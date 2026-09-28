Αλέξης Τσίπρας στο Marianne: Έχουμε βουλγαρικούς μισθούς, γαλλικές τιμές και κινεζικές συνθήκες εργασίας

Τη στρατηγική του για την Ελλάδα, αλλά και το πολιτικό στίγμα που επιδιώκει να εκπέμψει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναπτύσσει ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο γαλλικό περιοδικό «Marianne», θέτοντας στο επίκεντρο την αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς, την ανασυγκρότηση της ευρωπαϊκής Αριστεράς και ένα νέο παραγωγικό και αναδιανεμητικό μοντέλο για την ελληνική οικονομία.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί παράλληλα να συνδέσει την ελληνική πολιτική αντιπαράθεση με τις μεγάλες ευρωπαϊκές ανακατατάξεις, υποστηρίζοντας ότι η ενίσχυση της Ακροδεξιάς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ανεξάρτητα από τις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές που, κατά την εκτίμησή του, διευρύνουν τις ανισότητες.

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Το μήνυμά του προς τις δυνάμεις της Αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας είναι ότι χρειάζεται συνεργασία και συγκρότηση μιας αξιόπιστης πολιτικής εναλλακτικής.

«Η Ακροδεξιά εμφανίζεται ως αντισυστημική»

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει ο πρώην πρωθυπουργός στην άνοδο της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στο AfD στη Γερμανία και στο RN στη Γαλλία.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει την Ακροδεξιά «την πιο συστημική δύναμη που υπάρχει» και υποστηρίζει ότι σήμερα χρησιμοποιεί αντισυστημική ρητορική προκειμένου να προσελκύσει λαϊκά στρώματα, ενώ, κατά τη δική του πολιτική ανάγνωση, όταν βρίσκεται στην εξουσία λειτουργεί προς όφελος κατεστημένων οικονομικών συμφερόντων.

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Στο πλαίσιο αυτό κάνει και ιστορική αναφορά στην άνοδο του Χίτλερ και στη στήριξη που εκείνος είχε λάβει από συγκεκριμένα γερμανικά οικονομικά συμφέροντα.

Για τον Αλέξη Τσίπρα, επομένως, η απάντηση δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα μέτωπο καταγγελίας της Ακροδεξιάς. Η Αριστερά, όπως υποστηρίζει, πρέπει να αποκτήσει ξανά τη δυνατότητα να εκφράζει κοινωνικά στρώματα που αισθάνονται ότι χάνουν έδαφος και να εμφανιστεί ως εναλλακτική πρόταση εξουσίας.

Το βλέμμα στη Γαλλία και το 2027

Η Γαλλία καταλαμβάνει κεντρική θέση στη συνέντευξη. Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ θεωρεί τις επόμενες γαλλικές εκλογές κρίσιμες όχι μόνο για τη χώρα αλλά και για την πορεία ολόκληρης της Ευρώπης.

Δηλώνει ότι συνομιλεί με διαφορετικές δυνάμεις της γαλλικής Αριστεράς, αναφέροντας την Ανυπότακτη Γαλλία, το Σοσιαλιστικό και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το μήνυμα που εκπέμπει είναι υπέρ της συνεργασίας παρά τις υπαρκτές πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές.

Ακόμη και για τον Ζαν-Λικ Μελανσόν, με τον οποίο οι πολιτικές σχέσεις του δεν υπήρξαν πάντοτε ανέφελες, δηλώνει έτοιμος να συνεργαστεί. Ως παράδειγμα της δυνατότητας συνεννόησης παρά τις μεγάλες ιδεολογικές αποκλίσεις επικαλείται τη συνεργασία που είχε, ως πρωθυπουργός, με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αλέξης Τσίπρας: Προειδοποίηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο Αλέξης Τσίπρας συνδέει την άνοδο της Ακροδεξιάς με την ίδια την πορεία της ΕΕ και προειδοποιεί για κίνδυνο αποσύνθεσης της ευρωπαϊκής συνοχής.

Κατά την άποψή του, εάν η Ένωση συνεχίσει πολιτικές λιτότητας, διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων και απόκλισης μεταξύ των κρατών-μελών, σε συνδυασμό με παραγωγική υποχώρηση, οι φυγόκεντρες τάσεις θα ενταθούν.

Στην ερώτηση για ενδεχόμενο «Frexit», ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να φανταστεί την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τη Γαλλία. Θεωρεί, ωστόσο, ότι μια παρατεταμένη πολιτική κρίση στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης θα μπορούσε να έχει ευρύτερες συνέπειες για ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Στο ελληνικό σκέλος της συνέντευξης, ο Αλέξης Τσίπρας αμφισβητεί ευθέως την κυβερνητική αποτίμηση της πορείας της οικονομίας μετά το 2019.

Παρότι αναγνωρίζει ότι η χώρα τότε μόλις είχε εξέλθει από μια πολυετή περίοδο μνημονίων και βαθιάς ύφεσης, υποστηρίζει ότι τα επόμενα χρόνια χάθηκαν σημαντικές ευκαιρίες για ουσιαστική σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ επικεντρώνει την κριτική του στο κόστος ζωής, στη στέγαση, στους μισθούς και στις εργασιακές συνθήκες. Επικαλείται, μεταξύ άλλων, τη σύγκλιση των ελληνικών με τους βουλγαρικούς μισθούς και υποστηρίζει ότι οι τιμές βασικών αγαθών στην Ελλάδα έχουν προσεγγίσει ή και ξεπεράσει εκείνες της Γαλλίας.

