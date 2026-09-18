Απάντηση ΠΑΣΟΚ σε Πλεύρη: Επιβεβαίωσε ότι γνώριζε τους γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη από το 2012

Απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις δηλώσεις του υπουργού Μετανάστευσης, Θάνου Πλεύρη ο οποίος κατηγόρησε τη Χαριλάου Τρικούπη για σπέκουλα σε σχέση με την παραδοχή του ότι από το 2016 γνώριζε κοινωνικά τον γιατρό που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη πριν γίνει ασθενής του.

Σε νέα ανακοίνωσή του το απόγευμα της Παρασκευής (18.09.2026) το ΠΑΣΟΚ αναφέρει αρχικά ότι ο Θάνος Πλεύρης με τις δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό MEGANEWS επιβεβαίωσε ότι γνώριζε τους κατηγορούμενους γιατρούς από το 2012 και επιπλέον επιβεβαίωσε ότι είπε δημόσια ψέματα για τη χρονολογική σειρά της γνωριμίας τους.

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«Ενώ ήταν συνιδρυτές σωματείου από το 2012, ο υπουργός δήλωσε πως γνωρίστηκαν μετά το πρόβλημα υγείας του το 2016, πολύ αργότερα δηλαδή, και ανέπτυξαν τη σχέση ασθενούς – θεράποντος ιατρού.

Εδώ πλέον τίθεται σοβαρό ζήτημα αναξιοπιστίας. Οι υπουργοί του κ. Μητσοτάκη δεν μπορούν να πουν την αλήθεια για τίποτα. Το ψέμα είναι στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη.

Για ποιο λόγο είπε ψέματα ο κ. Πλεύρης σχετικά με το πότε γνώρισε τους κατηγορουμένους, το γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Και μόνο ο ίδιος μπορεί να το απαντήσει», καταλήγει η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.