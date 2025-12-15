Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Δημοσκόπηση GPO: Στο πλευρό των αγροτών 8 στους 10 πολίτες – Πρώτη η ΝΔ, ανεβαίνει η Πλεύση Ελευθερίας

Τα συναισθήματα που κυριαρχούν ενόψει της νέας χρονιάς είναι, με 37,1%, η ανασφάλεια
μπλόκα αγροτών
(EUROKINISSI)

Ανασφάλεια, αβεβαιότητα και δυσοίωνες προβλέψεις για την οικονομία του 2026 είναι τα κύρια ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO για το ραδιόφωνο «Παραπολιτικά». Στο πολιτικό κομμάτι και στην πρόθεση ψήφου το ποσοστό της ΝΔ έπεσε από 25,2% τον προηγούμενο μήνα στο 23,7%.

Στην ίδια δημοσκόπηση της GPO δεύτερο κόμμα έρχεται το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 12,3%, σταθερά στην τρίτη θέση με διψήφιο ποσοστό 10,1% η Ελληνική Λύση, ενώ κερδισμένη του τελευταίου διαστήματος εμφανίζεται η Πλεύση Ελευθερίας, που βλέπει τα ποσοστά της να ανεβαίνουν πάλι από το 5,8% του Νοεμβρίου στο 8,5%.

Tο 35,3% δηλώνει ότι η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ποσοστό μειωμένο κατά επτά περίπου ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη απάντηση του 2024, με το ποσοστό όσων απαντούν ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση να αυξάνεται από το 54,4% του 2024 στο 64,6% σήμερα.

Πρόθεση ψήφου
Πρόθεση ψήφου

Οι εκτιμήσεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας είναι περίπου σταθερές, με το 22,2% να περιμένει βελτίωση του οικονομικού κλίματος, το 30% στασιμότητα και το 47,1% επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών. Οι προβλέψεις για την προσωπική οικονομική κατάσταση είναι καλύτερες σε σχέση με πέρυσι, αφού το 21,7% περιμένει βελτίωση των οικονομικών του, το 42,3% σταθερότητα και το 33,5% επιδείνωση.

Τα συναισθήματα που κυριαρχούν ενόψει της νέας χρονιάς είναι, με 37,1%, η ανασφάλεια, ακολουθούμενη από την ελπίδα με 26,4%, την αισιοδοξία με 24,3% και την απαισιοδοξία με 10,5%. 

Σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ένα πολύ σημαντικό ποσοστό της τάξης του 85,1% θεωρεί δίκαια τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου. Το 64,8% που δικαιολογεί τη μορφή των κινητοποιήσεων, που περιλαμβάνουν και το κλείσιμο των εθνικών οδών.

Μπλόκα αγροτών
Μπλόκα αγροτών

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με 40,6% αποτυπώνεται ως το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός του 2025, ακολουθούμενο από τις πανελλαδικές συγκεντρώσεις των Τεμπών με 27,6%. 

Σκάνδαλα
Πολιτικά γεγονότα

Πολιτικό πρόσωπο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδεικνύεται ο Κ. Μητσοτάκης με 25,5%, ακολουθούμενος από τον Κ. Πιερρακάκη με 17,2%, τον Αλ. Τσίπρα με 16,3%, τη Ζ. Κωνσταντοπούλου με 10,3% και την κ. Καρυστιανού με 7,9%.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
217
204
167
109
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
«Βραχυκύκλωμα» από τα μπλόκα των αγροτών δέκα μέρες πριν τα Χριστούγεννα: Τα αιτήματα και οι κοινωνικές αντιδράσεις
Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι τα μπλόκα που στρέφονται εναντίον άλλων κοινωνικών ομάδων οδηγούν στην υπονόμευση των αιτημάτων των αγροτών
Μπλόκο αγροτών 13
Ο Στέφανος Κασσελάκης συγκαλεί έκτακτο συνέδριο για την τύχη του Κινήματος Δημοκρατίας – Στον «αέρα» το κόμμα
«Στις 7 και 8 Φεβρουαρίου, στο Έκτακτο Συνέδριο που συγκαλώ, θα πάρουμε όλοι μαζί την απόφαση για το μέλλον του Κινήματος Δημοκρατίας», είπε ο Στέφανος Κασσελάκης
Στέφανος Κασσελάκης
21
Φλωρίδης: Το πολιτικό σύστημα μεταφέρει τις αδυναμίες τους στη Δικαιοσύνη, προκαλώντας απαξίωση και πλήγμα στη Δημοκρατία
Η γενική συνέλευση εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα με το οποίο οι εισαγγελείς «καταδικάζουν κάθε προσπάθεια απαξίωσης και στοχοποίησης των εισαγγελικών λειτουργών, με αφορμή τους χειρισμούς τους σε συγκεκριμένες υποθέσεις»
Γιώργος Φλωρίδης
Newsit logo
Newsit logo