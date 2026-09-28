Νέα κόντρα ΠΑΣΟΚ και Μαρινάκη για τα καύσιμα: «11 ημέρες οι πολίτες στο περίμενε»

Νέα σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Παύλο Μαρινάκη εξαπέλυσε την Δευτέρα (28.09.2026) το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις κυβερνητικές ανακοινώσεις που εκκρεμούν για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, κατηγορώντας το Μέγαρο Μαξίμου ότι έχει αφήσει εδώ και 11 ημέρες τους πολίτες «στο περίμενε».

Το ΠΑΣΟΚ, διά του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά, απάντησε στις αιχμές που είχε διατυπώσει νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης περί «παιχνιδιού πλειοδοσίας» από την αντιπολίτευση, αντιτείνοντας ότι έχει ήδη καταθέσει «ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης» και καλώντας την κυβέρνηση να αφήσει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, τις «ρητορικές φαιδρότητες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ομολόγησε και σήμερα την αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνουν για νοικοκυριά και επιχειρήσεις οι αυξημένες τιμές των καυσίμων», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Υπενθύμισε ότι στις 17 Σεπτεμβρίου 2026 ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προαναγγείλει έκτακτη κυβερνητική παρέμβαση, τοποθετώντας την εξειδίκευση των μέτρων στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας.

«Έντεκα μέρες μετά οι πολίτες έμειναν στο… “περίμενε”», σχολίασε αιχμηρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα τέσσερα μέτρα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ

Απαντώντας στην κυβερνητική κριτική περί «πλειοδοσίας», το ΠΑΣΟΚ επανέφερε στο προσκήνιο το σχέδιό του για την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους.

Συγκεκριμένα, προτείνει μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ που προκύπτουν από την αύξηση των τιμών, κατά το ιταλικό πρότυπο.

Παράλληλα, ζητεί «πραγματικούς και συστηματικούς ελέγχους» στα περιθώρια κέρδους σε ολόκληρη την αλυσίδα, από τη διύλιση έως την αντλία, αλλά και μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων σε κάθε τομέα της οικονομίας, ο οποίος θα ενεργοποιείται έπειτα από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμόδιων ανεξάρτητων Αρχών.

«Η κυβέρνηση οφείλει να το λάβει υπόψη άμεσα και ας αφήσει τις ρητορικές του φαιδρότητες ο κ. Μαρινάκης», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε, μάλιστα, κυβερνητικά στελέχη για αντιφατικές τοποθετήσεις σχετικά με τον ΕΦΚ, υποστηρίζοντας ότι «τη μια δήλωναν ότι ο ΕΦΚ δεν επιτρέπεται να μειωθεί, μετά αναγνώριζαν ότι μπορεί να μειωθεί και κατέληξαν να πετούν τη μπάλα στις Βρυξέλλες».

Νέα πυρά για τους «κακομοίρηδες»

Το ΠΑΣΟΚ επανήλθε και στην πολιτική αντιπαράθεση που προκάλεσε η αναφορά του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη σε «κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη», παρά τη μεταγενέστερη αναγνώριση από τον ίδιο ότι επρόκειτο για «λανθασμένη φράση».

«Όσον αφορά στο ρεσιτάλ αμετροέπειας και αλαζονείας απέναντι στους πολίτες, τους οποίους οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας βάφτισαν “κακομοίρηδες” και τους κουνάνε το δάχτυλο, τίποτα δεν είναι τυχαίο», ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς.

Κατηγόρησε, δε, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι «έχει επενδύσει πολιτικά στα διχαστικά διλήμματα και αρέσκεται να διαιρεί τους πολίτες», υποστηρίζοντας ότι οι μεταγενέστερες συγγνώμες συνιστούν «εμπαιγμό και προφάσεις εν αμαρτίαις».

Τα πυρά Μαρινάκη

Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπου ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε «παιχνίδι πλειοδοσίας» για τα μέτρα στήριξης.

Ο Παύλος Μαρινάκης αναγνώρισε ότι «οι πολίτες έχουν δίκιο να ζητούν όσο το δυνατόν περισσότερα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα», ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι οι κυβερνητικές ανακοινώσεις θα γίνουν «στον σωστό χρόνο», όταν θα υπάρχει ακριβής εικόνα για τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια.

«Αν ακολουθούσαμε τις συστάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για ανακοινώσεις νωρίτερα, δεν θα είχαμε σεντ να δώσουμε στους πολίτες», είχε δηλώσει.

Ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Αν πιστεύουν κάποιοι σε αυτή τη χώρα –και αναφέρομαι στην αντιπολίτευση– ότι υπάρχουν απεριόριστα χρήματα, τότε είναι βαθύτατα γελασμένοι».

«Θέλουν να επιστρέψουμε σε εκείνες τις μέρες που πετούσαν κάποιοι τα λεφτά, αλλά δεν ήταν δικά τους τα λεφτά. Ήταν δανεικά από τις επόμενες γενιές», κατέληξε.