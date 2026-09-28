Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ: Θέλουν να επιστρέψουμε στις μέρες που πετούσαν δανεικά λεφτά των επόμενων γενεών

Στην αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση για τα μέτρα στήριξης απέναντι στην ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση επικέντρωσε μεγάλο μέρος της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα (28.09.2026) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, διαμηνύοντας ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν όταν υπάρχει σαφής εικόνα για τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια.

Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για «παιχνίδι πλειοδοσίας», με αιχμή το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ενώ απάντησε και για το δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τις δηλώσεις Χάρη Θεοχάρη περί «κομμάτων των κακομοίρηδων», την έκρηξη στην Πλάκα και τις επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

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Ερωτηθείς για τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι «οι πολίτες έχουν δίκιο να ζητούν όσο το δυνατόν περισσότερα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα», κατηγορώντας, ωστόσο, την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε ένα «παιχνίδι πλειοδοσίας» για το ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα.

Όπως τόνισε, οι ανακοινώσεις θα γίνουν «στον σωστό χρόνο», όταν η κυβέρνηση θα έχει ακριβή εικόνα για τα δημοσιονομικά περιθώρια, επισημαίνοντας ότι οι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να συνάδουν με την πραγματική κατάσταση της οικονομίας.

«Αν ακολουθούσαμε τις συστάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για ανακοινώσεις νωρίτερα, δεν θα είχαμε σεντ να δώσουμε στους πολίτες», είπε.

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Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε ειδικότερα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι το ένα κόμμα επαναλαμβάνει τη ρητορική του άλλου.

«Αν πιστεύουν κάποιοι σε αυτή τη χώρα –και αναφέρομαι στην αντιπολίτευση– ότι υπάρχουν απεριόριστα χρήματα, τότε είναι βαθύτατα γελασμένοι», σημείωσε, προσθέτοντας: «Θέλουν να επιστρέψουμε σε εκείνες τις μέρες που πετούσαν κάποιοι τα λεφτά, αλλά δεν ήταν δικά τους τα λεφτά. Ήταν δανεικά από τις επόμενες γενιές».

Για το δημοσίευμα της WSJ: «Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης»

«Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτηθείς για δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και τον ρόλο του Χρήστου Μαραφάτσου.

Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ είναι «πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ», περιγράφοντάς την ως στρατηγική σχέση που στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό.

Στάθηκε, παράλληλα, στις ενεργειακές συνεργασίες, επισημαίνοντας ότι ExxonMobil και Chevron επενδύουν μαζί με ελληνικές εταιρείες στην έρευνα των ενεργειακών πόρων της χώρας. Υπενθύμισε ακόμη ότι προγραμματίζεται η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο εδώ και 50 χρόνια και χαρακτήρισε τον Κάθετο Διάδρομο «ένα πολύ σημαντικό project» για την ενεργειακή ασφάλεια και την αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας στον ενεργειακό εφοδιασμό τρίτων χωρών.

«Η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται για την ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας και την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος και δεν εμπλέκεται σε εμπορικούς και επιχειρηματικούς ανταγωνισμούς», ανέφερε.

Σε ξεχωριστή ερώτηση για το τι του μετέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σχετικά με το δείπνο στο οποίο αναφέρεται η Wall Street Journal, επανέλαβε ότι «δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης».

«Άστοχη» η δήλωση Θεοχάρη – «Η ΝΔ είναι λαϊκή παράταξη, όχι παράταξη λαϊκιστών»

Στις δηλώσεις του Σπύρου Κουλκουδίνα, αλλά και στην αναφορά του Χάρη Θεοχάρη περί «κομμάτων των κακομοίρηδων», κλήθηκε επίσης να απαντήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για τον Σπύρο Κουλκουδίνα υποστήριξε ότι «απομονώθηκαν λίγα δευτερόλεπτα από μια συνέντευξη», η οποία, εάν παρακολουθηθεί στο σύνολό της, όπως είπε, καταδεικνύει ότι «κάθε άλλο παρά έλλειψη ενσυναίσθησης» υπήρχε στην τοποθέτησή του για την κρίση, τα προβλήματα της κοινωνίας και την ανάγκη στήριξης των πολιτών.

Ως προς τον Χάρη Θεοχάρη, παρέπεμψε στη φράση του πρωθυπουργού ότι «είμαστε η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων», σημειώνοντας ότι η κυβερνητική πολιτική έχει ως στόχο τη στήριξη των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεσαία τάξη και στα χαμηλότερα εισοδήματα.

«Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης, αυτή είναι η φιλοσοφία του ίδιου του πρωθυπουργού. Αυτή είναι και η λογική, το DNA της Νέας Δημοκρατίας», είπε.

