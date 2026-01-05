Δίκη Novartis: Εισαγγελικά «πυρά» κατά κατηγορούμενων, δικαστικών λειτουργών και δημοσιογράφων – «Υπήρξε εκμετάλλευση της υπόθεσης»

«Καταπέλτης» ήταν η εισαγγελέας της έδρας σε μια αγόρευση- ποταμό για τις ποινικές ευθύνες των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της Novartis. Η εισαγγελική λειτουργός του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων της Αθήνας ζήτησε την ενοχή του Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και της Μαρίας Μαραγγέλη, όπως πρωτοδίκως, για τα αδικήματα της ψευδούς κατάθεσης και ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των δέκα πολιτικών προσώπων.

«Οι δύο κατηγορούμενοι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι γιατί έχουν την ευθύνη, όχι την πλήρη ευθύνη για τη δολοφονία χαρακτήρα που υπέστησαν τα πολιτικά πρόσωπα», είπε η εισαγγελέας, καταλογίζοντας δόλο στις καταθέσεις τους ενώπιον των εισαγγελέων διαφθοράς, εναντίον πολιτικών ότι δήθεν χρηματίστηκαν από τη Novartis.

H εισαγγελική λειτουργός στη διεξοδική της αγόρευση, έκανε λόγο για «πλήγμα στο κύρος και την αξιοπιστία της ελληνικής δικαιοσύνης από αυτή την υπόθεση», καταλογίζοντας εμμέσως πλην σαφώς ευθύνες στους πρώην εισαγγελείς διαφθοράς που διενήργησαν την εν λόγω έρευνα.

«Οι καταθέσεις δόθηκαν με προχειρότητα και βιασύνη και αυτό δεν αρμόζει, ούτε στην εξυπνάδα, ούτε στο μορφωτικό επίπεδο των δύο κατηγορουμένων. Ο τρόπος που ελήφθησαν καταθέσεις είναι περίεργος, δεν ανταποκρίνονται σε σοβαρή διαδικασία, όπως θα έπρεπε να έχουν ληφθεί. Οι ίδιοι οι εισαγγελείς φαίνεται ότι είχαν δεχθεί πιέσεις και στη δικογραφία φαίνεται ότι τους ασκήθηκε πίεση να περαιωθεί η δικογραφία», ανέφερε σχετικά η εισαγγελική λειτουργός, που εντούτοις σημείωσε ότι δεν πρέπει να γίνεται «ανεκτό σε μια δημοκρατία να επιτρέπεται η διάκριση μεταξύ καλών και κακών Εισαγγελέων», αναφέροντας παράλληλα ότι η «Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και ελεύθερη να κάνει το καθήκον της».

Κατά την εισαγγελική κρίση, τα επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος γιατρών και στελεχών υγείας δεν αξιολογήθηκαν ορθά και «παραμερίστηκαν» για χάρη έωλων καταθέσεων για πολιτικά πρόσωπα, που δεν αποδείχθηκαν δικαστικά.

«Πώς αναφέρθηκαν σε αυτούς (τους πολιτικούς) και δεν είχαν σκοπό καταμήνυσης σε βάρος τους; Μπορεί η Μαραγγέλη να μην ψεύδεται πλήρως ότι είδε το Φρουζή με βαλίτσες με χρήματα, αυτό όμως δε σημαίνει ότι αυτά προορίζονταν για τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτά που κατέθεσαν είναι αυτά που συνήγαγαν και όχι αυτά που είδαν, ήθελαν μεγαλύτερη ακρίβεια αυτά που είπαν. Το είπε ο ίδιος κατηγορούμενος εδώ, ότι έκανε υπολογισμούς, πόσα πήρε ο ένας, πόσα πήρε ο άλλος, αυτό δεν είναι ομολογία ψευδής κατάθεσης;», αναρωτήθηκε η εισαγγελέας και προσέθεσε ότι «δεν μπορεί να γίνει δεκτή η διηγηματική κατάθεση για περιστατικά. Δεν αντιλαμβάνομαι τη λογική, όλη η υπόθεση στηρίχθηκε σε αυτές τις δύο καταθέσεις», είπε σε αυστηρό τόνο η εισαγγελική λειτουργός και επανέλαβε ότι στην υπόθεση της Novartis κατηγορήθηκαν πολιτικά πρόσωπα «χωρίς τα αντίστοιχα αποδεικτικά μέσα». «Σε οποιαδήποτε χώρα δε θα μπορούσε να στηριχτεί ποινική δίωξη με αυτά τα αποδεικτικά μέσα», σημείωσε η κ. Εισαγγελέας.

«Αντικείμενο εκμετάλλευσης η δικαστική έρευνα»

Στην πρότασή της, η εισαγγελέας έριξε «βέλη» κατά όσων εκμεταλλεύτηκαν την υπόθεση, αναφερομένη και σε μερίδα του Τύπου.

«Εκμεταλλεύτηκαν τις καταθέσεις των μαρτύρων, σαν τα κοράκια με πηχυαίους τίτλους, δεν τηρήθηκε δημοσιογραφική δεοντολογία, η δικαστική έρευνα έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης. Υπήρξε παραπλάνηση, υπήρξε μια δικαστική υπόθεση με πολύ έλεγχο, ήταν πολύ πίσω ή δικαστική έρευνα και πολύ μπροστά οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις. Επλήγη η υπόθεση, με αλληλομηνύσεις. Σε κάθε περίπτωση επλήγη η δικαιοσύνη από τη συγκεκριμένη υπόθεση, επλήγη το κύρος και η αξιοπιστία της δικαιοσύνης», κατέληξε η εισαγγελέας.

Τέλος, αναφορικά με τα όσα είπε νωρίτερα η Μαραγγέλη για το ότι στην Αμερική κρίθηκε αξιόπιστη, ενώ στην Ελλάδα αναξιόπιστη, η εισαγγελέας τόνισε ότι προβλέπεται τελείως διαφορετική διαδικασία στις ΗΠΑ από ό,τι στην Ελλάδα.

«Τελείως διαφορετικές οι διαδικασίες μεταξύ Αμερικής και Ελλάδας. Δεν προβλέπεται η αντίστοιχη διαδικασία στην Ελλάδα, δεν προβλέπεται συμβιβασμός, όπως στην Αμερική. Δεν υπάρχει αντίστοιχη ποινική διαδικασία στην Αμερική, υπάρχει διαπραγμάτευση. Είναι αστική διαφορά. Το ότι υπήρχαν αναφορές για πολιτικά πρόσωπα δε σημαίνει ότι υπήρξαν στοιχεία σε βάρος τους, όπως μας είπαν οι κατηγορούμενοι ότι είναι καταζητούμενοι από το FBI….Οι καταθέσεις που επιβραβεύθηκαν στην Αμερική είναι άλλου τύπου από αυτές που δόθηκαν στην εισαγγελία διαφθοράς», είπε σχετικά.

Τις επόμενες ημέρες θα αγορεύσουν οι δικηγόροι των δύο πλευρών και ακολούθως το δικαστήριο θα εκδίδει τελεσίδικη απόφαση.