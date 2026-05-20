Αχιλλέας Μπέος κατά Ακύλα και Eurovision: «Παρουσιάζεται μια εικόνα τραγική, με ένα παιδί να κουνάει τον κ@@ο του»

Ένα απίστευτο ξέσπασμα κατά της Eurovision, του Ακύλα που εκπροσώπησε τη χώρα μας στον μουσικό διαγωνισμό αλλά και του παρουσιαστή του, Γιώργου Καπουτζίδη, εξαπέλυσε ο δήμαρχος βόλου, Αχιλλέας Μπέος.

Ο Αχιλλέας Μπέος ανέβασε βίντεο την Τετάρτη (20.05.2026) στο Facebook, στο οποίο αναφέρθηκε στην ελληνική αποστολή στην Eurovision τονίζοντας τη δυσαρέσκειά του για την όλη εικόνα τόσο της εμφάνισης όσο και των παρουσιαστών, Γιώργου Καπουτζίδη και Μαρίας Κοζάκου.

Μάλιστα, δεν δίστασε να αναφερθεί τόσο σε ιδιοκτήτες ιδιωτικών καναλιών – που όπως είπε, ασχολούνται από 30 μέρες με την εμφάνιση του Ακύλα – αλλά και στην ΕΡΤ που κατά τον ίδιο «ξέφυγε» και παρουσιάζει μια «λάθος» εικόνα της χώρας.

Στην αρχή του βίντεο ο δήμαρχος Βόλου, ανέφερε οι ακόλουθοί του και όσοι τον παρακολουθήσουν να μην τον αποκαλέσουν «σεξιστή, ρατσιστή, φοβικού», λόγω των όσων θα πει στη συνέχεια.

«Η προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου σεβασμός και επαυξάνω, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί! Ξεφύγατε. Ξεφύγατε! Κάθε μέρα μια εικόνα, ένας τύπος να κουνάει τον κ@@ο του. Ρε, δε ντρέπεστε λίγο;», είπε μεταξύ άλλων ο Αχιλλέας Μπέος, στο νέο βίντεο που ανέβασε για την Eurovision.

«Φίλες και φίλοι, καλημέρα από τον ηλιόλουστο Βόλο.

Προσέξετε μην αρχίσετε τις αηδίες με αυτά που θα πω περί σεξιστή, ρατσιστή, φοβικού και πράσσειν άλογα.

Καταρχήν, σε ό,τι αφορά αυτό το νεαρό παιδί, τον Ακύλα, μού είναι ιδιαίτερα συμπαθής και ειλικρινά το λέω αυτό. Άλλα μέχρι εκεί. Έχω τρελαθεί 30 ημέρες και πλέον που ασχολείστε με ένα θέμα – ποιο είναι το αντικείμενο, για να το καταλάβω και εγώ.

Παρουσιάζεται μια εικόνα τραγική για την Ελλάδα, με ένα παιδί να κουνάει τον κ@@ο του. Πες τε μου εσείς, Αυτό είναι η Ελλάδα; Ρε ντρέπεστε λίγο; Τι νομίζετε ότι είναι οι Καπουτζίδηδες και οι Ακύλες πρότυπο για την κοινωνία και τα νέα παιδιά; Ρε θα σοβαρευτείτε λιγάκι;

Κάνω μια έκκληση τόσο στους επιχειρηματίες των μεγάλων ιδιωτικών καναλιών, αλλά πρωτίστως στην ελληνική κρατική τηλεόραση. Τι ‘ναι αυτό, θα βάλετε ένα φρένο; Αρκετά!

Δεν το συζητάμε: η προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου σεβασμός και επαυξάνω, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί! Ξεφύγατε. Ξεφύγατε! Κάθε μέρα μια εικόνα, ένας τύπος να κουνάει τον κ@@ο του. Ρε, δε ντρέπεστε λίγο; Δε ντρέπεστε λίγο; Εμείς όλοι οι Έλληνες -η πλειοψηφία τουλάχιστον- που πιστεύουμε στη θρησκεία, την πατρίδα, την οικογένεια, δεν μας αρέσουν αυτά και δεν είναι τα πιστεύω μας αυτά. Αν είναι αυτά τα πιστεύω σας, κρατήστε τα για τον εαυτό σας. Φτάνει πια. Φτάνει πια!»