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Σήμερα στη Διάσκεψη των Προέδρων, ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, προφανώς σε ευθεία συνεννόηση με το Μέγαρο Μαξίμου προχώρησε σε μια άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση.

Πέρυσι τον Σεπτέμβριο, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής πρότεινε και έγινε αποδεκτό να προκηρυχθεί ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των επικεφαλής τριών Ανεξάρτητων Αρχών (Συνήγορος του Πολίτη, ΑΠΔΠΧ, ΑΔΑΕ). Μια πρωτοβουλία που στόχευε στη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των εν λόγω Αρχών.

Υποβλήθηκαν δεκάδες βιογραφικά και έπειτα από κωλυσιεργεία μηνών, την οποία επανειλημμένα καταγγείλαμε, σήμερα ο Πρόεδρος της Βουλής αντί να φέρει στη Διάσκεψη την πλήρωση των τριών ανεξάρτητων αρχών , πρόκρινε μόνο δύο από αυτές – την ΑΠΔΠΧ και τον Συνήγορο του Πολίτη.

Το ΠΑΣΟΚ με θεσμική ευθύνη αξιολόγησε τα βιογραφικά και κατέθεσε τις προτάσεις του, κάτι που δεν έκαναν -μολονότι όφειλαν- τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε ισχυρά θεσμικά αντίβαρα απέναντι στην ασυδοσία και την αυθαιρεσία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, προτείναμε τον Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κ. Άλκη Δερβιτσιώτη, για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη και την επίτιμη Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, κυρία Αικατερίνη Συγγούνα για τη θέση της επικεφαλής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ενώ υπήρξαν οι προϋποθέσεις για να αποκτήσει επιτέλους επικεφαλής η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που είναι ακέφαλη από την άνοιξη του 2025 λόγω της παραίτησης του κ. Μενουδάκου, ο κ. Κακλαμάνης και η κυβερνητική πλειοψηφία με πρωτοφανείς τακτικισμούς και σκοτεινές μεθοδεύσεις ανέβαλαν τη συνεδρίαση χωρίς να διεξαχθεί η απαιτούμενη κατά το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής ψηφοφορία.

Επί μήνες τα κυβερνητικά στελέχη και τα «παπαγαλάκια» τους διατυμπάνιζαν ότι με ευθύνη του ΠΑΣΟΚ θα μείνουν ακέφαλες οι Ανεξάρτητες Αρχές και σήμερα που θα μπορούσε να πληρωθεί η θέση στην ΑΠΔΠΧ, ο Πρόεδρος της Βουλής και η κυβερνητική πλειοψηφία το απέτρεψαν χωρίς καμία αιτιολόγηση αποδεικνύοντας τη φαυλότητα και την αντιθεσμική τους συμπεριφορά.

Οι μάσκες έπεσαν ξανά.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μάθει να λειτουργεί με υπόγειες διαδρομές. Δεν θα το επιτρέψουμε.

Το γαϊτανάκι των μεθοδεύσεων για να είναι ανεξέλεγκτη η εξουσία του κ. Μητσοτάκη, θα λάβει σύντομα τέλος.