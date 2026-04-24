Ο Ανδρουλάκης πατά γκάζι για εκλογές με φόντο τις εσωκομματικές ισορροπίες – Η «σπαζοκεφαλιά» της επιλογής Γραμματέα

Την πλήρη …αποδόμηση του κυβερνητικού έργου την τελευταία επταετία θα επιχειρήσει από το βήμα της πρώτης συνεδρίασης της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, την Κυριακή (26.04.2026), ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Θα αναφερθεί στις επιλογές της κυβέρνησης και τις …συνέπειές τους, από την οικονομία, ως τους θεσμούς και από τα σκάνδαλα ως την εξωτερική πολιτική της χώρας. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα απαντήσει και σε όσους μιλούν για «απουσία αντιπάλου» στην κυβέρνηση, μεταξύ αυτών εμμέσως και στον Αλέξη Τσίπρα και θα κηρύξει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα για το κόμμα του, που θα πάρει αμέσως μετά θέσεις μάχης στον αγώνα για την περιβόητη «πολιτική αλλαγή» που υποστηρίζει ότι μόνο εκείνο μπορεί να φέρει.

Από τη Δευτέρα κιόλας, άλλωστε, το κόμμα θα μπει σε άλλη τροχιά. Θα ξεκινήσει η διαδικασία συγκρότησης ψηφοδελτίων, θα αρχίσουν ξανά οι σταδιακές ανακοινώσεις μεταγραφών ή …επιστροφών στελεχών σε αυτό και κυρίως θα εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες του προέδρου και των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ να …ταξιδέψουν τις προγραμματικές του θέσεις σε όλη την χώρα, πράγμα στο οποίο κομβικό ρόλο θα κληθεί να παίξει και ο νέος Γραμματέας της ΚΠΕ που εκλέγεται την Κυριακή.

Η …σπαζοκεφαλιά της επιλογής Γραμματέα

Ακόμα και το πρόσωπο που θα προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, μετά από την πρόσφατη αλλαγή στο Καταστατικό του κόμματος, η οποία θέτει ασυμβίβαστο μεταξύ του Γραμματέα και του υποψηφίου βουλευτή με σταυρό. Κάπως έτσι, απορρίπτονται από πριν ο πρώτος και ο δεύτερος σε σταυρούς εκλεγμένοι στην ΚΠΕ, Λευτέρης Καρχιμάκης και Θανάσης Γλαβίνας, αντίστοιχα, που θέλουν να είναι υποψήφιοι ο μεν πρώτος στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, ο δε δεύτερος στη ΄Β Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και η Μιλένα Αποστολάκη, το όνομα της οποίας είχε πέσει στο τραπέζι, αφού θα είναι εκ νέου υποψήφια στον Βόρειο Τομέα Αθηνών.

Τούτων δοθέντων, έντονες πιέσεις ασκούνται στο παρασκήνιο στον Κώστα Τσουκαλά, προκειμένου να αναλάβει την ‘ηλεκτρική καρέκλα’ λίγο πριν από τις εθνικές εκλογές, κάτι που πιθανώς θα τον ‘συνέφερε’ τρόπον τινά, αφού έπειτα θα ήταν σχεδόν …μοιραία υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, αλλά και θα τον ανάγκαζε να απομακρυνθεί από τη θέση του Εκπροσώπου Τύπου, δημιουργώντας ένα κενό, πολύ δύσκολο να καλυφθεί, με το ρίσκο να γίνει μία λάθος επιλογή, κάτι για το οποίο δεν έχει την πολυτέλεια, το ΠΑΣΟΚ, σε προεκλογική περίοδο. Κατά τα άλλα, υπάρχει πάντα η επιλογή του Ηρακλή Δρούλια, που φαίνεται να κερδίζει έδαφος, παρά το γεγονός ότι πολλοί του ‘χρεώνουν’ την ‘χαμηλότερη πτήση’ στις επιδόσεις των ανδρουλακικών στελεχών στο συνέδριο από αυτήν που αρχικά υπολόγιζαν, και παρά το φόρτο εργασίας που του εξασφαλίζει ο Τομέας Οργανωτικού. Ακούγονται ακόμα τα ονόματα του Νίκου Μήλη και του Γιάννη Βαρδακαστάνη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη πάντως να φέρεται να μην έχει αποφασίσει ακόμα, αλλά και να αρέσκεται σε …εκπλήξεις.

Την ίδια ώρα, πάντως, την Κυριακή, τα μέλη της ΚΠΕ του κόμματος θα κληθούν να ψηφίσουν και για τη σύνθεση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποψήφιοι για αυτό αναμένεται να είναι μεταξύ άλλων οι κορυφαίοι του κόμματος Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου, Χάρης Δούκας, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Μιλένα Αποστολάκη, Μιχάλης Κατρίνης, Νάντια Γιαννακοπούλου, Παύλος Χρηστίδης, Δημήτρης Μάντζος και Κώστας Τσουκαλάς. Υποψήφιοι φέρονται να είναι ακόμα, από την πλευρά του Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο Φίλιππος Σαχινίδης και η Τόνια Αντωνίου, από την πλευρά του Παύλου Γερουλάνου η Έφη Χαλάτση, αλλά και προσωπικότητες όπως ο Κώστας Σκανδαλίδης και ο Πέτρος Λάμπρου. Ex officio θα συμμετέχουν στο νέο όργανο, που θα έχει 23μελή σύνθεση, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο Γραμματέας της ‘πράσινης’ Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Δημήτρης Μπιάγκης.