Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ότι το Emily in Paris έρχεται στη Μύκονο για γυρίσματα – Η ατάκα στο υπουργικό

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Emily in Paris», Λίλι Κόλινς (Πηγή φωτογραφίας: Caroline Brehman / REUTERS)

Μια πιο ανάλαφρη νότα είχε η σημερινή (29.04.2026) συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, καθώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε, χαριτολογώντας, ότι η σειρά του Netflix «Emily in Paris» έρχεται στη Μύκονο για γυρίσματα τον Μάιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναφορά για το «Emily in Paris» έγινε την ώρα που η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο CEO του ΕΚΚΟΜΕΔ Λεωνίδας Χριστόπουλος παρουσίαζαν στο υπουργικό συμβούλιο το πενταετές σχέδιο για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Ο πρωθυπουργός, ο οποίος έχει δηλώσει fan της σειράς του Netflix, φέρεται να είπε σε χαλαρό τόνο ότι τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν προς τα τέλη Μαΐου στο Νησί των Ανέμων, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά αυτό που είχαν ήδη υποψιαστεί οι φανατικοί του Emily in Paris από το φινάλε του τέταρτου κύκλου.

Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί με τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, καλώντας όσους ενδιαφέρονται να… σπεύσουν, εφόσον θέλουν να διεκδικήσουν κάποια cameo εμφάνιση.

Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα 

Όπως έχει γίνει γνωστό, έχει αποφασιστεί γυρίσματα του 6ου κύκλο της δημοφιλούς σειράς «Emily in Paris» να πραγματοποιηθούν και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Στούντιο 4», που προβλήθηκε τη Δευτέρα (27.04.2026), η Λίλι Κόλινς έρχεται στην Ελλάδα, συνοδευόμενη από ένα πολυμελές συνεργείο άνω των 200 ατόμων. Η πρωταγωνίστρια της σειράς Λίλι Κόλινς αναμένεται να φτάσει στη Μύκονο στις 15 Μαΐου 2026 για γυρίσματα που θα διαρκέσουν περίπου 10 μέρες.

Οι τοποθεσίες που θα γυριστούν τα πλάνα δε θα είναι μόνο γνωστά τουριστικά σημεία του νησιού, όπως τα Ματογιάννια και οι Ανεμόμυλοι, αλλά θα περιλαμβάνουν γραφικές παραλίες και ιδιωτικές βίλες. Η επιλογή του νησιού φέρεται να ήταν ιδέα του εκτελεστικού παραγωγού της σειράς, Στίβεν Τζόελ Μπράουν, ο οποίος διατηρεί δεσμούς με τη νησί.

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στις 13,6 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Τα ποσοστά Τσίπρα και Καρυστιανού
Η ακρίβεια και η οικονομία παραμένουν τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας - Δημοφιλέστερη πολιτική αρχηγός η Ζωή Κωνσταντοπούλου ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει καταλληλότερος για πρωθυπουργός
Κάλπη 18
Επιτελικό κράτος: Από το gov.gr στη μείωση των τροχαίων και από το panic button στο «Σπίτι μου» και τα προγράμματα 36 δισ ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης
Το κυβερνητικό μοντέλο με κεντρικό συντονισμό, στοχοθεσία και παρακολούθηση έργων – Παραδείγματα από την καθημερινότητα των πολιτών
Μέγαρο Μαξίμου
Θάνος Πλεύρης στη τριμερή με Βουλγαρία και Τουρκία για το μεταναστευτικό: Ενίσχυση της μάχης κατά των διακινητών
Στην Αθήνα οι υπουργοί των τριών χωρών – Θετική αποτίμηση της συνεργασίας, έμφαση στην ασφάλεια των συνόρων, στις επιστροφές και στις πιθανές επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή
Τριμερής συνάντηση υπουργών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Τουρκίας στην Αθήνα για το μεταναστευτικό