Με μια αιχμηρή διατύπωση συνοψίζει την κριτική του κάνοντας λόγο για «βουλγαρικούς μισθούς, γαλλικές τιμές και κινεζικές συνθήκες εργασίας».

Παράλληλα κατηγορεί την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι δεν αξιοποίησε επαρκώς τις δυνατότητες που δημιούργησαν η χαλάρωση των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών περιορισμών την περίοδο της πανδημίας και, στη συνέχεια, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Παράγουμε περισσότερα, μοιραζόμαστε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα»

Απέναντι στην κυβερνητική οικονομική πολιτική, ο Αλέξης Τσίπρας προβάλλει το σχέδιο που περιγράφει ως νέο «κοινωνικό και οικονομικό πατριωτισμό».

Το τρίπτυχο είναι «παράγουμε περισσότερα, αναδιανέμουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα».

Στον πυρήνα της πρότασής του βρίσκεται η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Υποστηρίζει ότι η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να στηρίζεται υπέρμετρα στον τουρισμό και στα ακίνητα, καθώς πρόκειται για τομείς που θεωρεί ιδιαίτερα ευάλωτους στις διεθνείς οικονομικές διακυμάνσεις.

Αντιπροτείνει μεγαλύτερη έμφαση στην ποιοτική αγροτική παραγωγή, στη μεταποίηση, στη φαρμακοβιομηχανία, στη βιομηχανία και στην καινοτομία, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.

Ως βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο παρουσιάζει την πρόταση για δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης, το οποίο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που περιγράφει, θα χρηματοδοτεί την παραγωγική ανασυγκρότηση και θα στηρίζει μια ανάπτυξη ικανή να χρηματοδοτήσει ισχυρότερο κοινωνικό κράτος

Φόρος 1% στο πλουσιότερο 1%

Το πλέον συγκεκριμένο φορολογικό μέτρο που παρουσιάζει αφορά τη μεγάλη περιουσία.

Επικαλούμενος τη διεθνή συζήτηση και οικονομολόγους όπως ο Τομά Πικετί και ο Γκαμπριέλ Ζουκμάν, καθώς και πολιτικές προσωπικότητες όπως ο Μπέρνι Σάντερς και ο Ρο Κάνα, προτείνει την επιβολή φόρου περιουσίας στο πλουσιότερο 1% των Ελλήνων.

Η πρότασή του προβλέπει φόρο 1% επί της περιουσίας του συγκεκριμένου τμήματος του πληθυσμού.

Ο ίδιος τον περιγράφει ως «πατριωτικό φόρο του πλουσιότερου 1% προς το υπόλοιπο 99%», υποστηρίζοντας ότι χωρίς αναδιανομή του συσσωρευμένου πλούτου οι κοινωνικές ανισότητες θα συνεχίσουν να διευρύνονται.

Σημειώνει ότι ο Ζουκμάν έχει προτείνει υψηλότερη φορολόγηση σε διεθνές επίπεδο, αλλά αναγνωρίζει τις δυσκολίες που θα απαιτούσε ένας παγκόσμιος ή πανευρωπαϊκός συντονισμός. Γι’ αυτό εισηγείται, στην περίπτωση της Ελλάδας, την εφαρμογή του μέτρου σε εθνικό επίπεδο.

Αναζήτηση ευρύτερης προοδευτικής συμμαχίας

Πίσω από τις επιμέρους προτάσεις, η συνέντευξη αποτυπώνει και την πολιτική στρατηγική που περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας: αναζήτηση κοινού τόπου ανάμεσα στη ριζοσπαστική Αριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία.

Ο ίδιος αποφεύγει να θέσει ως βασικό κριτήριο τον βαθμό «ριζοσπαστισμού» κάθε πολιτικής δύναμης. Ως κεντρικό ζητούμενο θέτει αντίθετα τη δυνατότητα συγκρότησης μιας «αξιόπιστης εναλλακτικής» που, όπως λέει, θα μπορεί να εκπροσωπήσει τον κόσμο της εργασίας, της παραγωγής και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Με αυτό το πλαίσιο επιχειρεί να συνδέσει δύο παράλληλες πολιτικές επιδιώξεις. Στο εσωτερικό, την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη πάνω στην οικονομία και τις ανισότητες και, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου απέναντι στην ενίσχυση της Ακροδεξιάς.

Το πολιτικό μήνυμα της συνέντευξης είναι ότι, κατά τον Αλέξη Τσίπρα, η μάχη απέναντι στην Ακροδεξιά δεν θα κριθεί μόνο στο επίπεδο της ιδεολογικής αντιπαράθεσης. Θα κριθεί και στο εάν οι δυνάμεις της ευρωπαϊκής Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς μπορέσουν να παρουσιάσουν πειστική απάντηση για τους μισθούς, την ακρίβεια, τις ανισότητες, την παραγωγή και το κοινωνικό κράτος.