Πολιτική

Δένδιας προς ΕΕ: «Οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από τον Βορρά, αλλά και από τον Νότο»

Το μήνυμα του υπουργού Εθνικής Άμυνας για έμπρακτη εφαρμογή της πολιτικής των «360 μοιρών» και η ελληνική παρουσία στις επιχειρήσεις «Ειρήνη» και «Ασπίδες»
Νίκος Δένδιας
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας (Φωτογραφία αρχείου: ΥΠΕΘΑ /ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / EUROKINISSI)
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Σαφές μήνυμα προς τους Ευρωπαίους εταίρους ότι η ασφάλεια της Ευρώπης δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο μέσα από το πρίσμα των απειλών από τον Βορρά έστειλε ο Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος τη Δευτέρα (28.09.2026) στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της ΕΕ, ζητώντας να διατεθούν οι αναγκαίοι πόροι και για τις προκλήσεις που αναδύονται στη νότια πτέρυγα.

Ο Νίκος Δένδιας έθεσε στο επίκεντρο τις κρίσεις στο Ορμούζ, στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει εδώ και χρόνια επιχειρήσει να στρέψει την προσοχή της ΕΕ προς τον Νότο, ενώ συμμετέχει ενεργά στις επιχειρήσεις «Ειρήνη» και «Ασπίδες».

«Είναι η στιγμή η ΕΕ να αντιληφθεί πλήρως ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από τον Βορρά, αλλά επίσης και από τον Νότο», ήταν το μήνυμα του υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει με τους αναγκαίους πόρους την πολιτική ασφάλειας των «360 μοιρών».

Στο τραπέζι Ουκρανία και Μέση Ανατολή

Όπως ανέφερε ο Νίκος Δένδιας, στην ατζέντα του Συμβουλίου βρίσκεται, πέραν της Ουκρανίας, το πλέγμα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη νότια γειτονιά της.

«Σήμερα στο Συμβούλιο, εκτός από το σύνηθες θέμα της Ουκρανίας, θα συζητήσουμε και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, η ευρωπαϊκή μας οικογένεια, και από τον Νότο: τις κρίσεις στο Ορμούζ, στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ, γενικά στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής», δήλωσε.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο που έχει αναλάβει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τόσο σε πολιτικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο.

«Η Ελλάδα, από την πλευρά της, έχει κάνει διαχρονικά ό,τι μπορεί, αφενός μεν για να ευαισθητοποιήσει την ΕΕ στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και από τη νότια πλευρά, αλλά επίσης συμμετέχει ήδη εδώ και πολλά χρόνια και στην επιχείρηση “Ειρήνη” και στην επιχείρηση “Ασπίδες”», σημείωσε.

Νίκος Δένδιας: «Να προσφέρει η ΕΕ τους απαραίτητους πόρους»

Ο Νίκος Δένδιας συνέδεσε ευθέως την αντιμετώπιση των απειλών από τον Νότο με την ανάγκη έμπρακτης εφαρμογής της ευρωπαϊκής προσέγγισης των «360 μοιρών», επισημαίνοντας ότι αυτή προϋποθέτει και τους αντίστοιχους πόρους.

«Είναι, λοιπόν, η στιγμή η ΕΕ να αντιληφθεί πλήρως ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από τον Βορρά, αλλά επίσης και από τον Νότο και να προσφέρει τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται, ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική των 360 μοιρών που απαγγελλόμαστε εδώ και πολλά χρόνια», κατέληξε.

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