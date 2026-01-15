Δένδιας σε Τουρκία: «Δεν έχει λόγο να εκνευρίζεται με την άφιξη της φρεγάτας Kίμων – Αυτοί μας απειλούν, όχι εμείς»

Όταν η Ελλάδα και το Πολεμικό Ναυτικό παραλάβουν και τις τέσσερις φρεγάτες FDI στη διαμόρφωση Standard 2++, η χώρα θα διαθέτει «τις ισχυρότερες φρεγάτες στον κόσμο», υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή τον κατάπλου της πρώτης Belharra, της F-601 «ΚΙΜΩΝ», σήμερα στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο ΥΕΘΑ αναφέρθηκε στην άφιξη της υπερσύγχρονης φρεγάτας, στην «Ατζέντα 2030» και στη νέα εποχή που διαμορφώνεται για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με τις φρεγάτες FDI, ο κ.Δένδιας επανέλαβε ότι το τέταρτο πλοίο «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» θα είναι στην έκδοση Standard 2++, στην οποία θα αναβαθμιστούν και οι υπόλοιπες τρεις – ΚΙΜΩΝ, ΝΕΑΡΧΟΣ, ΦΟΡΜΙΩΝ. Στην έκδοση αυτή θα μπορούν να φέρουν τους στρατηγικούς πυραύλους ELSA, οι οποίοι θα δώσουν τη δυνατότητα στο Πολεμικό Ναυτικό να πραγματοποιεί πλήγματα σε αποστάσεις 1.000 χλμ.

«Πάμε σε τελείως διαφορετικές Ένοπλες Δυνάμεις – κι αυτό δεν είναι άσχετο με το σχετικό νομοσχέδιο που πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα από τη Βουλή», τόνισε. «Μέχρι 2030, θα έχουμε τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία του ελληνισμού, απολύτως ικανές να αποτρέψουν οποιονδήποτε σκεφτεί να απειλήσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, δεν παρέλειψε να απαντήσει σε όσα λένε αυτές τις ημέρες τα τουρκικά ΜΜΕ για «σόου» στο Αιγαίο, δείχνοντας την «ενόχληση» της Άγκυρας από την άφιξη του «Κίμωνα» στην Ελλάδα».

«Η Ελλάδα δεν απειλεί την Τουρκία. Το αντίθετο συμβαίνει. Δεν έχουν λόγο να εκνευρίζονται», είπε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι, ο κ. Δένδιας, μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, βρέθηκε σήμερα εν πλω στην φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ».

Πηγή: OnAlert.gr