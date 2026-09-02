Πολιτική

Κώστας Τσουκαλάς: «Πίνετε εδώ και χρόνια στην υγειά των κορόιδων μαζί με τα funds και τους servicers»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ απαντά στην τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον ΣΚΑΪ
Ο Κώστας Τσουκαλάς, Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής μιλάει στην παρουσίαση του προγράμματος για το ιδιωτικό χρέος σε ειδική εκδήλωση με θέμα: «Ιδιωτικό χρέος: Αλλάζουμε τους κανόνες – Η δίκαιη λύση από το ΠΑΣΟΚ», Αθήνα Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Ο Κώστας Τσουκαλάς / ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Ο Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη το πρωί της Τετάρτης (02.09.2026) πως το ΠΑΣΟΚ λέει «κορόιδα» τους συνεπείς οφειλέτες που πληρώνουν φόρους, απάντησε ότι «ο κ. Μαρινάκης είναι θαυμαστής των πρακτικών του Γκέμπελς και φαίνεται. Δεν έχει κανένα όριο στο ψέμα. Σήμερα δήλωσε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος λέει τους συνεπείς οφειλέτες “κορόιδα”».

Και σημειώνει για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη ο Κώστας Τσουκαλάς ότι «δεν διάβασε την ομιλία και τις δεσμεύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, όπου στην όγδοη δέσμευση ρητά αναφέρεται στην επιβράβευση των συνεπών οφειλετών; Δεν έχει διαβάσει τις τροπολογίες μας που απέρριψε, με τις οποίες ζητούσαμε επιβράβευση των συνεπών οφειλετών;», ρωτά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Καλεί, δε, τον «φιλαλήθη» κ. Μαρινάκη -όπως σημειώνει- να πει «με ποιο μέτρο επιβράβευσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους συνεπείς, τους οποίους πάει να εξαπατήσει σήμερα». Ρωτά συγκεκριμένα γιατί η κυβέρνηση δεν προέβλεψε διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων στις 72 δόσεις και «γιατί δεν ακούει την αγορά, τα επιμελητήρια και τους παραγωγικούς φορείς».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, «η κυβέρνηση κάνει ό,τι κάνει πάντα» και συγκεκριμένα «προσπαθεί με χυδαίο τρόπο να ενεργοποιήσει κοινωνικούς αυτοματισμούς και να στρέψει πολίτες εναντίον άλλων πολιτών. Σπέρνει τη διχόνοια και προσπαθεί να ενσταλάξει το δηλητήριο του φθόνου στους πολίτες».

«Η κοινωνία ξέρει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι με αυτούς, ούτε με τους συνεπείς ούτε με κανέναν. Είναι μόνο με τα funds στα οποία έδωσε φορολογική ασυλία για να κερδοσκοπούν εις βάρος της κοινωνίας», πρόσθεσε.

Και καταλήγει ο Κώστας Τσουκαλάς, «κύριε Μαρινάκη, εσείς κορόιδα θεωρείτε τους Έλληνες πολίτες. Πίνετε εδώ και χρόνια στην υγειά των κορόιδων μαζί με τα funds και τους servicers, των οποίων τα συμφέροντα υπηρετείτε και προωθείτε. Δυστυχώς για εσάς, το πάρτι σας τελειώνει».

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