Δεν έχει τέλος η φαγωμάρα στο ΠΑΣΟΚ: Νέες αιχμές από τον Χάρη Δούκα σε κλειστή τηλεδιάσκεψη με υποστηρικτές του από όλη την Ελλάδα

«Δεν δεχόμαστε ένα ΠΑΣΟΚ δεύτερο ή τρίτο», διαμήνυσε ο Χάρης Δούκας, στην πανελλαδική διαδικτυακή συνάντηση στην οποία συμμετείχαν 850 στελέχη και πολίτες την Τρίτη (03.02.2026). Ο δήμαρχος Αθηναίων υπογράμμισε πως χωρίς καθαρή πολιτική γραμμή και ρήξεις απέναντι στη Δεξιά, ο στόχος της πρώτης θέσης θα απομακρύνεται.

Στην ομιλία του στην ευρεία διαδικτυακή συνάντηση, ο Χάρης Δούκας έθεσε το κεντρικό πολιτικό ερώτημα προς τη σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, γιατί, παρά τη φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν μεταφράζεται σε δυναμική της Δημοκρατικής Παράταξης, τη στιγμή που η κοινωνία ζητά πολιτική αλλαγή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δήμαρχος Αθηναίων απέκλεισε ρητά κάθε σενάριο συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, επιμένοντας σε «καθαρό» μέτωπο και πολιτικές ρήξεις.

Μιλώντας στην εκδήλωση, αναφέρθηκε σε έλλειμμα εσωκομματικής δημοκρατίας και πρακτικές που παρακάμπτουν το καταστατικό, όπως προαναγγελίες υποψηφίων βουλευτών σε εκλογικές περιφέρειες χωρίς θεσμικές διαδικασίες και συλλογικές αποφάσεις.

Τόνισε ότι έχει προειδοποιήσει θεσμικά την ηγεσία και ξεκαθάρισε ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει στο συνέδριο, με μαζική συμμετοχή των στελεχών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατέθεσε πρόταση για προκριματικές εκλογές από τη βάση για την ανάδειξη υποψηφίων βουλευτών και συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων.

Υπογράμμισε ότι η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ δεν σημαίνει απομόνωση, αλλά προγραμματικό διάλογο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και την κοινωνία.

Απάντησε στα σενάρια περί «φευγάτου Δούκα», χαρακτηρίζοντάς τα «αθλιότητα» και ξεκαθαρίζοντας ότι μιλά για αυτόνομη εκλογική κάθοδο και νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ.

Ξεκαθάρισε ότι «δεν δεχόμαστε ένα ΠΑΣΟΚ δεύτερο ή τρίτο» και ότι χωρίς καθαρή πολιτική γραμμή και ρήξεις απέναντι στη Δεξιά, ο στόχος της πρώτης θέσης θα απομακρύνεται.

Έθεσε στο επίκεντρο τα μεγάλα κοινωνικά διακυβεύματα: ενεργειακή δημοκρατία, διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού, τη μείωση του χρόνου εργασίας , το πελατειακό κράτος, ως χαρακτηριστικά πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης με τη Δεξιά.

Αναφέρθηκε στην εμπειρία της Αθήνας, υπογραμμίζοντας ότι σε περίοδο απροθυμίας να βγει κάποιος μπροστά ως υποψήφιος Δήμαρχος με τη σημαία της παράταξης, ο ίδιος σήκωσε τη σημαία του ΠΑΣΟΚ και με καθαρή πολιτική ταυτότητα τον οδήγησαν στη νίκη μέσα σε 72 ημέρες.

Ο Χάρης Δούκας έκλεισε την ομιλία του με μήνυμα πολιτικής μάχης «για την ψυχή και το μέλλον της Δημοκρατικής Παράταξης, με καθαρές θέσεις, θεσμική δημοκρατία και κοινωνική αναφορά».

Είναι σαφές ότι ο δήμαρχος Αθηναίων δεν κάνει πίσω από τις απόψεις του και πηγαίνει προς σύγκρουση στο συνέδριο. Την ίδια ωρα, οργανώνεται, με στόχο την εκλογή όσο το δυνατόν περισσότερων συνέδρων της επιρροής του.

Στην πανελλαδική διαδικτυακή συνάντηση, το απόγευμα της Τρίτης, συμμετείχαν 850 στελέχη και πολίτες, στέλνοντας μήνυμα πολιτικής αφύπνισης και απαίτησης για «καθαρή» πορεία του ΠΑΣΟΚ ενόψει συνεδρίου.