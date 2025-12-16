Συμβαίνει τώρα:
Δημοσκόπηση Alco: Το 40% θεωρεί πως το 2026 θα είναι χειρότερη χρονιά από αυτή που τελειώνει

Στον αν υπάρχουν αγαθά που για οικονομικούς λόγους θα αναγκαστείτε να περιορίσετε στα φετινά γιορτινά τραπέζια το 32% λέει αρκετά, το 28% λίγα, το 24% όχι και το 11% πολλά
Σούπερ μάρκετ
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Απογοητευμένοι από την ακρίβεια και απαισιόδοξοι ενόψει της νέας χρονιάς εμφανίζονται οι πολίτες σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco.

Στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco (δείτε εδώ το πρώτο μέρος) οι πολίτες εμφανίζονται πως θα δαπανήσουν λιγότερα χρήματα στις φετινές γιορτές καθώς η ακρίβειας έχει γονατίσει τα νοικοκυριά.

Συγκεκριμένα για τις φετινές γιορτές το 49% λέει πως θα δαπανήσει λιγότερα με πέρσι, το 37% τα ίδια και μόλις το 8% περισσότερα.

dimoskopisi alco

dimoskopisi alco

Το 41% των πολιτών θεωρεί πως ήταν καλύτερο το 2025 από το 2024, το ίδιο κακό λέει το 25%, το ίδιο καλό το 22% και καλύτερο λέει το 8%.

dimoskopisi alco

Όσο για το 2026 θα είναι χειρότερο λέει το 40%, ίδια κακό λέει το 17%, καλύτερο λέει επίσης το 17%, ίδια καλό το 12% ενώ δεν ξέρω/δεν απαντώ λέει το 14%.

dimoskopisi alco

Στην ερώτηση για το αν ανησυχείτε ότι μπορεί να μην τα βγάλετε πέρα το 2026, αρκετά λέει το 31%,λίγο το 29%, καθόλου το 22%,πολύ το 12% και δεν ξέρω το 6%.

dimoskopisi alco

dimoskopisi alco

Στο ερώτημα αν πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν πιο αυστηρές οι προϋποθέσεις για την ανανέωση του διπλώματος οδήγησης σε άτομα μεγάλης ηλικίας το 84% λέει ναι, το 8% όχι και ένα 8% δεν ξέρω/δεν απαντώ.

Πολιτική
