Δίκη για τα Τέμπη: Εισαγγελική παρέμβαση για την καταλληλότητα της αίθουσας

Η καταλληλότητα της αίθουσας όπου διεξάγεται η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ζήτημα που κυριάρχησε ήδη από την εναρκτήρια συνεδρίαση της 23ης Μαρτίου 2026, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες από συνηγόρους και συγγενείς θυμάτων, βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης.

Ύστερα από καταγγελίες συγγενών θυμάτων και επιζώντων της τραγωδίας των Τεμπών, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, Αικατερίνη Παπαϊωάννου, προχώρησε τη Μεγάλη Δευτέρα (06.04.2026), σύμφωνα με το larissanet.gr, σε παραγγελία για κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διακριβωθεί εάν έχουν τελεστεί αυτεπαγγέλτως διωκόμενες αξιόποινες πράξεις. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής, ζητήθηκε η συλλογή σειράς εγγράφων από την Πολεοδομία Λάρισας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας, τα οποία αφορούν την αίθουσα όπου διεξάγεται η διαδικασία.

Παράλληλα, προβλέπεται ο ορισμός πραγματογνώμονα πολιτικού μηχανικού από τον οικείο κατάλογο, προκειμένου να μεταβεί στον χώρο, να διενεργήσει αυτοψία και να συντάξει σχετική έκθεση.

Σήμερα (07.04.2026), σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπήρξε και συμπληρωματική παραγγελία, με την οποία καλείται αρμόδιο στέλεχος του υπουργείου Δικαιοσύνης για θέματα τεχνικών υπηρεσιών να ενημερώσει για τις ενέργειες που έγιναν μετά την παραλαβή της αίθουσας, ώστε αυτή να καταστεί κατάλληλη για τις ανάγκες της δίκης.

Το ζήτημα της αίθουσας είχε αναδειχθεί από την πρώτη κιόλας ημέρα της διαδικασίας, με βασικό σημείο αιχμής τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης. Ακολούθησαν παρεμβάσεις στον χώρο, μεταξύ των οποίων η αφαίρεση γυψοσανίδων, η ενοποίηση της αίθουσας με το φουαγιέ και η προσθήκη επιπλέον καθισμάτων.

Η προκαταρκτική έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, γεγονός που σημαίνει ότι θα προχωρήσει άμεσα, παρά το ότι μεσολαβεί η περίοδος των διακοπών του Πάσχα.

Από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Λαρισαίων ζητούνται, μεταξύ άλλων, στοιχεία για την αρχική οικοδομική άδεια του κτιρίου «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ», η προβλεπόμενη κύρια χρήση του, τυχόν αναθεωρήσεις ή τροποποιήσεις που αφορούν αλλαγή χρήσης σε «Δικαστική Αίθουσα», καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα και οι εγκρίσεις για την τοποθέτηση οθονών και καθισμάτων στο ισόγειο αίθριο, το οποίο χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της δίκης. Ζητείται ακόμη ο πλήρης φάκελος της οικοδομικής άδειας, με κατόψεις, σχεδιαγράμματα και τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών.

Αντίστοιχα, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας ζητείται ο φάκελος πυροπροστασίας του κτιρίου, καθώς και η διαπίστωση εάν, με τη νέα διαμόρφωση του χώρου, τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις πυρασφάλειας και πυροπροστασίας για χώρους συνάθροισης κοινού.

Ο πραγματογνώμονας που θα οριστεί καλείται να εξετάσει, μεταξύ άλλων, εάν παραβιάζονται οι ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, εάν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις –και ειδικότερα η διαμορφωμένη αίθουσα του πρώτου ορόφου και ο ισόγειος χώρος του αιθρίου– διαθέτουν τη νόμιμη επάρκεια και καταλληλότητα για να χρησιμοποιηθούν ως χώρος κύριας χρήσης δικαστικής αίθουσας, καθώς και εάν υπάρχει πρόβλεψη προσβασιμότητας για άτομα με κινητικά προβλήματα, μέσω ανελκυστήρα ή αναβατορίου.