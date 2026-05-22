Μαρία Νεγρεπόντη για το κόμμα Καρυστιανού: Ακόμη δεν έχει συγκροτημένο οικονομικό πρόγραμμα – Μην αντιμετωπίζουμε τη δραχμή σαν μπαμπούλα

Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού μίλησε η οικονομολόγος, πρώην πρύτανης και καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μαρία Νεγρεπόντη Δελιβάνη, στο Live News, το απόγευμα της Παρασκευής (22.5.26).

Και όσα είπε είναι αποκαλυπτικά. Η κα Νεγρεπόντη είπε μεν ότι το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού δεν είναι ακόμα έτοιμο και πως «Ευελπιστώ ότι το κόμμα με τις θέσεις που έχει θα μπορέσει να προσφέρει πράγματα που λείπουν». Ερωτηθείσα για το ποιο θα είναι ακριβώς το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος, ανέφερε πως δεν έχει αρχίσει σοβαρά η συγγραφή του. «Ακόμα δεν έχει συγκροτημένο οικονομικό πρόγραμμα το κόμμα», επισήμανε.

Η οικονομολόγος και συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού, που, ως γνωστόν χθες (21/05/26), ανακοίνωσε την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα «Ελπίδα για Δημοκρατία» είπε: «Θα πρέπει να διαχωρίσουμε τα βραχυχρόνια και τα μακροχρόνια σχέδια. Στα βραχυχρόνια θα πρέπει να γίνει άμεση επέμβαση για την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Ελλάδα για ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο ουσιαστικά δεν μπορεί να τελειώσει τον μήνα με τον μισθό που έχει. Επομένως, εκεί πρέπει να γίνει μια άμεση παρέμβαση ούτως ώστε ο κόσμος να μπορεί να ζήσει. Αυξήσεις μισθών, μείωση των έμμεσων φόρων που είναι πάρα πολύ υψηλοί και αύξηση των άμεσων φόρων γι’ αυτούς που έχουν υψηλά εισοδήματα».

Η οικονομολόγος εξηγώντας πως θα γίνει η αύξηση των άμεσων φόρων πρότεινε: «Οι άμεσοι φόροι θα πρέπει να πέσουν σε αυτούς που έχουν υψηλά εισοδήματα. Θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον στο 55 με 60% σε πολύ υψηλά εισοδήματα όπως 250.000 με 300.000 το χρόνο». Στην παρατήρηση ότι είναι πολύ λίγοι εκείνοι που έχουν τέτοια εισοδήματα είπε ότι «αυτό φαίνεται έτσι γιατί γίνεται μεγάλη φοροδιαφυγή».

Σε ερώτηση για παλαιότερη τοποθέτησή της πως η Ελλάδα θα μπορούσε να φύγει από το ευρώ εάν αυτή η λύση ήταν καλύτερη οικονομικά», υπογράμμισε πως «Η ΕΕ έχει μεγάλα προβλήματα και είναι αμφίβολο αν θα εξακολουθήσει να είναι ΕΕ. Για την δραχμή που είναι επικίνδυνο θέμα την έκαναν οι δημοσιογράφοι. Δεν είναι δυνατόν να την αντιμετωπίζουμε την δραχμή σαν μπαμπούλα. Το εθνικό νόμισμα είναι μια δύναμη εξαιρετικά ισχυρή και πολύ πιο ισχυρή από το ευρώ».

«Δεν θα έρθει η δραχμή αν και θέλω να σας παραπέμψω στον Επστάϊν και σε αυτά που λέει για την δραχμή όσο οικτρός και αν ήταν ο Επστάιν ότι θα ήταν καλύτερα η Ελλάδα αν ήταν με την δραχμή αν ήταν με το ευρώ. Το πιστεύω. Εγώ υποστήριξα ότι έπρεπε να γίνει έρευνα πριν τολμήσουν κάποιοι να βάλουν την υπογραφή τους στα φονικά μνημόνια», είπε ακόμα.