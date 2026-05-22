Ο Αλέξης Τσίπρας απέρριψε το όνομα «Ορίζοντες» για το κόμμα του

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανέβασε ένα ακόμη βίντεο στα social media και τρολάρει με την ονομασία του νέου κόμματος, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί την ερχόμενη Τρίτη (26.05.2026) κατά την εκδήλωση στο Θησείο.

Στο βίντεο εμφανίζεται μία νέα γυναίκα που προτείνει στον Αλέξη Τσίπρα να ονομάσει το νέο κόμμα «Ορίζοντες». Ο πρώην πρωθυπουργός ενθουσιάζεται και ζητά να προχωρήσουν με αυτό.

Η ομάδα του όμως τον ενημερώνει πως αυτό δεν γίνεται, καθώς όλα site, banner, social media, μπλουζάκια είναι έτοιμα με… άλλη ονομασία! Και κάπως έτσι, το όνομα «Ορίζοντες» κάηκε…