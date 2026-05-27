Μαριάννα Τουμασάτου για Μαρία Καρυστιανού: «Δε θα με πείσει ποτέ, δεν έχει πολιτική υπόσταση»

Η ηθοποιός, που παρουσίασε την εκδήλωση για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ξεκαθάρισε ότι σέβεται τον αγώνα της μητέρας της αδικοχαμένης Μάρθης για την υπόθεση των Τεμπών
Τουμασάτου, Χειλάκης και Τσίπρας
Οι ηθοποιοί Μαριάννα Τουμασάτου και Αιμίλιος Χειλάκης με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στην παρουσίαση του νέου κόμματος «ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (Πηγή φωτογραφίας: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Απαντήσεις για το αιχμηρό σχόλιό της στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», έδωσε η ηθοποιός Μαριάννα Τουμασάτου, βάζοντας στο επίκεντρο τη Μαρία Καρυστιανού και την δικιά της πολιτική κίνηση.

Η Μαριάννα Τουμασάτου, η οποία μαζί με τον Αιμίλιο Χειλάκη παρουσίασαν την εκδήλωση για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού αξίζει σεβασμό για τον αγώνα της στα Τέμπη, όχι όμως και πολιτική λευκή επιταγή.

«Για τα Τέμπη πάντα θα τη σέβομαι και την εκτιμώ», δήλωσε την Τετάρτη (27.05.2026) στο Mega, σημειώνοντας ότι οι αγώνες της Μαρίας Καρυστιανού «είναι σημαντικοί, είναι σπουδαίοι» και ότι «τα έβαλε με θεριά». Ωστόσο, έσπευσε να χαράξει σαφή γραμμή ανάμεσα στο ηθικό φορτίο της υπόθεσης των Τεμπών και στην πολιτική εκπροσώπηση. «Σαν πολιτικό πρόσωπο δεν θα με πείσει ποτέ, δεν θεωρώ ότι έχει πολιτική υπόσταση», είπε η γνωστή ηθοποιός, προσθέτοντας ότι «δεν νομίζω ότι η κυρία Καρυστιανού είναι κάτι καινούριο».

Η Μαριάννα Τουμασάτου απάντησε και για το σχόλιο που έκανε στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο ερμηνεύθηκε ως αιχμή κατά της Μαρίας Καρυστιανού. «Δεν ήταν μπηχτή, ήταν λίγο αστείο», ανέφερε, επιχειρώντας να χαμηλώσει τους τόνους. Πρόσθεσε, ωστόσο, με νόημα: «Στέκεσαι εκεί, εάν δεν θες να ασχοληθεί με τις επτά δεσμεύσεις της διακήρυξης του Αλέξη Τσίπρα».

 

Υπενθυμίζεται ότι κατά την παρουσίαση του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού, η Μαριάννα Τουμασάτου και ο Αιμίλιος Χειλάκης είχαν σχολιάσει σκωπτικά: «Να βγάλουμε περιστέρια; Να κάνουμε και βίντεο;». Η ηθοποιός είχε προσθέσει ότι «δεν είναι influencer», ενώ διερωτήθηκε: «Μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε;».

Ο Αιμίλιος Χειλάκης, από την πλευρά του, απάντησε ότι «θα δείξει», προσθέτοντας πως «αυτά είναι για πρωτοεμφανιζόμενους και σε άλλη πολιτική κατεύθυνση», σχόλιο που εκλήφθηκε ως ευθεία αιχμή προς το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

