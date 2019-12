Δένδιας σε Αλ Θάνι: Ο Σαράτζ δεν έχει δικαίωμα να υπογράψει τέτοιες συμφωνίες!

Ηχηρό μήνυμα σε Σαράτζ και Ερντογάν έστειλαν ο Νίκος Δένδιας και ο πρωθυπουργός της Λιβύης, Αμπντουλάχ αλ Θάνι, κατά τη συνάντηση τους, στη Βεγγάζη.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα almarsad.co, αρχικά ο Αλ Θάνι στάθηκε στη μακροχρόνια σχέση της Λιβύης με την Ελλάδα, σε οικονομικό επίπεδο και επίπεδο διμερών σχέσεων. Τόνισε ότι ο λαός του απορρίπτει τη συμφωνία που έκανε ο Σαράτζ με την Τουρκία και τόνισε ότι η Κυβέρνηση Εθνικής Συμφιλίωσης απειλεί τους Λίβυους όσο και τις γειτονικές χώρες, με τις προσπάθειες της να προκαλέσει αναταραχή. Επιπλέον, κάλεσε την Ελλάδα να ανοίξει προξενείο στη Βεγγάζη. “Καλούμε την Ελλάδα να συνεργαστεί μαζί μας σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της ανασυγκρότησης… Δεν θα επιτρέψουμε να αποκαταστήσουν την οθωμανική κατοχή στη Λιβύη και θα τους αντιμετωπίσουμε. Είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό”.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Δένδιας – σύμφωνα με το δημοσίευμα- είπε: “Γνωρίζουμε πολύ καλά την τουρκική υποστήριξη για τις πολιτοφυλακές στην Τρίπολη με όπλα. Ο Σαράτζ δεν έχει το δικαίωμα να υπογράψει τέτοιες συμφωνίες. Η ασφάλεια και η στρατιωτική πτυχή της συμφωνίας μας απασχολούν, διότι απειλούν τη Λιβύη, την ενότητα της και όλη την περιοχή”.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και είχε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Αγκίλα Σάλεχ Ίσα. Εν συνεχεία ο Υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στο Κάιρο.

Abdullah al-Thani PM of the Libyan Interim Government receives foreign minister of Greece Nikos Dendias in #Benghazi pic.twitter.com/OdkrQtAKYR

