Γεωργία Ξανθοπούλου: «Σας ευχαριστώ που ακούσατε τη φωνή μου» – Η συγκλονιστική επιστολή της ασθενούς με λευχαιμία στον Μητσοτάκη

Βαθιά συγκινημένη η Γεωργία Ξανθοπούλου, πρώην ασθενής με λευχαιμία, περιγράφει τις δραματικές στιγμές που βίωσε το 2019, όταν δεν έβρισκε ούτε καρέκλα στο αιματολογικό κτίριο «Στοργή» του νοσοκομείου «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη και αποφάσισε να στείλει ένα γράμμα στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ελπίζοντας να κάνει κάτι για να αλλάξει η κατάσταση.

Σήμερα, επτά χρόνια χρόνια αργότερα, έχοντας θεραπευτεί από τη λευχαιμία, η Γεωργία Ξανθοπούλου μίλησε στα εγκαίνια της νέας αιματολογικής κλινικής του νοσοκομείου «Παπανικολάου», τα οποία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (04.09.2026) παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

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Περιγράφοντας τις συνθήκες που την οδήγησαν να στείλει στον πρωθυπουργό την επιστολή, η κ. Ξανθοπούλου ανέφερε:

«Από εκείνη την ημέρα ξεκίνησε ένας πολύ μεγάλος και δύσκολος αγώνας. Νοσηλεύτηκα για χρόνια και η ”Στοργή” έγινε το δεύτερο σπίτι μου. Οι άνθρωποί της με την αγάπη και την επιστημοσύνη τους έγιναν η οικογένειά μου. Όταν όμως ζεις για χρόνια μέσα σ’ έναν χώρο, γνωρίζεις και τις πληγές του. Βλέπεις τις ελλείψεις, την ανεπάρκεια των χώρων, την πίεση που δημιουργεί η έλλειψη προσωπικού. Βλέπεις ανθρώπους να προσπαθούν καθημερινά να κάνουν το καλύτερο δυνατό κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ξεπερνώντας πολλές φορές ακόμα και τον ίδιο τους τον εαυτό».

«Είχα έρθει για να εξεταστώ και η αίθουσα αναμονής ήταν τόσο γεμάτη που δεν υπήρχε ούτε μια καρέκλα να καθίσω. Πήγα λοιπόν και κάθισα στο αυτοκίνητό μου μόνη, κουρασμένη και απογοητευμένη. Πήρα το κινητό μου και άρχισα να γράφω. Έγραψα ένα γράμμα στον πρωθυπουργό. Δεν ήξερα αν θα το διαβάσει ποτέ. Δεν ήξερα αν θα έφτανε καν στα χέρια του. Εκείνη τη στιγμή όμως ένιωθα ότι πρέπει να μιλήσω. Για κάθε ασθενή που έδινε τη δική του μάχη. Και για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που πάλευαν καθημερινά στο πλευρό μας. Έστειλα εκείνο το γράμμα με μια μόνο ελπίδα να ακουστούμε. Και συνέβη κάτι που δεν περίμενα ποτέ. Ένα πρωινό χτύπησε το τηλέφωνό μου. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο κύριος πρωθυπουργός. Θυμάμαι ακόμα την έκπληξή μου. Περισσότερο όμως θυμάμαι την ανθρώπινη κουβέντα που κάναμε. Με άκουσε πραγματικά. Και μου υποσχέθηκε ότι θα έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε», είπε συγκινημένη.

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«Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε»

«Σήμερα το μυαλό μου γυρίζει πίσω σε εκείνη τη γεμάτη αίθουσα αναμονής και στην αδύναμη και φοβισμένη ασθενή που βρίσκεται εδώ ζωντανή ανάμεσά σας για να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Γνωρίζω πολύ καλά ότι ένα έργο σαν αυτό δεν γίνεται από έναν άνθρωπο, ούτε από ένα γράμμα. Χρειάστηκαν αποφάσεις, σχεδιασμός, χρηματοδότηση, επιμονή, δουλειά και πάνω απ’ όλα η βούληση πολλών ανθρώπων. Η ευγνωμοσύνη μου απευθύνεται σε όλους όσους συνέβαλαν για να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα», ανέφερε.