«Η ΝΔ είναι μια λαϊκή παράταξη, όχι μια παράταξη λαϊκιστών –όπως είναι πολλά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης– που σε αυτούς τους ανθρώπους βασίζεται», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας «προφανώς άστοχη» οποιαδήποτε δήλωση κινείται εκτός αυτής της φιλοσοφίας.

Σημείωσε, τέλος, ότι ο ίδιος ο Χάρης Θεοχάρης «αντιλήφθηκε το λάθος της διατύπωσης και ανασκεύασε».

Τι είπε για την έκρηξη στην Πλάκα

Σχετικά με την έκρηξη στην Πλάκα και τις αναφορές περί οσμής που είχαν προηγηθεί, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι επικοινώνησε τόσο με την Πυροσβεστική όσο και με την Αστυνομία.

«Μίλησα και με την Πυροσβεστική και με την Αστυνομία. Είχε σταλεί ένα μέιλ και είχε ζητηθεί να γίνει άσκηση της Πυροσβεστικής», είπε.

Σε ό,τι αφορά την Αστυνομία, διευκρίνισε ότι «τους είπαν ότι υπάρχει μια οσμή, όχι για το συγκεκριμένο κτίριο».

Για τις επιθέσεις σε στελέχη της ΝΔ: «Δεν φοβόμαστε»

Στις επιθέσεις κατά βουλευτών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή τα περιστατικά με τον Νίκο Παπαθανάση και τον Ανδρέα Λοβέρδο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι «δεν φοβόμαστε».

«Ο στόχος αυτών των εγκληματιών είναι να εκφοβίσουν αυτούς που ασκούν δημόσιο λόγο, γιατί η σχέση τους με τη Δημοκρατία είναι ανύπαρκτη και, προφανώς, η σχέση τους με το έγκλημα είναι σταθερή», είπε.

Ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι, πέρα από την καταδίκη των επιθέσεων –την οποία χαρακτήρισε αυτονόητη για το σύνολο του πολιτικού φάσματος–, κρίσιμο είναι «η Αστυνομία να κάνει τη δουλειά της», εκφράζοντας την «απόλυτη εμπιστοσύνη» της κυβέρνησης στην ΕΛΑΣ.

Στάθηκε ακόμη στις ύβρεις και τις απειλές που διατυπώνονται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διαχωρίζοντάς τες από την πολιτική κριτική.

«Δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας σε αυτά τα φαινόμενα. Αυτά ξεκινούν από το διαδίκτυο και καταλήγουν κάποιες φορές σε τέτοιες συμπεριφορές, οι οποίες πολλές φορές είναι και οργανωμένες», ανέφερε.

«Είναι, λοιπόν, δουλειά της Αστυνομίας να εντοπίζει τους εγκληματίες και να τους οδηγεί στη Δικαιοσύνη», κατέληξε.

Για τη συνέντευξη Τσίπρα: «Το rebranding είναι “προσπαθώ να ξαναγράψω την ιστορία”»

Τη δική του απάντηση σε όσα ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας για «βουλγαρικούς μισθούς, γαλλικές τιμές και κινεζικές συνθήκες εργασίας», έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της ΕΛΑΣ στο γαλλικό περιοδικό Marianne.

«Είναι ο τελευταίος άνθρωπος που μπορεί να μιλάει για νέο μνημόνιο. Είναι σαφές ότι το rebranding είναι προσπαθώ να ξαναγράψω την ιστορία μπας και ξεχάσει ο κόσμος. Το μοντέλο είναι κοινό με τα άλλα κόμματα. Παίρνουν μια έρευνα και προσπαθούν να παρουσιάσουν τη χώρα χειρότερη από τη Βουλγαρία» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Πιστώθηκε η επιστροφή δύο ενοικίων σε 17.074 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, όπως ανακοίνωσαν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ. Η πληρωμή αφορά τα μισθώματα του 2024 και έγινε απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε περίπου 4,9 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, στις 30 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθεί επιστροφή ενοικίου για πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές και διπλού ενοικίου στους εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2025. Στηρίζουμε στην πράξη τους συμπολίτες μας που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, με στοχευμένες πολιτικές που ενισχύουν το εισόδημα και συμβάλλουν στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας.



Μόνο το 2025 πραγματοποιήθηκαν μέσω IRIS 126,4 εκατ. συναλλαγές, συνολικής αξίας 10,9 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία για την ευρύτερη διάδοση του IRIS είναι αποκαλυπτικά:

⁠- 2,2 εκατ. πολίτες είχαν ενεργοποιήσει το IRIS στα τέλη του 2023. Σήμερα έχουν φτάσει τα 4,75 εκατ. Μια αύξηση σχεδόν 100%.

⁠ -Οι εγγεγραμμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν τετραπλασιαστεί: Από 155.000 τότε, πλησιάζουν σήμερα τις 600.000.

