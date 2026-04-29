Θάνος Πλεύρης στη τριμερή με Βουλγαρία και Τουρκία για το μεταναστευτικό: Ενίσχυση της μάχης κατά των διακινητών

Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (29.04.2026), κατόπιν πρόσκλησης του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη, τριμερής συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών της Βουλγαρίας, Εμίλ Ντέτσεφ, και τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, με αντικείμενο το μεταναστευτικό και την ασφάλεια των συνόρων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι τρεις υπουργοί αποτίμησαν θετικά τη μέχρι σήμερα συνεργασία Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας, εκφράζοντας ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης του τριμερούς συντονισμού για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και την καταπολέμηση των δικτύων διακινητών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι υπουργοί υπογράμμισαν ότι η διακίνηση μεταναστών συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα και απαιτεί συντονισμένη, αποφασιστική δράση. Παράλληλα, εξέτασαν την κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις στις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες, σύμφωνα με την αποτίμηση της συνάντησης, δεν εμφανίζονται προς το παρόν ανησυχητικές.

Ο Θάνος Πλεύρης περιέγραψε την αυστηρή πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα, εκφράζοντας ικανοποίηση για το επίπεδο της τριμερούς συνεργασίας και τη σημαντική μείωση των ροών. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να ενταθεί η καταπολέμηση των δικτύων λαθρεμπορίου και των διακινητών, ιδίως στις θαλάσσιες διαδρομές.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου υπογράμμισε ακόμη το ενδιαφέρον της Ελλάδας για την εφαρμογή μιας ισχυρής πολιτικής επιστροφών προς τις χώρες προέλευσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του, ο Εμίλ Ντέτσεφ χαρακτήρισε στρατηγικής σημασίας το τριμερές υπουργικό πλαίσιο, σημειώνοντας ότι έχει εξελιχθεί σε σταθερή πλατφόρμα συνεργασίας με πρακτικά αποτελέσματα. Όπως ανέφερε, η Βουλγαρία στηρίζει τη συνέχεια του διαλόγου, με έμφαση στην ασφάλεια των συνόρων, την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, την καταπολέμηση των δικτύων διακινητών και τις αποτελεσματικές επιστροφές.

Ο Μουσταφά Τσιφτσί αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της πολιτικής που εφαρμόζουν οι τουρκικές αρχές κατά της παράτυπης μετανάστευσης, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία έχει σε μεγάλο βαθμό πάψει να αποτελεί χώρα προορισμού και διέλευσης. Επισήμανε, επίσης, ότι η διεθνής συνεργασία και ειδικά ο τριμερής μηχανισμός με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία έχουν συμβάλει ουσιαστικά σε αυτή την κατεύθυνση.

Ο Τούρκος υπουργός τόνισε ακόμη ότι η διακίνηση μεταναστών αποτελεί κρίσιμη πηγή εσόδων για τρομοκρατικές οργανώσεις και εγκληματικά δίκτυα, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης πρέπει να συνδέεται με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

Ελλάδα, Βουλγαρία και Τουρκία επιβεβαίωσαν, τέλος, τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν τον ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και των δικτύων διακίνησης.