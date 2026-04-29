Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ότι το Emily in Paris έρχεται στη Μύκονο για γυρίσματα – Η ατάκα στο υπουργικό

Μια πιο ανάλαφρη νότα είχε η σημερινή (29.04.2026) συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, καθώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε, χαριτολογώντας, ότι η σειρά του Netflix «Emily in Paris» έρχεται στη Μύκονο για γυρίσματα τον Μάιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναφορά για το «Emily in Paris» έγινε την ώρα που η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο CEO του ΕΚΚΟΜΕΔ Λεωνίδας Χριστόπουλος παρουσίαζαν στο υπουργικό συμβούλιο το πενταετές σχέδιο για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Ο πρωθυπουργός, ο οποίος έχει δηλώσει fan της σειράς του Netflix, φέρεται να είπε σε χαλαρό τόνο ότι τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν προς τα τέλη Μαΐου στο Νησί των Ανέμων, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά αυτό που είχαν ήδη υποψιαστεί οι φανατικοί του Emily in Paris από το φινάλε του τέταρτου κύκλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί με τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, καλώντας όσους ενδιαφέρονται να… σπεύσουν, εφόσον θέλουν να διεκδικήσουν κάποια cameo εμφάνιση.

Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα

Όπως έχει γίνει γνωστό, έχει αποφασιστεί γυρίσματα του 6ου κύκλο της δημοφιλούς σειράς «Emily in Paris» να πραγματοποιηθούν και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Στούντιο 4», που προβλήθηκε τη Δευτέρα (27.04.2026), η Λίλι Κόλινς έρχεται στην Ελλάδα, συνοδευόμενη από ένα πολυμελές συνεργείο άνω των 200 ατόμων. Η πρωταγωνίστρια της σειράς Λίλι Κόλινς αναμένεται να φτάσει στη Μύκονο στις 15 Μαΐου 2026 για γυρίσματα που θα διαρκέσουν περίπου 10 μέρες.

Οι τοποθεσίες που θα γυριστούν τα πλάνα δε θα είναι μόνο γνωστά τουριστικά σημεία του νησιού, όπως τα Ματογιάννια και οι Ανεμόμυλοι, αλλά θα περιλαμβάνουν γραφικές παραλίες και ιδιωτικές βίλες. Η επιλογή του νησιού φέρεται να ήταν ιδέα του εκτελεστικού παραγωγού της σειράς, Στίβεν Τζόελ Μπράουν, ο οποίος διατηρεί δεσμούς με τη νησί.