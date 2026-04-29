Δημήτρης Κουτσούμπας για υποκλοπές: Θα στηρίξουμε την πρόταση για Εξεταστική, με το δικό μας σκεπτικό

Από την υπόθεση των υποκλοπών και την ενδεχόμενη πρόταση για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής ξεκίνησε την Τετάρτη (29.04.2024) την παρέμβασή του ο Δημήτρης Κουτσούμπας, σε εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ στη Βουλή, με αντικείμενο την αντιπυρική προστασία.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ χαρακτήρισε «πολύ βολική για την κυβέρνηση» την απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να κρατήσει στο αρχείο, όπως είπε, «τη δυσώδη υπόθεση των υποκλοπών», παρά τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως και, κατά τον ίδιο, δείχνουν «ύπαρξη κοινού κέντρου ΕΥΠ – Predator». Στο πλαίσιο αυτό, ξεκαθάρισε ότι το ΚΚΕ θα στηρίξει την πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. «Είναι αυτονόητο ότι θα στηρίξουμε την πρόταση για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής, με το δικό μας φυσικά σκεπτικό», ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας χαρακτηριστικά.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι το ΚΚΕ επιμένει στην ανάγκη να αποκαλυφθούν οι ευθύνες «που έχει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός» και να διερευνηθούν πλήρως όλες οι υποθέσεις παρακολουθήσεων και συνακροάσεων, «αυτονόητα και αυτές σε βάρος του ΚΚΕ».

Παράλληλα, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ υποστήριξε ότι πρέπει να μπει στο επίκεντρο και το θεσμικό πλαίσιο των παρακολουθήσεων, το οποίο χαρακτήρισε πλαίσιο του «ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων».

Οι θέσεις του ΚΚΕ για την αντιπυρική προστασία

Περνώντας στο αντικείμενο της εκδήλωσης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας ανέφερε ότι το ΚΚΕ, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, θέλει να αναδείξει το πρόβλημα της αντιπυρικής προστασίας στη χώρα. Έκανε λόγο για «τραγικές συνέπειες» μιας πολιτικής που, όπως είπε, αντιμετωπίζει τα δάση «ως εμπόρευμα» και συνδέεται με την «ανυπαρξία ουσιαστικής διαχείρισης των δασών και πρόληψης των δασικών πυρκαγιών».

Ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, παρουσίασε τους 20 άξονες που προτείνει το ΚΚΕ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την προστασία της ζωής, της λαϊκής περιουσίας και του περιβάλλοντος, η κατάργηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για τα δάση και τις χρήσεις γης, καθώς και η συνολική, ενιαία και συνδυασμένη διαχείριση των δασών.

Το ΚΚΕ ζητεί επίσης ενιαίο σύγχρονο αντιπυρικό σχεδιασμό με αποκλειστική ευθύνη του κράτους και έμφαση στην πρόληψη, μέτρα προστασίας από καταπατήσεις και αλλαγές χρήσης γης σε καμένες εκτάσεις, καθώς και ενίσχυση των αρμόδιων υπηρεσιών με προσλήψεις προσωπικού. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα προβλήματα των πυροσβεστών, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να ζητεί κατάργηση της υπερεργασίας, σύγχρονο μισθολόγιο, πλήρη αποζημίωση υπερωριών, νυχτερινών και αργιών, χορήγηση των οφειλόμενων ρεπό και μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Στις προτάσεις του ΚΚΕ περιλαμβάνεται ακόμη η ανανέωση των πυροσβεστικών οχημάτων και του κρατικού εναέριου στόλου, η παύση διώξεων σε πυροσβέστες που καταγγέλλουν ελλείψεις, καθώς και η πλήρης αποστρατιωτικοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος, ώστε να μετατραπεί σε πολιτική διοικητική υπηρεσία.

Οι 20 άξονες που προτείνει το ΚΚΕ:

1. Ουσιαστική αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού, του περιβάλλοντος και φυσικού κάλλους με φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου.

2. Την κατάργηση όλου του αντιλαϊκού νομικού πλαισίου για τα δάση και τη χρήση γης γενικότερα, που ψήφισαν οι κυβερνήσεις της ΝΔ του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που εξυπηρετεί το κεφάλαιο και τις κερδοφόρες ορέξεις του.

3. Συνολική ενιαία και συνδυασμένη διαχείριση και προστασία των δασών. Και σε αυτό το πλαίσιο, εκπόνηση δασοτεχνικών μελετών και εκτέλεση των αντίστοιχων έργων διαχείρισης και αντιπυρικής προστασίας.

4. Σε αυτό το πλαίσιο, μέτρα που θα αφορούν εκτός των άλλων και την προστασία του εδάφους, την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινόμενων, μέτρα βοήθειας της φυσικής αναγέννησης και αναδάσωσης από τη δασική υπηρεσία.

