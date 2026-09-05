Πολιτική

ΔΕΘ: Οι παροχές και τα μέτρα «έκπληξη» που ανακοινώνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Άνω των 2 δισ. ευρώ το «καλάθι»

Μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζόμενοι, ανάμεσα στους «κερδισμένους» της ΔΕΘ
Κυριάκος Μητσοτάκης
(ΓΡ.ΤΠ.ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ EUROKINISSI
Ευαγγελία Τσικρίκα
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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απόψε (05.09.2026), στις οκτώ το βράδυ, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, ενόψει της ΔΕΘ, το πακέτο παροχών για την περίοδο 2026 – 2027 αλλά και το κυβερνητικό πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας, μέσα στο οποίο «ξετυλίγεται» όλο το πλέγμα των μέτρων για την ενίσχυση των εισοδημάτων, κυρίως μέσω φοροελαφρύνσεων.

Η φετινή ΔΕΘ έχει προεκλογικό «χρώμα», και τόσο τα μέτρα για την επόμενη χρονιά, όσο και ο οδικός χάρτης ως το 2030, εκτιμάται στην Πειραιώς ότι μπορούν να αποτελέσουν το «διαβατήριο» για να διεκδικήσει η ΝΔ «υψηλές πτήσεις» στις εκλογές, οι οποίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει ότι θα διεξαχθούν την ερχόμενη άνοιξη.

Τα μέτρα – «έκπληξη»

Ο πρωθυπουργός σήμερα στη συμπρωτεύουσα αναμένεται να ανακοινώσει και μέτρα – «έκπληξη», τα οποία γνωρίζει ένας στενός κύκλος συνεργατών του.

Μεταξύ άλλων, υπάρχουν σενάρια για:

-αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ από την 1η Απριλίου 2027

-αύξηση του αφορολόγητου για τους τρίτεκνους, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού

-αύξηση του αφορολόγητου και για τους αγρότες. Μια κατηγορία ψηφοφόρων που έχει μεταφερθεί στην «δεξαμενή» των «δυσαρεστημένων» με το κυβερνών κόμμα, λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και λόγω καθυστερήσεων στις πληρωμές.

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι Μου 3», ύψους 2 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα με την αύξηση στο μόνιμο επίδομα συνταξιούχων, 400 ευρώ καθαρά, τον χρόνο, αναμένεται να αναγγείλει και μόνιμο επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους, ύψους επίσης 400 ευρώ καθαρά ετησίως.

Στους «κερδισμένους» της ΔΕΘ είναι και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι ελεύθερους επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι.

Στον πυρήνα του πακέτου που θα εξαγγελθεί βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η μείωση της προκαταβολής φόρου, οι διορθώσεις στο σύστημα του τεκμαρτού προσδιορισμού των εισοδημάτων των ελεύθερων επαγγελματιών, η οριστική κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα αλλά και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Μόνιμα και κοστολογημένα τα μέτρα

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχουν τρία χαρακτηριστικά:

Εκτός του ότι η δέσμη μέτρων δεν έχει μόνο ετήσιο χαρακτήρα, αλλά «αποτελεί την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φθάνει μέχρι το 2030-2031», όπως τονίζουν, είναι μέτρα, «μελετημένα και κοστολογημένα». Μάλιστα, επισημαίνουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξαγγείλει μήνα – μήνα ποιο μέτρο θα υλοποιείται, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2026.

Και τρίτον, το Μέγαρο Μαξίμου επισημαίνει ότι η νέα δέσμη των μέτρων απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού και ότι «είναι μέτρα που έρχονται να «κουμπώσουν» με την εφαρμογή της φετινής φορολογικής μεταρρύθμισης, ώστε συνδυαστικά να οδηγούν στο μεγαλύτερο όφελος για τον πολίτη».

«Συνολικά, αυτή η ΔΕΘ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι βάζει την κοινωνία στο επίκεντρο, υπό την έννοια ότι ξεκινούν με πιο γοργούς ρυθμούς οι επιτυχίες στα δημόσια οικονομικά, να αποτυπώνονται πιο χειροπιαστά στο μέσο πορτοφόλι καθώς αποτελούν και μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας. Και, είναι μια ΔΕΘ που κοιτάζει μπροστά και για αυτό ο πρωθυπουργός στην ομιλία του θα επαναλαμβάνει συχνά τη λέξη “ορίζοντας”», προσθέτουν οι ίδιες κυβερνητικές πηγές.

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