Δημοσκόπηση GPO: Στο πλευρό των αγροτών 8 στους 10 πολίτες – Πρώτη η ΝΔ, ανεβαίνει η Πλεύση Ελευθερίας

Ανασφάλεια, αβεβαιότητα και δυσοίωνες προβλέψεις για την οικονομία του 2026 είναι τα κύρια ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO για το ραδιόφωνο «Παραπολιτικά». Στο πολιτικό κομμάτι και στην πρόθεση ψήφου το ποσοστό της ΝΔ έπεσε από 25,2% τον προηγούμενο μήνα στο 23,7%.

Στην ίδια δημοσκόπηση της GPO δεύτερο κόμμα έρχεται το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 12,3%, σταθερά στην τρίτη θέση με διψήφιο ποσοστό 10,1% η Ελληνική Λύση, ενώ κερδισμένη του τελευταίου διαστήματος εμφανίζεται η Πλεύση Ελευθερίας, που βλέπει τα ποσοστά της να ανεβαίνουν πάλι από το 5,8% του Νοεμβρίου στο 8,5%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Tο 35,3% δηλώνει ότι η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ποσοστό μειωμένο κατά επτά περίπου ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη απάντηση του 2024, με το ποσοστό όσων απαντούν ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση να αυξάνεται από το 54,4% του 2024 στο 64,6% σήμερα.

Οι εκτιμήσεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας είναι περίπου σταθερές, με το 22,2% να περιμένει βελτίωση του οικονομικού κλίματος, το 30% στασιμότητα και το 47,1% επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών. Οι προβλέψεις για την προσωπική οικονομική κατάσταση είναι καλύτερες σε σχέση με πέρυσι, αφού το 21,7% περιμένει βελτίωση των οικονομικών του, το 42,3% σταθερότητα και το 33,5% επιδείνωση.

Τα συναισθήματα που κυριαρχούν ενόψει της νέας χρονιάς είναι, με 37,1%, η ανασφάλεια, ακολουθούμενη από την ελπίδα με 26,4%, την αισιοδοξία με 24,3% και την απαισιοδοξία με 10,5%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ένα πολύ σημαντικό ποσοστό της τάξης του 85,1% θεωρεί δίκαια τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου. Το 64,8% που δικαιολογεί τη μορφή των κινητοποιήσεων, που περιλαμβάνουν και το κλείσιμο των εθνικών οδών.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με 40,6% αποτυπώνεται ως το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός του 2025, ακολουθούμενο από τις πανελλαδικές συγκεντρώσεις των Τεμπών με 27,6%.

Πολιτικό πρόσωπο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδεικνύεται ο Κ. Μητσοτάκης με 25,5%, ακολουθούμενος από τον Κ. Πιερρακάκη με 17,2%, τον Αλ. Τσίπρα με 16,3%, τη Ζ. Κωνσταντοπούλου με 10,3% και την κ. Καρυστιανού με 7,9%.