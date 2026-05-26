Στον Άρειο Πάγο η Μαρία Καρυστιανού για την ίδρυση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

Στον Άρειο Πάγο αναμένεται σήμερα η Μαρία Καρυστιανού για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Σημειώνεται πως η επίσκεψη της Μαρίας Καρυστιανού στον Άρειο Πάγο έχει αναβληθεί τουλάχιστον δυο φορές.

Η Μαρία Καρυστιανού αναμένεται στις 10 το πρωί στον Άρειο Πάγο. Τόσο η Μαρία Καρυστιανού όσο και οι συνεργάτες της κάνουν έναν αγώνα δρόμου για να στελεχώσουν το κόμμα και δίνουν έμφαση στην εγγραφή νέων μελών και στη διαμόρφωση ενός σταθερού πολιτικού λόγου που θα κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον των πολιτών το επόμενο διάστημα.

Μετά την πρώτη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, το επιτελείο της προχωρά σε νέο κύκλο παρεμβάσεων και δημόσιων εμφανίσεων, με στόχο να ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητα του κόμματος και να αποκτήσει πιο ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν πρόσωπα που θα αναλάβουν κεντρικούς ρόλους στο οργανωτικό και πολιτικό σχήμα του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στην παρουσίαση πιο εξειδικευμένων θέσεων, πέρα από τις γενικές αρχές της ιδρυτικής διακήρυξης.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται νέες πολιτικές εκδηλώσεις στην Αθήνα, περιοδείες σε μεγάλες πόλεις αλλά και ανοιχτές συγκεντρώσεις. Το επιτελείο εκτιμά ότι η φυσική επαφή με τους πολίτες μπορεί να ενισχύσει την εικόνα ενός «αντισυστημικού» εγχειρήματος που επιχειρεί να διαφοροποιηθεί από τα καθιερωμένα πολιτικά πρότυπα.

Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ψηφιακή καμπάνια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου σύμφωνα με συνεργάτες της παράταξης υπήρξε έντονη κινητοποίηση μετά την πρώτη δημόσια εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη. Στο διαδίκτυο καταγράφηκαν τόσο θετικές αντιδράσεις όσο και σφοδρή κριτική, με την ομάδα της Καρυστιανού να θεωρεί ότι η δημόσια συζήτηση γύρω από το νέο κόμμα λειτουργεί υπέρ της αναγνωρισιμότητάς του.