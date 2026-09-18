Πολιτική

Συλλυπητήρια Κυριάκου Μητσοτάκη για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου: Άφησε το δικό της αποτύπωμα για την ισότητα των φύλων

«Στη μακρά διαδρομή της, η Μαργαρίτα Παπανδρέου επέλεξε να πορευτεί πάντα με διακριτικότητα και αξιοπρέπεια», σημειώνει ακόμη ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Τατιάνα Μπόλαρη
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Τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου που άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 103 ετών την Παρασκευή (18.09.2026), εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε μήνυμά του στο Facebook,ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι στη μακρά διαδρομή της, η Μαργαρίτα Παπανδρέου επέλεξε να πορευτεί πάντα με διακριτικότητα και αξιοπρέπεια.

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Μιας γυναίκας δυναμικής, που άφησε το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή ιδίως με τις δράσεις της για την ισότητα των φύλων και την προστασία της μητρότητας», αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης και προσθέτει:

«Ως σύζυγος και μητέρα Πρωθυπουργών, βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο της σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας. Στη μακρά διαδρομή της, ωστόσο, επέλεξε να πορευτεί στον δικό της, διακριτό δρόμο. Πάντα με διακριτικότητα και πάντα με αξιοπρέπεια. Στην οικογένεια και στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε ήσυχα στο σπίτι της. Τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε από την υγεία της που ήταν επιβαρυμένη. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα των παιδιών τους, Γιώργου, Σοφίας, Νίκου και Αντρίκου Παπανδρέου.

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