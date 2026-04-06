Πολιτική

Δίκη για Τέμπη – Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ντροπή η απουσία των “Golden Boys” κατηγορουμένων»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε συνθήκες αποκλεισμού του κοινού από τη διαδικασία και επέκρινε την απουσία των περισσότερων κατηγορουμένων
Ζωή Κωνσταντοπούλου
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου (Πηγή φωτογραφίας: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ / EUROKINISSI)

Σε εκτενή δήλωση μετά την ολοκλήρωση της τρίτης ημέρας της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, στο συγκρότημα «Γαιόπολις» στη Λάρισα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιχείρησε να δώσει τη δική της εκδοχή για όσα διαδραματίστηκαν στη σημερινή (06.04.2026) διαδικασία, απαντώντας παράλληλα στις επικρίσεις που δέχθηκε για τους χειρισμούς της στη δίκη για τα «χαμένα βίντεο».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για μια εικόνα «άδειας αίθουσας με αστυνομικούς», υποστηρίζοντας ότι οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν στη Λάρισα αποξενώνουν την κοινωνία από τη δίκη για τα Τέμπη. Όπως ανέφερε, μετά τα «δρακόντεια μέτρα», την «αστυνομοκρατία» και τους αποκλεισμούς, συγγενείς θυμάτων και επιζώντες βρέθηκαν, όπως είπε, απομακρυσμένοι από τον πυρήνα της δίκης, «σαν να μην τους αφορά η αφαίρεση της ζωής των δικών τους ανθρώπων».

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η τοποθέτησή της και για την απουσία της πλειονότητας των κατηγορουμένων, την οποία χαρακτήρισε «ντροπιαστική». Ζήτησε, μάλιστα, να διαταχθεί η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στο δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πρόσωπα που οφείλουν να βρίσκονται ενώπιον της έδρας και να δώσουν εξηγήσεις. Χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «golden boys», ανέφερε ότι εκπροσωπούνται από ακριβοπληρωμένους δικηγόρους, ενώ υποστήριξε πως είναι ταυτόχρονα και κρίσιμοι «μάρτυρες αληθείας» για τις ευθύνες πολιτικών προσώπων.

 

Απαντώντας, επίσης, στις αιχμές που διατυπώθηκαν σε βάρος της για τη δίκη που αφορά τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπεραμύνθηκε της στάσης της, κάνοντας λόγο για «δολοφονία προσωπικότητας» και «δηλητηριώδεις συκοφαντίες». Υποστήριξε ότι έδωσε προσωπικό αγώνα ώστε η συγκεκριμένη δίκη να προχωρήσει και να μην αναβληθεί, με στόχο, όπως είπε, να διερευνηθεί η αλήθεια για το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας και να συγκεντρωθεί υλικό που, κατά την ίδια, δεν συλλέχθηκε εγκαίρως.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
292
189
150
114
84
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μαρινάκης κατά Τσίπρα για διάγγελμα Μητσοτάκη: «Όσο πέφτει στις δημοσκοπήσεις, τόσο περνάει πάνω από τον πήχη του θράσους»
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστηρίζει ότι οι πολίτες έχουν ανάγκη από λύσεις και όχι από πολιτικούς που, όπως αναφέρει, επιλέγουν «φτηνά κόλπα» και αναπαράγουν «ξεπερασμένα συνθήματα»
Παύλος Μαρινάκης
Αιχμηρή ανάρτηση Τσίπρα για το διάγγελμα Μητσοτάκη: «Το μόνο ασυμβίβαστο είναι του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα»
Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγορεί τον Κυρ. Μητσοτάκη ότι, υπό την πίεση των αποκαλύψεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναδιπλώθηκε στο ζήτημα του ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή
Αλέξης Τσίπρας 18
Σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης για το διάγγελμα Μητσοτάκη: «Άλλο να υπηρετείς τον λαό, και άλλο να συντηρείς τη διαφθορά»
ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΗ απορρίπτουν ως επικοινωνιακή διαχείριση τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αιχμή το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή
Φάμελλος, Ανδρουλάκης και Κουτσούμπας
Newsit logo
Newsit logo