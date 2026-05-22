Πολιτική

Ο Αλέξης Τσίπρας απέρριψε το όνομα «Ορίζοντες» για το κόμμα του

Την ερχόμενη Τρίτη (26.05.2026) τα «αποκαλυπτήρια» σε εκδήλωση στο Θησείο
Αλέξης Τσίπρας
Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας (Πηγή φωτογραφίας: video grab / Facebook / Alexis Tsipras)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανέβασε ένα ακόμη βίντεο στα social media και τρολάρει με την ονομασία του νέου κόμματος, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί την ερχόμενη Τρίτη (26.05.2026) κατά την εκδήλωση στο Θησείο.

Στο βίντεο εμφανίζεται μία νέα γυναίκα που προτείνει στον Αλέξη Τσίπρα να ονομάσει το νέο κόμμα «Ορίζοντες». Ο πρώην πρωθυπουργός ενθουσιάζεται και ζητά να προχωρήσουν με αυτό.

 

Η ομάδα του όμως τον ενημερώνει πως αυτό δεν γίνεται, καθώς όλα site, banner, social media, μπλουζάκια είναι έτοιμα με… άλλη ονομασία! Και κάπως έτσι, το όνομα «Ορίζοντες» κάηκε…

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
315
240
162
145
129
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Σύσκεψη υπό Μητσοτάκη για την αντιπυρική περίοδο: Σχέδιο με 18.804 πυροσβέστες, 4.299 οχήματα, πάνω από 80 εναέρια μέσα και 100 βάσεις drones
Μήνυμα επιχειρησιακής ετοιμότητας από την κυβέρνηση απέναντι σε ένα ακόμη δύσκολο καλοκαίρι λόγω της κλιματικής κρίσης - Έμφαση στην πρόληψη και στη θωράκιση των δασών
Κυριάκος Μητσοτάκης
«Καρφί» Μαρινάκη για Σαμαρά: «Η κυβέρνηση δεν θα απαντά σε προσωπικές ατζέντες, ούτε θα βάλει νερό στο κρασί της»
Αιχμές για την αποχώρηση της αντιπολίτευσης από τη συζήτηση για την Εξεταστική - «Αρκετά πλήρωσε η χώρα από την πάνω και την κάτω πλατεία» είπε για το κόμμα Καρυστιανού
Παύλος Μαρινάκης 5
Διπλά πυρά Βορίδη σε Σαμαρά και Ανδρουλάκη για υποκλοπές και εξωτερική πολιτική: «Αυτή η κυβέρνηση έκανε όσα δεν τόλμησαν άλλοι»
Ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ απάντησε στις αιχμές του πρώην πρωθυπουργού για «κατευνασμό» και κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για περιφρόνηση των θεσμών και της Δικαιοσύνης
Μάκης Βορίδης 8
Newsit logo
Newsit logo