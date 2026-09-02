Δεν εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Ακρίτα

Απορρίφθηκε η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής, καθώς στην ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια συγκέντρωσε 119 θετικές ψήφους, ενώ 169 βουλευτές δήλωσαν «παρών».

Η Έλενα Ακρίτα είχε προταθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ για την κάλυψη της θέσης στο προεδρείο της Βουλής που αντιστοιχεί στο κόμμα, μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη από το κόμμα.

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Σημειώνεται πως πλέον τρία κόμματα δεν έχουν εκπροσώπηση στο διακομματικό προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων. Μετά τη Νίκη, την Πλεύση Ελευθερίας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει Αντιπρόεδρο στην Βουλή αφού η πρόταση για την Έλενα Ακρίτα δεν ψηφίσθηκε κυρίως από τους βουλευτές της ΝΔ, της Νίκης και βουλευτών προερχόμενων από τους Σπαρτιάτες.

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 288 βουλευτές από τους 297 της Ολομέλειας. Η υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 119 θετικές ψήφους έναντι 169 που τοποθετήθηκαν με το «παρών» και έτσι η εκλογή της απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία.

Σημειώνεται πως τόσο ο Αντώνης Σαμαράς όσο και ο Μάριος Σαλμάς απείχαν από την ψηφοφορία.

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Νωρίτερα επικράτησε ένταση στην ψηφοφορία με πρωταγωνίστρια την Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία αντιπαρατέθηκε έντονα με το ΠΑΣΟΚ και κυρίως με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, Παναγιώτη Δουδωνή και τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Πάρι Κουκουλόπουλο.

Η εκλογή της είχε βρεθεί στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης, καθώς η στάση της Νέας Δημοκρατίας ήταν καθοριστική για την έκβαση της διαδικασίας. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά πριν από την ψηφοφορία, η ΝΔ είχε διαμηνύσει ότι δεν θα υπερψηφίσει την υποψηφιότητα.

Η διαδικασία προέβλεπε την εκλογή αντιπροέδρου με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών, ενώ απαιτούνταν παράλληλα η συγκέντρωση τουλάχιστον του ενός τετάρτου της σύνθεσης της Βουλής.

Η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα είχε προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ των κομμάτων, με τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταγγέλλουν τη στάση της Νέας Δημοκρατίας.

Η ίδια η Έλενα Ακρίτα είχε χαρακτηρίσει «κωμικοτραγικό» το γεγονός ότι μια διαδικασία για τη θέση αντιπροέδρου της Βουλής είχε λάβει τόσο μεγάλη έκταση, ενώ αναφερόμενη στη στάση της κυβέρνησης είχε κάνει λόγο για «σοβαρό θεσμικό πρόβλημα» σε περίπτωση που μια κυβερνητική πλειοψηφία επιχειρεί να καθορίζει ποιο πρόσωπο μπορεί να καταλάβει θέση στο προεδρείο.