⁠ -Οι συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών υπερπενταπλασιάστηκαν: Από 20,4 εκατ. το 2023 σε 111,4 εκατ. το 2025.

⁠ -Το IRIS διαδίδεται τόσο στις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου όσο και στα φυσικά καταστήματα. Το 2025 κατέγραψε 12,4 εκατ. συναλλαγές αξίας 4,76 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για μια προσπάθεια που συνεχίζεται, για ακόμη πιο εύκολες συναλλαγές, λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και μια οικονομία που αξιοποιεί όλο και περισσότερο τις δυνατότητες της τεχνολογίας.



Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, που κατατέθηκε στη Βουλή, εισάγει ένα ειδικό θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση Καθεστώτος Κινήτρων Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.

Το καθεστώς προσανατολίζεται σε δραστηριότητες υψηλής αναπτυξιακής αξίας και σε τομείς που συνδέονται με τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας.

Στις δυνητικές κατηγορίες επενδύσεων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η μεταποίηση και η βιομηχανική παραγωγή, η έρευνα, η εφαρμοσμένη καινοτομία και η τεχνητή νοημοσύνη, η βιομηχανοποιημένη πρωτογενής παραγωγή, η βιοτεχνολογία, η αμυντική βιομηχανία και η αεροναυπηγική.

Το επιλέξιμο κόστος κάθε επενδυτικού σχεδίου πρέπει να κυμαίνεται από 10 εκατ. ευρώ έως 50 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το συνολικό ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει κίνητρα που δεν περιορίζονται στη φορολογική ενίσχυση, αλλά καλύπτουν και την αδειοδότηση, τη χρηματοδότηση και τη διευκόλυνση της εγκατάστασης ή παραμονής επενδυτών και εξειδικευμένου προσωπικού από τρίτες χώρες.

Στόχος της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό, σαφές και ολοκληρωμένο σύστημα για επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται από μη εγχώρια κεφάλαια και συνδέονται με συγκεκριμένους ποιοτικούς αναπτυξιακούς στόχους.



Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διοργανώνει νέα εκδήλωση στο πλαίσιο της δράσης «REBRAIN GREECE» το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 στο Μόναχο και απευθύνει δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που αναζητούν στελέχη υψηλής εξειδίκευσης τα οποία εργάζονται στη Γερμανία, να συμμετέχουν σε αυτή την εθνική δράση εξωστρέφειας. Καταληκτική ημερομηνία για εκδήλωση ενδιαφέροντος έχει καθοριστεί η 30η Σεπτεμβρίου 2026.

Αντίστοιχες δράσεις έχουν πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη και Νέα Υόρκη. Συνολικά στις εκδηλώσεις έχουν συμμετάσχει πάνω από 9.500 ενδιαφερόμενοι οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και ήρθαν σε άμεση επαφή με 120 από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα προκειμένου να διερευνήσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές.



Ξεκινάει σήμερα το Δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο για τη σχολική χρονιά 2026–2027. Μέσω αυτού, μαθητές και μαθήτριες από όλη τη χώρα αποκτούν δωρεάν πρόσβαση σε ζωντανή εκπαιδευτική υποστήριξη για 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Μάλιστα το Ψηφιακό Φροντιστήριο δεν περιορίζεται στην προετοιμασία μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Μέσα από το ασύγχρονο σκέλος του, παρέχει εκπαιδευτικό υλικό από την Ε’ Δημοτικού και για όλες τις επόμενες τάξεις, υποστηρίζοντας πολύ περισσότερα παιδιά και σε περισσότερα στάδια της σχολικής τους διαδρομής.

Επιπρόσθετα, σχεδιάζεται η επέκταση της σύγχρονης διδασκαλίας στην Α’ και τη Β’ Λυκείου, ώστε το Ψηφιακό Φροντιστήριο να στηρίζει τους μαθητές νωρίτερα και πιο συστηματικά, πριν ακόμη φτάσουν στην τελική χρονιά προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές.

Από την έναρξη της λειτουργίας του, το Ψηφιακό Φροντιστήριο έχει ξεπεράσει τους 410.000 συνολικούς χρήστες, ενώ μόνο κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026 τις υπηρεσίες του αξιοποίησαν 261.851 μαθητές, μαθήτριες και απόφοιτοι. Ακόμη και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων μαθημάτων έφτασε τους 300.000 χρήστες.

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο είναι μία δημόσια πολιτική ίσων ευκαιριών στην πράξη. Η βασική αρχή που το διατρέχει είναι πως οι ευκαιρίες στην εκπαίδευση δεν μπορούν να εξαρτώνται από τον τόπο κατοικίας ή τις οικονομικές δυνατότητες μιας οικογένειας.



Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 11:00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Για τα θέματα της συνεδρίασης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.