5. Ενιαίο σύγχρονο αντιπυρικό σχεδιασμό, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους και κύριο βάρος στην πρόληψη, την ειδική διαχείριση της δασικής βλάστησης.

6. Εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων υποδομών και αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό για τον τομέα δασών.

7. Μέτρα προστασίας από καταπατήσεις, εκχερσώσεις και άλλες προσπάθειες αλλαγής του χαρακτήρα των καμένων δασών και δασικών εκτάσεων. Καμία αλλαγή στον χαρακτήρα και τη χρήση γης.

8. Να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την συντήρηση και την αντιπυρική προστασία των αστικών ιστών, ιδιαίτερα των περιοχών που γειτνιάζουν με περιαστικά δάση και βιομηχανικές ζώνες, των δημοσιών κτιρίων, νοσοκομείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, υπηρεσιών κ.ά.

9. Να γίνεται ο καθαρισμός των οικοπέδων των ιδιωτών με ευθύνη των δήμων λαμβάνοντας υπόψη εισοδηματικά κριτήρια. Πλήρης απεμπλοκή του Πυροσβεστικού Σώματος από τον έλεγχο των ακαθάριστων οικοπέδων. Κατάργηση του κανονισμού πυροπροστασίας (ΚΥΑ 5590419-5-2023 περί πυροπροστασίας) των ακινήτων που εδράζεται στη ατομική ευθύνη.

10. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα απομάκρυνσης επικίνδυνων βιομηχανικών μονάδων από αστικές περιοχές, όπως και εκπόνηση σχεδίων και έργων για την προστασία της ζωής εργαζομένων που ζουν κι εργάζονται σε βιομηχανικά και λιμενικά κέντρα.

11. Ενίσχυση των αρμόδιων δυνάμεων πυροπροστασίας με διαφορετική δομή, οργάνωση, με προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων στις αρμόδιες υπηρεσίες, Πυροσβεστική, Δασική, Τοπική και Περιφερειακή Διοίκηση, υγειονομικές υπηρεσίες κ.λπ., με πλήρωση των αναγκαίων και όχι των μειωμένων οργανικών θέσεων και μονιμοποίηση όλων των άλλων εργασιακών σχέσεων.

12. Κατάργηση της αδιανόητης υπερεργασίας των πυροσβεστών, με το πρόσχημα των “έκτακτων αναγκών” και τη διαρκή επίκληση μερικών και γενικών επιφυλακών για προληπτικούς λόγους.

13. Σύγχρονο μισθολόγιο, που θα λαμβάνει υπόψη και το σημερινό κόστος ζωής. Επίσης για πενθήμερη βδομάδα εργασίας, με πλήρη αποζημίωση των υπερωριών, των νυχτερινών, των εξαιρέσιμων και αργιών, όπως προβλέπεται για τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους.

14. Χορήγηση όλων των ως τώρα συσσωρευμένων οφειλόμενων ρεπό στους πυροσβέστες. Να δίνονται τα ρεπό “στην ώρα τους”, ώστε να ανακάμπτει ο οργανισμός των πυροσβεστών και να προστατεύεται η υγεία τους.

15. Να λυθούν τα προβλήματα με την ελλιπή μέριμνα των πυροσβεστών που επιχειρούν στα συμβάντα και συγκεκριμένα με τη σίτιση, τη διαμονή, την ανάπαυση, τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.

16. Να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, επιστημονικά τεκμηριωμένα, για τους πυροσβέστες λόγω του καρκινογόνου χαρακτήρα του πυροσβεστικού επαγγέλματος.

17. Να ενισχυθούν και να ανανεωθούν τα πυροσβεστικά οχήματα και ο εξοπλισμός τους όπως και τα πλωτά μέσα για τους πυροσβεστικούς σταθμούς.

18. Να ενισχυθεί και να ανανεωθεί ο κρατικός εναέριος στόλος αεροπυρόσβεσης και διάσωσης, παίρνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα της χρήσης του ως μέσου, καθώς και τις ιδιαίτερες γεωμορφολογικές συνθήκες της χώρας μας.

19. Να παρθούν άμεσα μέτρα από την κυβέρνηση για να σταματήσουν να διώκονται οι πυροσβέστες που καταγγέλλουν και διαμαρτύρονται για προβλήματα και ελλείψεις στην υπηρεσία τους. Να καταργηθεί κάθε απαράδεκτη τιμωρητική πρόβλεψη που ενισχύει τον αυταρχισμό μέσα στις υπηρεσίες.

20. Να αποστρατιωτικοποιηθεί πλήρως το Πυροσβεστικό Σώμα, να αποχαρακτηριστεί από Σώμα Ασφαλείας και να μετατραπεί σε πολιτική διοικητική υπηρεσία, στη βάση της εξυπηρέτησης της κοινωνικής αποστολής του, με αρμοδιότητες την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, τις διασώσεις, την πρόληψη και πυροπροστασία.