Δημοσκόπηση GPO: Στο 30,1% η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου, μοιρασμένοι οι πολίτες για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Το 71,4% των πολιτών θέλει τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Τι λένε για τα υπό διαμόρφωση κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Σταθερά διψήφιο παραμένει το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση της GPO που δημοσιεύει το iefimerida.gr, σήμερα Δευτέρα (16.2.26).

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ προηγείται του ΠΑΣΟΚ με 14 μονάδες, ενώ στην εκτίμηση ψήφου η διαφορά αυξάνεται στις 16,9 μονάδες.

Αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 24,9%, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ 14%, η Πλεύση Ελευθερίας 9,2%, η Ελληνική Λύση 9%, το ΚΚΕ 7,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,6%, το ΜέΡΑ25 2,1%, η Φωνή Λογικής 1,9%, η Νίκη 1,8%, η Νέα Αριστερά 1,8% και το Κίνημα Δημοκρατίας 1,7%.   

Δημοσκόπηση της GPO
Η πρόθεση ψήφου στη δημοσκόπηση της GPO / iefimerida.gr

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ λαμβάνει 30,1%, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ 13,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 11,1%, η Ελληνική Λύση 10,9%, το ΚΚΕ 9,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 5,6%, το ΜέΡΑ25 2,5%, η Φωνή Λογικής 2,3%, η Νίκη 2,2%, η Νέα Αριστερά 2,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,1% και άλλο κόμμα 8,6%.

Δημοσκόπηση της GPO
Η εκτίμηση ψήφου στη δημοσκόπηση της GPO / iefimerida.gr

Στα θέματα της επικαιρότητας, το 49,2% κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά την πρόσφατη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Θετικά και μάλλον θετικά την κρίνει το 43,9%.

Δημοσκόπηση της GPO
Η αξιολόγηση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν / iefimerida.gr

Το 31,2% των πολιτών θεωρεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να εκπροσωπεί τη χώρα στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο.

Δημοσκόπηση της GPO
iefimerida.gr

 Στην υπόθεση της Συνταγματικής Αναθεώρησης ο πρωθυπουργός επιχείρησε να εξειδικεύσει κάποιες από τις πρωτοβουλίες που αναμένεται να πάρει το επόμενο διάστημα, με τις περισσότερες εξ αυτών να βρίσκουν σε αυτή την πρώτη φάση θετική απήχηση στην πλειοψηφία των πολιτών. Συγκεκριμένα, θετικά αντιμετωπίζονται οι προτάσεις για τροποποίηση του άρθρου 86 σε ποσοστό 71,4%, η δυνατότητα των ανωτάτων δικαστηρίων να αποφασίζουν για την ηγεσία τους με 69,1%, η καθιέρωση μίας και μόνης εξαετούς θητείας για τον ΠτΔ με 64,6%, όπως επίσης και η καθολική αξιολόγηση στο Δημόσιο με 62,4%.

Δημοσκόπηση της GPO
iefimerida,.gr

 Στο μέτωπο των υπό ίδρυση κομμάτων, παρατηρείται μάλλον μια κόπωση στο εκλογικό σώμα από την πολύμηνη συζήτηση και αναμονή, που περισσότερο περιορίζει τη δυναμική των νέων σχηματισμών παρά την τροφοδοτεί.

Συγκεκριμένα, η πιθανότητα ψήφου σ΄ένα νέο κόμμα του Αλέξη Tσίπρα καταγράφεται ως πολύ και αρκετά ισχυρή με 17,3%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την Μαρία Καρυστιανού ανιχνεύεται στο 19,2%, ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η συνολική δυνητική ψήφος για τον Αντώνη Σαμαρά αποτυπώνεται στο 5,8%.

Δημοσκόπηση GPO
iefimerida.gr
Δημοσκόπηση GPO
iefimerida.gr
Δημοσκόπηση GPO
iefimerida.gr

Είναι υποχρέωση μας για μία ακόμη φορά να τονίσουμε ότι τα παραπάνω ποσοστά δεν αποτελούν πρόθεση ψήφου αλλά περιγραφή των δυνητικών εκλογικών ορίων εντός των οποίων μπορούν να κινηθούν οι νέοι σχηματισμοί όταν ανακοινωθούν.

