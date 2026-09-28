Θεοχάρης για τα «κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη»: «Λανθασμένη φράση, δεν αναφερόμουν σε όσους διαμαρτύρονται»

«Λανθασμένη φράση» χαρακτήρισε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, τη δήλωσή του περί «κομμάτων που εκπροσωπούν τον κακομοίρη», η οποία προκάλεσε αντιδράσεις, επιχειρώντας να διευκρινίσει ότι η αναφορά του αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή του, η αντιπολίτευση περιγράφει την κατάσταση στη χώρα και όχι τους πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Μιλώντας τη Δευτέρα (28.09.2026) στον Alpha 98,9, ο Χάρης Θεοχάρης αναγνώρισε ότι η διατύπωσή του ήταν λανθασμένη, υποστηρίζοντας ότι αυτό που επιχείρησε να περιγράψει ήταν η αντίθεση ανάμεσα στην εικόνα που παρουσιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και σε μια Ελλάδα η οποία, όπως είπε, «δυσκολεύεται, προσπαθεί, αλλά πετυχαίνει».

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«Εγώ εξέφρασα μια λανθασμένη φράση. Αναφερόμουν στο γεγονός ότι έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα, ότι είναι στη δεκαετία του 1960-1970, ενώ υπάρχει μια Ελλάδα που δυσκολεύεται, προσπαθεί, αλλά πετυχαίνει, εξάγει, έχει εργαζόμενους που βλέπουν αυξήσεις», ανέφερε.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών επιχείρησε παράλληλα να αποσαφηνίσει το περιεχόμενο της επίμαχης τοποθέτησής του, σημειώνοντας: «Αυτό που ήθελα να διατυπώσω ήταν για τα κόμματα που περιγράφουν μια ανύπαρκτη Ελλάδα, κακόμοιρη και φοβική, που θεωρώ ότι δεν ζούμε σε τέτοια χώρα».

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η αναφορά του δεν αφορούσε τους πολίτες που διαμαρτύρονται για τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

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«Σε καμία περίπτωση δεν είναι κακομοίρηδες αυτοί που διαμαρτύρονται. Εγώ εκφράστηκα για τα κόμματα που θεωρούν ότι όλοι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και είναι ο μέσος όρος, αντί να είναι μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αποτύπωση του αριθμού και των αναγκών των πολιτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη στοχευμένων μέτρων. «Αν δεν αναγνωρίσεις το μέγεθός της και τις ανάγκες, δεν θα μπορέσεις ποτέ να τη στηρίξεις. Αλλιώς πηγαίνεις σε οριζόντια μέτρα που έχουν μειωμένη ισχύ», πρόσθεσε.

🎙️ Ήταν λάθος διατύπωση. Δεν ήταν πρόθεσή μου να χαρακτηρίσω κανέναν πολίτη



Από την παρουσία μου στο ραδιόφωνο του «Alpha Radio 98.9» με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο



🎙️ Ολόκληρη η παρουσία μου

👉 https://t.co/Lh19QbPCRt#HarryTheoharis #GreeceMFA #Greece #Notia #NeaDimokratia #ΝΔ pic.twitter.com/Rj2s5IpqFg — Harry Theoharis (@htheoharis) September 28, 2026

Η επίμαχη αναφορά

Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του Χάρη Θεοχάρη, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συζήτησης στο Action24, για την εικόνα της χώρας και την πολιτική αντιπαράθεση στον δρόμο προς τις εκλογές.

«Γίνεται προσπάθεια στον δρόμο προς τις εκλογές -και θα ενταθεί- να εκφράζουμε ότι η χώρα περνά μια δύσκολη κατάσταση, ότι είμαστε η χώρα των κακομοίρηδων, ότι είμαστε μίζεροι. Όλοι έχουμε δυσκολίες, όλοι δεν είμαστε χώρα που ζούμε στη μιζέρια», είχε αναφέρει, επικαλούμενος μεταξύ άλλων τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση των επενδύσεων.

Όταν η Τόνια Αντωνίου του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι ο υφυπουργός Εξωτερικών αναφέρεται «σε άλλη χώρα», ο Χάρης Θεοχάρης απάντησε με τη φράση που προκάλεσε τις αντιδράσεις:

«Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύρηδες».