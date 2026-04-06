Δίκη για Τέμπη – Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ντροπή η απουσία των “Golden Boys” κατηγορουμένων»

Σε εκτενή δήλωση μετά την ολοκλήρωση της τρίτης ημέρας της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, στο συγκρότημα «Γαιόπολις» στη Λάρισα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιχείρησε να δώσει τη δική της εκδοχή για όσα διαδραματίστηκαν στη σημερινή (06.04.2026) διαδικασία, απαντώντας παράλληλα στις επικρίσεις που δέχθηκε για τους χειρισμούς της στη δίκη για τα «χαμένα βίντεο».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για μια εικόνα «άδειας αίθουσας με αστυνομικούς», υποστηρίζοντας ότι οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν στη Λάρισα αποξενώνουν την κοινωνία από τη δίκη για τα Τέμπη. Όπως ανέφερε, μετά τα «δρακόντεια μέτρα», την «αστυνομοκρατία» και τους αποκλεισμούς, συγγενείς θυμάτων και επιζώντες βρέθηκαν, όπως είπε, απομακρυσμένοι από τον πυρήνα της δίκης, «σαν να μην τους αφορά η αφαίρεση της ζωής των δικών τους ανθρώπων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η τοποθέτησή της και για την απουσία της πλειονότητας των κατηγορουμένων, την οποία χαρακτήρισε «ντροπιαστική». Ζήτησε, μάλιστα, να διαταχθεί η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στο δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πρόσωπα που οφείλουν να βρίσκονται ενώπιον της έδρας και να δώσουν εξηγήσεις. Χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «golden boys», ανέφερε ότι εκπροσωπούνται από ακριβοπληρωμένους δικηγόρους, ενώ υποστήριξε πως είναι ταυτόχρονα και κρίσιμοι «μάρτυρες αληθείας» για τις ευθύνες πολιτικών προσώπων.

Απαντώντας, επίσης, στις αιχμές που διατυπώθηκαν σε βάρος της για τη δίκη που αφορά τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπεραμύνθηκε της στάσης της, κάνοντας λόγο για «δολοφονία προσωπικότητας» και «δηλητηριώδεις συκοφαντίες». Υποστήριξε ότι έδωσε προσωπικό αγώνα ώστε η συγκεκριμένη δίκη να προχωρήσει και να μην αναβληθεί, με στόχο, όπως είπε, να διερευνηθεί η αλήθεια για το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας και να συγκεντρωθεί υλικό που, κατά την ίδια, δεν συλλέχθηκε εγκαίρως.